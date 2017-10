De Assassin's Creed-games, gerangschikt van de zwakste naar de beste

Het ging de afgelopen negen jaar niet bepaald crescendo met de kwaliteit van iedere nieuwe Assassin's Creed-game die Ubisoft op de markt bracht. Aan de vooravond van Assassin's Creed: Origins' lancering: een overzicht van de allerkwalijkste naar de allerbeste game uit de serie. Voor de goede orde: Aveline speelde mee in Liberty, een PS Vita-aflevering van 4 uur die daarna nog op PS3 is verschenen. Ook de DS- en andere zakconsolegames werden niet meegeteld. Deze negen afleveringen zijn de ‘grote’.

Altaïr Ibn-La'Ahad, Ezio Auditore da Firenze, Ratonhnhaké:ton, Arno Victor Dorian, Jacob Frye, of waarom niet Shay Patrick Cormac of, beter nog, de enige vrouw uit het rijtje Aveline de Grandpré. Wie van deze personages had de eer om in de beste Assassin's Creed-titel tot op heden de hoofdrol te vertolken?

9 - Assassin's Creed: Unity (2014)

Deze is natuurlijk een makkelijke. Jongens, wat hebben ze een potje gemaakt van Assassin's Creed: Unity. Na de vreselijke ontvangst van de game was Ubisoft snel om alle aandacht af te leiden naar de gamebrekende bugs, omdat die natuurlijk relatief snel gefixt waren. Maar er was ook heel wat onherstelbaars mis aan Unity: de erbarmelijk gebalanceerde gameplay, bijvoorbeeld, en het knullige hoofdpersonage Arno Dorian.

8 - Assassin's Creed: Revelations (2011)

De tweede minste Assassin's Creed was dit sluitstuk van de Ezio Auditore- en Altaïr Ibn-La'Ahad-cycli. Waarin er al een gevaar te zien was dat ook Assassin's Creed III (waarover zo dadelijk meer) de das omdeed bij veel spelers: er kwam veel meer aandacht voor James Bond-eske bravouresequenties, en minder voor het sluipwerk dat de essentie is in een Assassin's Creed-game.

7 - Assassin's Creed III (2013)

In alle eerlijkheid: hier is het punt waar de minst goede Assassin's Creed-games gewoon laag in de rangschikking zijn beland omdat de andere zo consistent uitstekend waren. Het derde genummerde deel, dat de actie verplaatste naar de Amerikaanse revolutie, was zo een waarover niet écht veel te mopperen viel. Met het nieuwe hoofdpersonage Connor Kenway werd een stap gezet naar een meer op actie en combat gerichte gameplay, maar de slinger sloeg nèt iets te ver door: je verborgen messen kwamen zelfs nauwelijks in gebruik.

6 - Assassin's Creed: Rogue (2014)

Tegelijkertijd met het deplorabele Unity kam er ook nog een late aflevering voor de vorige hardwaregeneratie uit, en die was qua setting en gameplay eigenlijk eerder een uitbreiding voor Assassin's Creed IV: Black Flag (komt zo dadelijk aan bod). Maar het was een solide game, en met de intrigerende nieuwe protagonist Shay Patrick Cormac werd zowaar een éénmalige duik naar de Dark Side van de Assassin's Creed-mythologie genomen. De verrassing aan het einde was ook de beste verhaaltwist uit de hele reeks.

5 - Assassin's Creed: Syndicate (2015)

Met deze Wiedergutmachung, die zich afspeelde in het Londen van de industriële revolutie, sloot Ubisoft de 'verlichtingscyclus' van Assassin's Creed toch nog waardig af na het debâcle van Unity. Assassin's Creed: Syndicate bewees dat de serie een veel langer leven beschoren is dan de meeste spelers en critici haar op dat moment hadden toegedicht.

4 - Assassin's Creed (2007)

Men vergeet nogal snel wat een splinterbom de allereerste game uit de reeks was. Natuurlijk zouden er nog véél betere afleveringen komen, en alles zat nog niet helemaal in de haak qua gameplay. Maar de eerste keer dat je vanop een heuvel over het Jeruzalem van het einde van de jaren 1100 kijkt, om snel daarna de stad ook bìnnen te wandelen, was je meteen verkocht voor tien jaar, toch? Als dit openingsdeel één ding meteen bewees, is dat er een

3 - Assassin's Creed IV: Black Flag (2013)

De eerste keer dat er écht werd gesleuteld aan de kernmechanieken van de reeks, na de kwartdraai naar meer actiegerichte gameplay met Assassin's Creed III, was met deze aflevering, die zich afspeelt in de Caraïben ten tijde van de gouden jaren der zeepiraterij. Er kwamen meer rpg-mechanieken in het spel, en de actie ter zee bleek zo sterk dat die component binnenkort zijn eigen game krijgt met Ubisofts weldra verwachte Skull & Bones.

2 - Assassin's Creed II (2009)

De tweede Assassin's Creed-aflevering schitterde vooral doordat hij op haast ieder gebied béter was dan de eerste. Wie ieder jaar een betere game verwachtte bleek er natuurlijk al snel aan voor zijn moeite, maar Assassin's Creed II toonde dat er een langdurig potentieel zat in de serie. Ubisoft Montréal onderstreepte dat nog door een tijdperk te gebruiken - de renaissance - dat relatief ver van dat van de eerste game af lag.

1 - Assassin's Creed: Brotherhood (2010)

Net zoals iedereen het wel eens zal zijn met Unity als rode lantaarn in deze rangschikking, verwachten we niet teveel tegenspraak bij onze keuze voor Brotherhood als de beste, de compleetste, de krachtigste Assassin's Creed-game. Hij vormde in veel opzichten het summum van de reeks. Er was bijvoorbeeld het feit dat je niet alleen de tot de jaren van verstand gekomen superassassijn Ezio Auditore bestuurde, maar een hele equipe van AI-gestuurde sluipmoordenaars kon aansturen. En dat was maar één van de vele tweaks die hij toevoegde aan de reeks. Veel van die innovaties werden later weer teruggeschroefd omdat ze niet in het plaatje van de nieuwe aflevering pasten, maar in Brotherhood vormden ze een unieke, moorddadige cocktail.

Conclusie

Dit was natuurlijk een hoogst subjectieve, naar het oordeel van één scribent opgelijste rangschikking. Ben jij het ermee eens, en indien niet: welke zou jij dan wààr op de rangorde zetten? Laat van je horen in de comments!