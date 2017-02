In de blauwe hoek: het Global Defense Initiative, een soort futuristische versie van de Verenigde Naties, maar dan zwaar gemilitariseerd omwille van de bedreiging die de federatie van natiestaten moet zien te bedwingen. In de rode hoek: de Brotherhood of Nod, een gemilitariseerde sekte onder leiding van de enigmatische Kane, die zich dankzij de ontdekking van het kostbare alien-erts Tiberium heeft kunnen opwerken tot een wereldmacht. Verder is het onbegonnen werk om de verhaallijn van de tien videogames beslaande Command & Conquer-serie op een juiste manier uit de doeken te doen: er komt op een bepaald moment tijdreizen bij kijken, een Wereldoorlog II die nooit echt heeft plaatsgevonden, en veel, veel kwaad bloed tussen verschillende kernpersonages.

Met de voorlopig laatste aflevering die in 2010 op de markt kwam, Command & Conquer 4: Tiberian Twilight, ging de reeks af met een forse commerciële en kritische sisser. Maar vijftien jaar daarvoor luidde de allereerste game de geboorte in van een compleet nieuw spellengenre, waaraan de andere exploten - zoals Blizzards StarCraft en The Creative Assembly's Total War - eeuwig schatplichtig zouden zijn. Westwood Associates, de gamestudio achter Command & Conquer, had het genre van de real time strategy-game al enkele jaren eerder geïntroduceerd met Dune II, maar met de eerste Command & Conquer werd het genre eindelijk naar de mainstream gekatapulteerd.

Snelle muisklikken

Het waren de dagen waarin de pc heer en meester was in de videogame-industrie. Sony en Sega hadden nog maar net consoles gelanceerd die stilletjesaan konden opboksen tegen de multimediale kracht van een deftig uitgebouwde multimediapc, maar een game als Command & Conquer zat er voor hen nog niet in. De game schitterde omwille van zijn audiovisuele presentatie: "Gewelddadige spelers zullen zich verkneukelen bij het gruwelijke geluid van tankeenheden die infanterie verpletteren", schreef het Amerikaanse magazine MacWorld in zijn recensie van de ook snel verschenen Macintoshversie. En dankzij de doorbraak van de cd-rom-standaard voor de pc beschikten de makers over liefst 600 megabyte aan multimedia, waaronder door acteurs ingespeelde videocutscenes die het verhaal in gang hielden.

Maar er was nog een andere reden waarom Command & Conquer alleen maar op de pc kon worden gespeeld: dit was een strategiegame waarvoor snelle muisklikken onontbeerlijk waren. Er waren oorlogsgames voor deze game en voorganger Dune II verschenen, maar die waren eerder van de turn-based-variant: zetje doen, braaf beurt afwachten, en in de tussentijd goed nadenken over wat je volgende beweging ging zijn. Dat zat er niet echt meer in bij Command & Conquer: je begon met het uitbouwen van je basis op een kaart waarop ergens ook je tegenstander met hetzelfde bezig was - alleen zag je niet wààr die zat en wààrmee die bezig was.

Adrenalinerush

Tijdens de bouwfase stuurde je desgewenst verkenners uit, en tegen de tijd dat je echt de strijd aanbond met de tegenstander had je hopelijk een fors leger bij elkaar gebouwd. Overwinningen en progressie door de missies bracht ook extra punten op die je in wetenschappelijk onderzoek kon steken, waardoor je eenheden nog krachtiger werden. En dat gebeurde allemaal terwijl de vijand stilaan hetzelfde aan het doen was: er werd niet braaf gewacht om aan te vallen. En dat zweepte lekker op. "Command & Conquer is een adrenalinerush in een doosje", schreef het Amerikaanse blad Computer Games Magazine in zijn review.

Maar net zo goed als snel reageren op bedreigingen aan je basis de boodschap was, of net snel in de aanval gaan, terwijl de tegenpartij nog in de bouw zat, was het belangrijk om constant na te denken over de balans die je in je aanpak stak. En je vaardigheid om om te gaan met Tiberium, de economische hulpbron waarrond de hele game - en bij uitbreiding de franchise - draaide: vaak verloor je een ronde omwille van financieel mismanagement.