Bigben Interactive, dat in 1981 werd opgericht in het Noord-Franse Lesquin, begon in 1999 al schoorvoetend als gamepublisher, gericht op zijn kernmarkten in Frankrijk, Duitsland en de Benelux. Maar die inspanningen werden de afgelopen twee jaar gevoelig opgevoerd, onder meer door de MotoGP-, WRC- en Sherlock Holmes-franchises onder zijn vleugels te nemen. Maar zeker het afgelopen jaar werd dat uitgeverschap stilaan een tweede corebusiness voor het bedrijf, naast consumentenelektronica. Tijdens een pre-E3-meeting in Parijs stelde het bedrijf zijn rooster van nieuwe najaarsgames voor.

Outcast: Second Coming

In 1999 verscheen Outcast voor toentertijdse pc's, een actie-adventuregame van Belgische makelij die uitgroeide tot een culthit. Ondertussen legt Yves Grolet, de originele maker van de game, de laatste hand aan Outcast: Second Coming, een hd-remake van zijn originele game, die je opnieuw in de verrassende, originele alienwereld van Adelpha brengt. Waar de inwoners je spelerpersonage - Navy SEAL Cutter Slade - als een messias zien, maar waar er ook een hoop gevaar dreigt. De game wordt vooral een visuele opkalefatering van het origineel, maar er zitten ook tweaks in de gameplay, zoals nieuwe combatbewegingen (kruipen, dekking zoeken, rollen) die de actie een tikkeltje tactischer van aard maken.

Rugby 18

Wie is er nu überhaupt geïnteresseerd in een rugbygame, denk je nu in alle stilte bij jezelf? Wel, het zijn er volgens Bigben Interactive toch jaarlijks een klein miljoen. De sport 'leeft' bij ons niet zo sterk als bijvoorbeeld in Groot-Brittannië en Frankrijk, maar toch is er over heel Europa een stevige niche ontstaan van gamers die tuk zijn op deze brute sport. Een die nu dus, sinds 2015, ook zijn eigen videogame heeft, makelij van de Franse studio Eko Software. Maar verwacht je alvast niet aan al te toegankelijke meuk à la Fifa: dit is een game voor de ware fans. "Qua moeilijkheidsgraad zit het ergens tussen Fifa en NBA 2K in", zegt producer Jean Georges Levieux. "Je zult een paar rondjes moeten spelen voordat je de game goed in de vingers hebt, en je wordt ook meer uitgedaagd in je tactische gevoel." Dat laatste wordt aangewakkerd door een tactisch element dat onder de pure actiegameplay zit: een cirkel rond de speler die je momenteel bestuurt geeft constant precies aan hoeveel en welke spelers van de tegenpartij je op de huid zitten.

Hunting Simulator

Jachtgames bestaan al langer dan een decennium, maar met games als Assassin's Creed III werd de praktijk iets meer op een breder publiek gericht. Jagen is hot in videogames, en daar wil de Belgische studio Neopica (gevestigd in Gent) op inpikken met deze op de compleetheid van de ervaring gerichte game. Er zitten ongeveer 35 verschillende diersoorten in, verspreid over twaalf uitgestrekte jachtgebieden in Noord-Amerika en Europa. Je hebt keuze tussen verschillende jachtwapens, waaronder karabijnen en een kruisboog, en bij ieder dier waarop je je zinnen hebt gezet moet ook het juiste kaliber van munitie worden gebruikt. Verder zijn er tal van accessoires om te benutten, waaronder lokroepen en aas. In de multiplayervariant zit een co-op-mogelijkheid voor maximum drie jagers.

WRC 7

In 2015 nam de Franse studio Kylotonn de productie van de officiële World Rally Championship-games over van het Italiaanse Milestone, en maakte de game - na een ietwat teleurstellende eerste beurt met WRC 5 - jaar na jaar beter. Editie zeven ziet er in ieder geval veel solider uit qua graphics en fysica, al is het afwachten hoe hij de vergelijking met grote concurrent DiRT 4 zal doorstaan. Deze keer werd er ook extra aandacht besteed aan de hobbeligheid van de wegen en de weercondities, en zit er een modus in met epische circuits, waarin een race vijftien volle minuten duurt, en je uithoudingsvermogen en concentratie dus stevig op de proef worden gesteld.

TT Isle of Man

Op het Isle of Man, een eiland met 70.000 inwoners dat ergens tussen Engeland, Schotland en Ierland ligt, is er zo weinig te doen dat een jaarlijkse motorrace-evenement gewoon in de straten kan worden gehouden. Dat geeft een decor dat zo uniek is dat het volgens Kylotonn, ook al bekend van het zonet genoemde WRC, zijn eigen racegame rechtvaardigt. "De bochten in het decor zijn bijvoorbeeld niet noodzakelijk voorzien voor motorracen: het zijn er gewoon voor doorgaand verkeer", zegt producer Constant Napoli van Kylotonn. "Dat maakt het meteen al een pak uitdagender. Bovendien zit er een reliëf in dat je op de meeste motorracecircuits niet vindt."