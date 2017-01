Angst, schuldgevoel en ongerustheid: dat triumviraat van duistere emoties vormde het grondthema van de werken van de Zwitserse surrealist H.R. Giger, die zijn duisterste nachtmerries de inspiratie liet zijn van concepttekeningen en designs die hij onder meer voor de films Species (1995) en Poltergeist II (1987) maakte, of voor de hoes van platen als Brain Salad Surgery van Emerson, Lake & Palmer (1973). Het brede publiek kent Giger vooral van zijn ontwerp voor het schrikwekkende buitenaardse monster in de Alien-films. Maar gamers zouden hem van nog iets anders moeten kennen: in 1992 bracht de ondertussen allang weer opgedoekte gamestudio Cyberdreams Dark Seed uit, een game die het toen in zijn hoogdagen verkerende genre van de point & click-adventure injecteerde met een fikse dosis duisternis van de ziel.

Adventures waren op dat punt in de geschiedenis van het medium de primaire manier waarop verhalen werden verteld (actiegames met cutscenes verschenen pas enkele jaren later), en de dominerende huizen Sierra en LucasArts beperkten het genre een beetje door vooral het lichtere werk te brengen. "We wilden eindelijk eens een game in dit genre maken die geen sprookje is", zei Cyberdreams-oprichter Pat Ketchum tijdens de voorstelling van Dark Seed.

Schilderijen

Daar kwam Giger dus voor in het spel, die voor de game in zijn tenebraalste nachtmerries dook om locaties voor de duistere onderwereld te schetsen, een wereld waarin protagonist Mike Dawson stukje bij beetje terechtkomt nadat hij een oud Victoriaans pand heeft gekocht, en stilaan verteerd wordt door heftige migraineaanvallen en nachtmerries. Die laatsten zijn het gevolg van een alien die zich in het huis bevindt, en geen al te propere plannen heeft met de man. Door logische puzzels op te lossen kom je in Dark Seed het geheim van die buitenaardse bezoeker te weten, maar dat betekent ook dat je sterker en sterker geconfronteerd wordt met Dawsons duisterste angsten: de alien is namelijk de bron van alle psychische onheil dat het hoofdpersonage te beurt is gevallen.

"Je krijgt schilderijen gepresenteerd waar je gewoon locaties verwacht", noteerde schrijver David McCandless aan het achtereind van 1992 in zijn review van de game voor het magazine Computer & Video Games. "Deze game heeft een heel zeldzame kwaliteit voor een videogame: er is een waarachtige opwinding telkens wanneer je een nieuwe kamer binnenstapt."

Propere graphics

Giger tekende zijn locaties voor Dark Seed gewoon op papier, waarna de artiesten van de game ze inscanden met een van de eerste flatbedscanners die er op dat moment op de markt waren, en ze vervolgens inkleurden met Deluxe Paint II, een bekend tekenprogramma van het toen nog iets breder sporende Electronic Arts. Er konden maar zestien kleuren worden gebruikt: de normale visuele presentatie van computers in die tijd was 256 kleuren, maar de beelden hadden een resolutie van slechts 320 op 200 pixels. Dat was te weinig voor Giger, die eiste dat Cyberdreams zijn beelden oppompte naar de 'hi-res' modus van 640 op 350 beeldpunten, ook al betekende zoiets dat ze minder kleuren konden gebruiken.

Het resultaat was een game die er tegelijkertijd scherper én grauwer uitzag dan andere games die op de markt waren op dat moment, maar tegelijkertijd ook op andere vlakken het beste leverde van wat er op audiovisueel gebied te vinden was - ook op gebied van geluid en animaties, bijvoorbeeld. Dawson was, naast de protagonist van Prince of Persia (1989) en die van de min of meer contemporaine adventuregame Police Quest 3: The Kindred (1991), een van de eerste gamepersonages die werden gemaakt op basis van ingescande videobeelden. Een soort MoCap avant la lettre, zeg maar.

Dark Seed werd in 1992 gelanceerd op multimediapc's, een klein jaar later gevolgd door een Amiga- en Apple Macintosh-uitvoering. Cyberdreams kwam drie jaar later met een vervolg aanzetten, dat op Windows, PlayStation en Sega Saturn verscheen (maar niet meer op de op dat moment al ter ziele gegane Amiga). De studio vond echter niet meer het succes van de eerste game en wist zijn imago van adventuremaker ook niet te verzilveren met opvolger I Have No Mouth and I Must Scream (1995), en ging in 1997 ten onder, twee jaar nadat mediabedrijf MGM Interactive de onderneming had gekocht.