Met de lancering van The Elder Scrolls: Legends breidt Bethesda zijn bekende rpg-franchise uit met een card-based-game à la Magic: The Gathering en Hearthstone. Wat is hun bedoeling daarmee? We spraken erover met Bethesda's Pete Hines.

De pc-versie is, na een jaar in bèta, uit. Op 23 maart volgt de iPad-versie. De Android-uitvoering en de eerste expansie, Fall of the Dark Brotherhood, mogen we in april verwachten. In mei komt er een Spectator Mode, wordt streamingdienst Twitch erin geïntegreerd, en kunnen er minitoernooien worden gespeeld. En later komt de game nog op Mac OS X en smartphones. Het worden, kortom, drukke tijden voor de afdelingen bij de Amerikaanse gamereus Bethesda die zich met The Elder Scrolls: Legends bezighouden, een strategy card game gebaseerd op de bekende fantasy-wereld van Tamriel en diens verhalen en creaturen.

Pete Hines tijdens de E3-conferentie van Bethesda vorig jaar.

Het is een logische stap voor Bethesda, want games van dit slag boeren goed: de oudste op de markt, het papieren spel Magic: The Gathering, haalde vooral dankzij zijn online versie inmiddels al ergens tussen 200 en 300 miljoen euro aan verkopen binnen voor uitgever Hasbro, en met Hearthstone: Heroes of Warcraft - dat nog maar twee jaar geleden goed was voor 2 miljoen euro per maand, en eind vorig jaar zijn aantal maandelijkse gebruikers nog zag stijgen dankzij uitbreiding Mean Streets of Gadgetzan - bewees Blizzard Entertainment dat die kaart-rpg-formule perfect volledig digitaal toe te passen valt.

Alleen is de vraag hoe Bethesda in die misschien wel volledig ingenomen markt wil opduiken. Maar daarvoor kreeg ik Pete Hines, Bethesda's marketing- en pr-pief, aan de lijn. Hij begon het gesprek met een kleine biecht:

"Ik ben zelf nog steeds een enthousiaste Magic: The Gathering-speler, en ik speel het nog altijd in competities op een redelijk hoog niveau. Legends is een heel ander soort game: het doet iets nieuws op het spectrum dat reikt van eenvoudig en rechtdoorzee tot heel diep en complex. Het leunt dichter bij het tweede einde daarvan aan, hetgene waar ook Magic: The Gathering zich bevindt, maar het heeft niet zo'n diepgravende systemen: je kunt een tegenstander bijvoorbeeld niet blokkeren tijdens zijn beurt. Maar het legt andere accenten, zoals een slagveld met twee lanen: niet meteen iets wat moeilijk te begrijpen is, maar de strategische complexiteit die die eenvoudige beslissing met zich meebrengt is bijzonder groot. Je moet beter nadenken over wat je doet en waarom. Je kunt flankeringsmanoeuvers uithalen, en ineens is bijvoorbeeld een kaart met de kracht om een hele laan uit te schakelen goud waard. Een verdeeld slagveld laat je toe om de boel tactischer aan te pakken."

Op welke manier verwacht je dat Legends het publiek voor de Elder Scrolls-franchise uitbreidt?

"De game gaat een deel van het bestaande publiek aanspreken: het gedeelte dat tegelijkertijd de single player-games of The Elder Scrolls Online speelt, én geïnteresseerd is in strategy card games. Het kan ook interessant zijn voor fans van strategy card games, maar niet noodzakelijk iets afweet van Skyrim of The Elder Scrolls Online: zij die interesse hebben in een goeie, uitdagende, strategisch diepgaande kaartgame. Als dat ons helpt om het merk uit te breiden naar spelers die nog geen Elder Scrolls-fans waren, zou dat natuurlijk geweldig zijn. Maar de game kan dus appelleren aan die twee groepen. Uiteindelijk draait het ons erom dat we een geweldige expansie maken van The Elder Scrolls, in een genre dat we nog niet hadden aangeraakt met de franchise."

"The Elder Scrolls: Legends is toegankelijk voor nieuwe spelers én veteranen in het genre."

Een publiek dat een snel oppikbare game zoekt, daar mikken jullie hier dus niet mee op?

"Zeker wel. De game is toegankelijk voor nieuwe spelers én veteranen in het genre. Maar mijn punt is dat we dit niet hebben opgezet louter om het Elder Scrolls-publiek uit te breiden: het dient niet om meer mensen naar de franchise te lokken. Als je niet houdt van strategy card games hopen we dat je de game een kans geeft, maar we willen er in de eerste plaats de beste game in het genre van maken die in ons zit."

De game heeft een jaar in bètafase gezeten. Welke lessen hebben jullie getrokken uit die lange testperiode?

"Zoals bij alle bètafases heeft het ons geholpen om features en functies toe te voegen, zodat de game een gepolijstere ervaring is bij lancering. Vanzelfsprekend zaten er ook een paar vreemde bugs in de interactie tussen verschillende kaarten, dingen die tot vreemde situaties zouden leiden. Die moesten er natuurlijk allemaal worden uitgewied: als je een kaartspel speelt, moet het een faire match zijn, gestoeld op duidelijke regels. De bèta heeft ons geholpen om - erg agressief zelfs - balans te brengen in de metagame. We hebben geregeld grote aantallen kaarten gewoon veranderd, om bepaalde kaartspel-archetypes wat meer in lijn met elkaar te brengen. Het is een game met een groot aantal pakken kaarten en types van pakken kaarten, en al die tests brachten ons een hoop data op, in Battle Mode en Arena, om uit te vissen waar er mogelijk problemen waren, en welke kaarten en kaartspeltypes een speler een beetje té krachtig zouden maken. Ik denk dat we nu op een goed punt zijn beland wat dat betreft."

"Alle verhalen die we hebben bedacht hebben we intern gecheckt bij de gasten bij Bethesda Game Studios die zich met de lore en de continuïteit van de franchise bezighouden, om te zien of we niets zouden doen dat tegen de bestaande verhalen in zouden gaan."

Hoe complementair is Legends met The Elder Scrolls Online en de genummerde serie, vanuit de lore en de verhalen in die games?

"Alle verhalen die we hebben bedacht hebben we intern gecheckt bij de gasten bij Bethesda Game Studios die zich met de lore en de continuïteit van de franchise bezighouden, om te zien of we niets zouden doen dat tegen de bestaande verhalen in zou gaan. Natuurlijk bevinden de verhalen in Legends zich ver weg van degene die in The Elder Scrolls Online en de single player-games voltrekken. Maar we doen twee dingen: we brengen bekende personages uit die grotere verhalen in dit kleinere, intiemere spel. En als je een Elder Scrolls-fan bent, zul je een hoop referenties zien die je kent of die je zult appreciëren, omdat je de eerdere games hebt gespeeld."

Is er, tussen Legends en de andere Elder Scrolls-games, een verschil in visuele en verhalende toonaard?

"Het is redelijk serieus. Maar de campagne in Legends is erg licht, en als je het vergelijkt met een role-playing game is het heel anders: je interageert daarin met een personage, je krijgt dialogen die je zelf bijstuurt. Dat is een heel andere manier van interageren met het verhaal van Legends, dat met klassieke cutscenes wordt verteld. Die zitten niet, of nauwelijks, in de single player- games - de verhalen worden first- of third-person verteld. Maar het houdt zijn sérieux wel: het is geen komische versie van The Elder Scrolls."

"We willen ruwweg iedere drie maanden een nieuwe content update doen. Tegen E3 kun je, na Fall of the Dark Brotherhood, al iets nieuws verwachten."

Hoe zit het met de frequentie waarin jullie uitbreidingen op de markt brengen? Want dat is iets gevaarlijks: doe je het te snel, dan zijn de eerder casual spelers niet meer mee, wacht je te lang, dan zitten de hardcore-gasten op hun honger.

"Dat hebben we opgelost met ons rankingsysteem: de hardcore spelers, met de uitgebreide collecties kaarten, gaan snel stijgen in rang, zodat nieuwe spelers hen niet meer tegenkomen. Je zult altijd tegen spelers staan met een gelijkaardig niveau, en die de game wellicht ook ongeveer even lang hebben gespeeld. Wat nieuwe content betreft: op 5 april staat er, met Fall of the Dark Brotherhood, al een grote content update klaar, met 25 missies over drie maps. Verder willen we ruwweg iedere drie maanden een nieuwe content update doen. Tegen E3 kun je, na Fall of the Dark Brotherhood, al iets nieuws verwachten. Die updates zullen variëren in omvang, natuurlijk, maar één per kwartaal is de cadans waar we naartoe willen."