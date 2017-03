Sinds kort te koop in de winkel en online: het boek 8-Bit Kids: Growing up with the Commodore 64 van Belg Koen De Brabander, die in het prachtig geïllustreerde werk terugkijkt naar de jeugd die hij heeft beleefd dankzij de machine. Een terugblik op een iconische computer, die inderdaad de jeugd van heel wat gamers uit Generation X - waarbij ondergetekende - heeft gedomineerd.

Op de doos van de Commodore 64, inmiddels alweer 35 jaar geleden, stond een foto van een gelukkig gezinnetje dat zijn huishoudbudget aan het beheren was op het ding. En dat kon ook gewoon: Commodore International lanceerde in 1982 zijn Commodore 64, een opvolger voor zijn op dat moment al uitgefaseerde PET- en Vic-20-modellen, met de bedoeling om ook consumenten een toegankelijke pc in huis te laten hebben. De computerrevolutie was op dat moment namelijk al begonnen, want zakelijke gebruikers hadden een voor een consumentenbudget nogal dure IBM PC. Softwarebedrijven begonnen dus ook als gek 'ernstige' apps voor die doorbraakmachine te maken (op van die buigzame floppydiskettes of - jawel - cassettetapes, want dat waren, naast cartridges die achteraan het ding werden gestoken, de twee belangrijkste inputmogelijkheden voor de Commodore 64). Maar ongeveer op hetzelfde moment als hetgene waarop de computer succesvol werd, ergens in 1984, crashte de wereldwijde consolemarkt en gingen de videogamehuizen ook spelletjes voor het platform maken.

En daarmee kwam natuurlijk het hek van de dam: jonge tieners of oudere lagere scholieren uit die tijd zeurden hun ouders de oren van de kop voor een Commodore 64. Omdat ze erop konden leren programmeren, luidde meestal het officiële argument, en heel wat van die arme ouders werden daar wel koud door gepakt: computers werden toen al gezien als de toekomst, een vehikel voor sociale mobiliteit; wie zijn kinderen 'mee' wilde hebben voor de toekomst, moest hen computervaardigheden leren. Mooi, dachten we, en we hadden meteen een relatief goedkoop toestel in huis (de Commodore 64 kostte omgerekend zo'n 600 euro, een IBM PC ging nog in de duizenden) waarop we games konden spelen.

Ongecompliceerde jeugd

Met dat plotseling ontdekte doelpubliek van jongelui die hun wonderjaren beleefden in de jaren 80, daar begint het ware verhaal van de Commodore 64. Het werd een onwaarschijnlijk commercieel succes voor Commodore International, zijn Amerikaanse fabrikant: een toestel dat iets krachtiger was dan de concurrerende Apple II- en Atari 800-computers uit die tijd, en daardoor dus ook betere spelletjes op het scherm kon toveren. Tegen de tijd dat het ding finaal uit de markt werd gehaald, in 1994 pas omdat het in zijn laatste dagen nog erg gegeerd was in ontwikkelingslanden, waren er wereldwijd zo'n 17 miljoen Commodore 64's verkocht.

Dat commerciële succes had Commodore vooral te danken aan de magie die aan de machine kleefde. Wie niet zelf zijn kindsheid doorbracht in de jaren 80, kent ongetwijfeld wel de verhalen van ouders of oudere kennissen: hoe je een game eerst moest inladen op een cassettebandje, daarna een half uur buiten ging voetballen, en uiteindelijk terug naar binnen rende om de joysticks ter hand te nemen. "De Commodore 64 staat voor mij synoniem met de ongecompliceerde jeugdjaren en de al even zorgeloze vriendschappen die ik in die tijd beleefde", zegt Koen De Brabander, die door middel van een Kickstartercampagne zijn eigen jeugdherinneringen met de C64 neerschreef en publiceerde in zijn boek 8-Bit Kids: Growing Up with the Commodore 64. "Het toestel zorgde voor een verbondenheid: je sprak zo hard dezelfde taal als je maats. Het was het centrum van ons bestaan, een gemeenschappelijk interesseveld dat gesprekken gaande hield. Net zoals andere kids van onze leeftijd in een bandje speelden, bijvoorbeeld."

Games!

De kindsheids- en jeugdherinneringen die in die tijd werden gesmeed bleven natuurlijk constant in gang door de nieuwe games die voor de Commodore 64 verschenen. De allereerste titels voor het toestel waren eerder ports van console- en lunaparktitels, maar er verschenen gaandeweg ook games die de eigen kracht van het toestel lieten zien. In zijn boek haalt De Brabander, of de andere 8-Bit-Kids die hij ervoor interviewde, terecht titels als Impossible Mission (1984) aan, een van de eerste platformgames die zich niet in een jolijtige, Super Mario Bros-eske wereld afspeelden. Of Activisions prima game naar Ghostbusters (ook 1984), die een mix leverde tussen een actie- en een managementsspel. De eveneens op een bekende bioscoopfilm geënte shooter Rambo II (1985). Het surrealistische ondergrondse wereldreisavontuur Hacker (1985). De superieure helikoptergame Infiltrator (1986). De isometrische actie-adventuregame The Last Ninja (1987). Ik zou er zelf nog een hele waslijst aan titels aan kunnen toevoegen (Law of the West, Borrowed Time, Platoon, Skate or Die), maar het is waanzin om een uitputtende lijst samen proberen te stellen. Laat ons het erop houden dat videogames als medium een belangrijke stap naar volwassenheid zetten op de Commodore 64.

Net als de lui die achter het toetsenbord zaten. Heel wat lui die opgroeiden met de C64 in hun kinderkamer gingen later grote dingen doen in de IT- en internetsector. "Je moest, ook als je alleen games speelde, een beetje specialist zijn, en op zijn minst een paar commando's in de Basic-programmeertaal kennen om het ding te bedienen", zegt De Brabander. "Maar het toestel leerde je ook om creatief te zijn met een computer. Wie een Commodore 64 in huis had, heeft de hele pc-revolutie vanop de eerste rij meegemaakt, en is er ook mee meegegroeid."