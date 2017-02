Na het fenomenale Dishonored 2 heeft het Frans-Texaanse kwaliteitshuis Arkane weer een nieuwe klepper klaarstaan met Prey. We spraken met Raphael Colantonio, directeur van de tweelingstudio, over deze niewe geestelijke opvolger van klassieker System Shock.

Raphael Colantonio

In Austin, Texas, waar de Amerikaanse poot van Arkane Studios gevestigd is, wordt er momenteel keihard de laatste hand gelegd aan Prey. Maar Raphael Colantonio, de creatieve kracht achter de gameontwikkelaar, spreekt ons toe vanuit zijn standplaats in Lyon, waar na de sluiting van de Amerikaanse poot het werk gewoon verder wordt gezet. De ontwikkeling van een game, zeker niet een met de artistieke waarden die Arkane aandraagt, staat bijna nooit stil wanneer je aan twee kanten van de aardbol gevestigd bent. "Dishonored 2 werd vooral gemaakt vanuit Lyon, en deze game wordt vooral vanuit Austin gemaakt", zegt Colantonio. "Er zijn een paar mensen in Frankrijk die aan de game werken, maar dat is slechts een handvol. Dat komt vooral omdat onze studio enorm gegroeid is: tot het einde van Dishonored bestond Arkane in essentie uit één team, dat verdeeld was over twee locaties. Maar om de teams aan beide kanten van de oceaan te doen groeien hebben we onze activiteiten moeten opsplitsen. Op den duur werden we aan de twee zijden zo groot dat ze elk een eigen game aankonden."

Waarom wilden jullie terugkeren naar een schone lei met de Prey-franchise?

"We wilden in de eerste plaats een Arkane-game maken. Een die zich in een ruimtestation afspeelt, met aliens erin. Daar begon het mee; het is nooit ons verlangen geweest om de bestaande franchise verder te zetten met een sequel. Maar we hadden een eigen idee op papier, en vonden de naam, die weer beschikbaar werd nadat Prey 2 werd stopgezet, enorm cool. Er zijn nog kleine thematische gelijkenissen met de originele Prey, maar daar houdt het mee op. Meerdere producties die dezelfde naam hebben, dat gebeurt constant in de film. Dus waarom niet in games?"

Waar jullie game wèl op lijkt is Bioshock, zeggen velen.

"Dat horen we inderdaad vaak, ja. Maar dat is òòk niet waar we ons primair op hebben gericht. Uiteindelijk denk ik dat het een normale reactie is, dat spelers nieuwe games definiëren volgens de parameters van games die ze al kennen. Toen Dishonored uitkwam, noemde men het een mix tussen Assassin's Creed en Half-Life. Nadat hij uitkwam, werden geen van beide titels ooit nog genoemd. Maar wanneer er een andere game op de markt komt, wordt hij misschien weer een 'Dishonored meets X' genoemd. Dat heb je met games: totdat spelers een nieuwe titel echt hebben geabsorbeerd, refereren ze aan dingen die ze al kennen. Maar ik vind het tegelijkertijd geen onfaire vergelijking: ik ben een grote fan van Bioshock."

Zitten er ook niet gewoon een hoop mensen mensen in jullie Prey-team die ooit aan de System Shock-games hebben gewerkt, Bioshocks voorlopers?

"Er zijn er een paar, ja. Om heel eerlijk te zijn: ik was zelf een tester in de ontwikkeling van System Shock. Harvey (Smith, Colantonio's creatieve compagnon bij de Arkane-games) ook, ergens in de jaren 90."

Er kunnen dus toch een paar features en thema's van die games in deze zijn beland?

"Ok, dat klopt. Maar zelfs vanop het moment waarop we Arkane opstartten hadden we dat soort thema's voor ogen voor de games die we wilden maken. We waren grote fans van die werelden. Dus dat sloeg natuurlijk over op ons eigen werk."

Prey is weer een immersive simulator, net als de twee Dishonoreds. Is dat volgens u resoluut de richting die videogames uit moeten gaan? Systemen in plaats van vastgelegde verhalen?

"Er is natuurlijk plaats voor verschillende manieren van aanpak, dat is perfect gezond ook voor deze industrie. Mijn favorieten zijn games die op een systeem draaien. Ik denk dat systemen dynamische verhalen creëren: dat is net het unieke aan interactieve media, iets wat filmmakers en bedenkers van tv-series niet kunnen. Ik wilde ook dat meer ontwikkelaars het in die richting gingen zoeken. Het doel van een game is voor mij om de speler naar een ander oord te brengen, en de mogelijkheden te verbreden. Wat mij fascineert is hoe zo'n systeem reageert op het gedrag van de speler. Als ik een goed statisch verhaal wil, kijk ik wel naar Game of Thrones."

Is de huidige generatie hardware eindelijk krachtig genoeg om het soort robuuste systemen te bouwen waarop Prey en Dishonored draaien?

"Ja. De huidige hardware is zelfs al een beetje te zwaar daarvoor."

Excuseer?

"We zien hoeveel moeite gamemakers steken in het artistieke element, de effecten, de technologie, allemaal ten dienste van eye candy in plaats van diepte en interactie. Het soort games maken waarmee wij ons bezighouden is al een pak moeilijker in deze generatie dan in de voorgaande. Twéé hardwaregeneraties geleden waren we al in staat geweest om het soort games te ontwikkelen die wij willen maken."

Waarom deden jullie dat dan niet?

"Omdat we ook mee moeten aan de grafische kant, met de Uncharteds van deze wereld, werden we tot nu toe een beetje afgeleid van hetgene wat we echt wilden. Het grote verschil vandaag is dat je op de huidige hardwaregeneratie eindelijk beide kunt doen: je kunt je game competitief mooi maken, én hem zo ontwerpen dat hij een betekenisvolle interactieve ervaring levert. Op dit punt, en ik ben er zeker van dat heel wat ontwikkelaars me hierin gelijk zullen geven, wordt die wapenwedloop op gebied van rekenkracht een beetje belachelijk. Hoe meer je naar nog meer visuele fideliteit mikt, hoe minder middelen je kunt steken in hetgene wat écht belangrijk is: interactiviteit. Soms lig ik daar wakker van."

Op welke thema's drijft Prey? Wat is het verhaal dat u ermee wilt vertellen?

"Thematisch drijft de game op drie niveaus. Er is, recht vanuit het spelerstandpunt, het meest onmiddellijke: overleven. Dat eerste motief is makkelijk om je mee te identificeren, iedereen wil overleven in tijden van gevaar. Het tweede niveau is al wat persoonlijker: wat doe ik hier, en wie ben ik? Dat laatste evolueert terwijl je verderspeelt, de identiteit van het spelerpersonage, dat in het begin van de game aan geheugenverlies lijdt, speelt een belangrijke rol in de game. En het derde ding is een dilemma waarmee de mensheid kampt: hoe de menselijke evolutie en die van de technologie en wetenschap de mensheid naar de duisternis kunnen leiden, en wat je zelf denkt dat het toekomstige lot van de mens moet zijn."