Na een drie uur durende speelsessie in de ochtend met Assassin’s Creed Origins, Far Cry 5 en South Park: The Fractured But Whole was ik benieuwd wat Ubisoft nog allemaal in petto had voor de gamende medemens. Zou de Frans/Canadese ontwikkelaar/uitgever naast de al bekende titels nog een wit konijn uit de hoge hoed toveren? Je leest het in dit E3-verslag.

Eigenlijk begon de E3 met een stevig minpunt want onze favoriete Afrikaanse gazelle Aïsha Tyler is deze keer niet van de partij. Laat dat echter de pret niet drukken want zodra grote man Yves Guillemot de gevleugelde woorden “Let the games begin” uitsprak ging de show meteen van start.

Hier is het witte konijn al…

Wie anders dan de vervelende ettertjes uit Raving Rabbids om de show af te trappen. Een poosje geleden raakte immers bekend dat er een samenwerking in de maak was tussen Ubisoft en Nintendo, en kijk Mario Rabbids Kingdom Battle is een feit. En het witte konijn? Dat kwam vroeger dan verwacht wanneer plots Nintendo- en games-icoon Shigeru Miyamoto het podium betrad om samen met Ubisofts CEO een promopraatje te voeren over de game, en de wederzijdse liefde tussen de twee bedrijven.

De game blijkt al drie jaar in ontwikkeling te zijn en wordt door de makers omschreven als een turn based tactische avonturengame die exclusief op Nintendo Switch verschijnt. Blijkbaar zijn de Rabbids terechtgekomen in de Mushroom Kingdom waardoor die wereld onstabiel is geworden. Uiteraard is niemand minder dan Mario wederom de redder in nood. Het mag gezegd worden, de game zag er goed uit en vooral leuk om spelen. Een releasedatum? 29 augustus 2017 ligt de game in de rekken.

10 jaar Assassijnen-orde

Volgende game is Assassin’s Creed Origins, een game die ik deze ochtend kon spelen en waarover je straks alles op 9lives te lezen krijgt. De serie bestaat tien jaar en daarom reizen we helemaal terug naar de beginperiode (Origins) van de Assassijnen-orde. Persoonlijk ben ik een grote fan van de saga, ik speelde al de games uit, in goede en slechte tijden, en kijk ontzettend hard uit naar Origins.

Volle gaaz

Het gaspedaal mag helemaal ingedrukt worden want het is tijd voor The Crew 2, de opvolger voor Ubisofts online open wereld-racer die twee jaar geleden toch een trouwe schare fans aan zich kon binden. Word jij de koning van elke motorsport, zowel te land, op elk type terrein/omgeving, als in het water (rivieren en oceaan) en in de lucht (zelfs tussen wolkenkrabbers door)? De inhoud van deze titel werd mede bepaald door de feedback en de wensen van diezelfde fans. Speedboten, motoren, racebolides, vliegtuigjes, crossmotoren, monster trucks,… het zit er allemaal in.

Beter een scheetje voor iedereen…

… dan buikpijn voor mij alleen. Dat moet zowat het motto zijn van de nieuwe South Park-game die dit jaar dan toch eindelijk in de rekken zal liggen. Dit alles natuurlijk aangevuld met tonnen humor en schunnigheden, en zo hebben we het graag.

VR

Dat Ubisoft niet vies is van het experimenteren met VR, dat weten we allemaal. Getuige daarvan het bizarre Enter the Home of a Mind, dat verschijnt in 2018. We hebben er het raden naar wat het beestje in huis heeft, maar het is intrigerend.

Al die willen te kap’ren varen…

… moeten daarvoor niet altijd mannen met baarden zijn. Assassin’s Creed Black Flag behoort nog steeds tot een van mijn favoriete Assassin’s Creed-titels, en de zeeslagen spraken bij momenten echt tot de verbeelding vond ik. Het leek me bovendien een leuk gegeven om daar een (multiplayer)game rond te maken. De intrigerende trailer van het piratenspel Skull & Bones doet mij watertanden. Mijn fles rum, houten pikkel, ooglap en papegaai staan alvast klaar. We krijgen de 5vs5 team based PvP-modus te zien, getiteld The Loot Hunt, van deze veelbelovende game. Het team dat er in slaagt met de meeste loot van door te gaan, wint het gevecht. Laat ons hopen dat Ubisoft het deze keer niet verknalt wat betreft de servers, en lessen leert uit het recente For Honor-verhaal. Bovendien een dikke proficiat aan Ubisofts loodgieter want van deze titel was niets gelekt in aanloop naar de aankondiging. De game verschijnt in de herfst van 2018.

To boldly go…

Ubisoft gelooft in de Nintendo Switch zoveel is duidelijk. We krijgen beelden te zien van het kleurrijke en vooral actierijke sciencefictionspektakel Starlink: Battle for Atlas. Maak je keuze uit een divers aanbod ruimtepiloten, en trek een levendig universum in. Bouw je eigen voertuig, bezoek verloren werelden, ontsnap aan ruimtepiraten en geniet van de vrijheid die je geboden wordt door de makers. Het universum is van de gamer, en wat hij er mee doet, bepaalt hij volledig zelf.

Far Cry 5

Far Cry 5 neemt ons niet mee naar het Wilde Westen, maar wel naar Amerika, meer bepaald Hope County. Jammer genoeg werd dit lieflijke gebied overgenomen door een fanatieke en gewelddadige religieuze sekte die elk contact met de buitenwereld afgesloten en verboden heeft. De bevolking van Hope Fall’s moet dan ook een beroep doen om huurlingen om hun stad en omgeving te zuiveren van het religieuze gespuis. Executive producer Dan Hay komt er ons meer over vertellen.

Eindelijk!

Ubisoft Montpellier toont ons schitterende, indrukwekkende en hoopgevende beelden van Beyond Good & Evil 2. De game is dus wel echt alive and kicking, én aanwezig op E3. Wat kan het leven mooi zijn… Nu reeds mijn favoriet van deze E3 en ik hoop echt dat ik hem kan spelen op de beurs! Ook hier werden we door Ubisoft en co dus lelijk bij de neus genomen, want volgens iedereen zou de game niet aanwezig geweest zijn op E3.

Conclusie

South Park Phone Destroyer, een uitbreiding voor Steep en Just Dance 2018 vervolledigen het uitgebreide aanbod dat Ubisoft in huis heeft. De studio heeft een ijzersterke line-up klaarstaan, pakte uit met een aantal verrassingen en aankondigingen waarin voor elk wat wils zit. Van een succesvolle, verrassende en diverse persconferentie gesproken, en vooral eentje die de concurrentie het vuur aan de schenen legt…