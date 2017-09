9 redenen om deel te nemen aan de Kayzr League

1) Grootste prijzenpot geschonken door een Belgische organisatie



Het team dat na 2 splits bovenaan prijkt in de Kayzr League-stand mag zich dan ook officieel kronen tot de allereerste Kayzr champion. Deze Kayzr champion ontvangt het grootste deel van de prijzenpot van maar liefst € 6.400,-. Deze prijzenpot wordt gespreid over Counter-Strike Global Offensive en Rocket League. Het is meteen ook de hoogste prijzenpot ooit die werd geschonken door een Belgische organisatie: Kayzr!

2) Wekelijkse livestreams



Gedurende de Kayzr League zal elke speeldag ook live gestreamed worden via het Twitch kanaal van Kayzr. Wekelijks zal daar ook minstens één team LIVE in de spotlight komen te staan. Zij spelen op een locatie rond Gent waar hun wedstrijden live worden gecast voor het oog van een echt publiek.

Volg je ons account nog niet? Doe dat dan nog snel! Zo krijg jij ook meteen meldingen van wanneer wij live gaan.

3) Team fotoshoot



Meteen na de Qualifier (#1, #2 en #3) worden de gekwalificeerde teams uitgenodigd voor een team fotoshoot. Voor een gigantisch green screen worden portretten gemaakt van de spelers. Zo kunnen we jouw team ook meteen voorstellen aan het Kayzr publiek. Wie weet vergaar je zo ook meteen jouw eerste trouwe supporters?

Overleef je de kwalificaties? Haal dus maar je grootste lach boven! De fotoshoot zal plaatsvinden in de dagen meteen na Qualifier #1, #2 en #3. De team captain zal zo snel mogelijk hierover gecontacteerd worden.

4) Jouw persoonlijke teampagina



Maar waar komen die foto's van jouw team nu? De Kayzr League krijgt een geheel nieuwe webpagina op Kayzr. Daar zijn niet alleen de tussenstanden, de speeldagen en het speelschema terug te vinden. Ook elk team wordt daar afzonderlijk voorgesteld en heeft z'n eigen dedicated pagina. En ja, daar horen ook de teamfoto's bij!

Op deze pagina wordt ook alle content van de Kayzr League gecentraliseerd. Van foto's naar video's tot en met livestreams en interviews. Jouw team kan hier op de voet gevolgd worden door al je trouwe fans!

5) Spelen op een unieke locatie



Om al deze content te maken is er ook een speciaal concept nodig. Elke week wordt er één team uitgenodigd op locatie in Gent. Deze locatie wordt voor 8 weken omgetoverd tot een heuse Kayzr studio. Elke week zal er dus één team van op deze locatie zijn wedstrijden afwerken. Jullie plays worden nauwgezet opgevolgd door twee professionele casters met tonnen kennis van de game. Alle content wordt live uitgezonden via het Twitch kanaal van Kayzr!

Ook jullie emoties worden meteen vastgelegd, want elk team krijgt ook persoonlijke facecams. Na jullie gespeelde wedstrijden wordt er, zoals het grote esporters beaamt, ook een interview afgenomen waar we polsen naar jullie ervaringen binnen de game die net gespeeld werd. Zorgt jouw team voor de quote van de eeuw?

6) Geniet van video content van jouw team



De wekelijkse livestreams zijn nog maar het begin. We zorgen er ook voor dat jouw team via videomateriaal leuk in beeld wordt gebracht. Zo reconstrueren we jullie "Road to Glory" doorheen de Kayzr League. Misschien wordt jouw team wel uitverkoren om twee volledige dagen gevolgd te worden door een bekende mediapartner in aanloop naar de finales op FACTS!



7) Speel op FACTS voor honderden mensen



Dat hoorde je goed! De finales van de Kayzr League vinden plaats op FACTS! Dé grootste Comic Con van de lage landen. Wie na 5 speeldagen in de top 4 van de Kayzr League staat, krijgt de unieke kans om te spelen in een esports arena van maar liefst 1.200 m². Voor het oog van honderden supporters kan jouw team zich kronen tot Mid-season kampioen van de Kayzr League.

De eerste plaatsen van beide games ontvangen daarnaast ook nog eens een toegangsticket voor een uniek event. Een wereldprimeur in de gamewereld.

8) Een wereldprimeur!



Oh ja, dat klopt! Een wereldprimeur. Wat dat juist is kunnen we nog niet zeggen. Maar de winnaars van FACTS houden maar beter 1 tot en met 4 december vrij in hun agenda. Later ontdekken jullie wel waarom, maar het is zeker de moeite waard.

9) Het wordt gewoon kei plezant



Maar het allerbelangrijkste en wat we zeker niet mogen vergeten. Gamen draait nog altijd om hartstikke veel plezier te maken! Laten we dus vooral de focus erop leggen dat de Kayzr League een unieke en leuke ervaring wordt voor iedereen. Van kijker naar speler tot organisator. Let's do it!