Lazlo en ik hadden het genoegen voorbije vrijdag Guerrilla Games te bezoeken. De Amsterdamse studio, alvast bekend van de Killzone-serie, pakt uit met Horizon Zero Dawn; een kruising tussen een action-adventure game en RPG. Tijdens een korte gameplaysessie kregen we al snel het gevoel dat Horizon Zero Dawn een echte topper wordt. Waarom? Dat lees je hieronder.

1. Grafisch van de bovenste plank

Bij het opstarten van de game blaast de grafische pracht en praal van de game je ongetwijfeld van je sokken. Zowel de cinematics als in-game visuals zelf behalen een hoge detailleringsgraad. Vooral de Venetiaans blonde lokken van Aloy verdienen een pluim. Zelden zag ik zo een verzorgde haarcoupe op console. Guerrilla is zich bewust van het feit dat de game er gelikt uitziet en opteerde voor een in-game fotomodus, wat een logische stap lijkt. Daarin komt pas ieder detail tot zijn recht: van realistische belichtingstechnieken tot mieren op de boomschors. Wij speelden de game op de eerste generatie PlayStation 4, maar de PlayStation 4 Pro belooft er nog een schepje details en stabiele prestaties bovenop te doen.

Steady shot... Moeilijk op zo'n beest

2. Een ontdekkingsreis op zich

Niemand minder dan John Gonzalez (schrijver van de Fallout: New Vegas-storyline) ontfermt zich over het verhaal in Horizon Zero Dawn. Toen de man het ontwikkelteam vervoegde lag enkel het concept vast. De wereld en de personages waren er, maar de samenhang tussen beide moest nog duidelijk worden. Dat idee verlekkerde en intrigeerde Gonzalez wel, dus hij kneedde het blanco achtergrondcanvas en beschikbare art work tot wat Horizon vandaag is. Hoewel het nu nog vroeg is om uitspraken te doen over het volledige verhaal, leid ik uit de passie die van Gonzalez afspat af dat het verhaal bijna niet kan verkeerd lopen.

3. Robodinosaurusssen?!

De Power Rangers probeerden reeds dinosaurussen met hoogtechnologisch vernuft te unificeren tot sciencefiction-wezens. Een poging die mijn aloude jongensfantasiën wist te vervullen tot halverwege mijn tienerjaren. Horizon Zero Dawn rakelt die dromen opnieuw op en brengt die weerom in vervulling, zij het op volwassenenformaat. De brutale Sawtooth of de immer kalme Behemoth, het zijn één voor één verwezenlijkingen die ooit als verregaande jongensfantasiën in onze dromen rondwandelden. Momenteel zitten er 25 soorten robodinosaurussen in het spel met elk hun sterktes, specifieke gedragingen en zwakke plekken.

Die dingen horen écht alles...

4. Best of both worlds

Enkele jaren geleden kwam Gearbox op de proppen met een gewaagde combinatie tussen shooter en rpg. Ditmaal is het Guerrilla die een gewaagde cocktail in elkaar knutselt, maar het ingrediënt shooter vervangt door action-adventure. Dit resulteert in een game die halsbrekende actie en sublieme combat combineert met een geavanceerd lootsysteem, interactieve dialogen en een zekere diepgang waar andere action-adventure games aan de oppervlakte blijven. De cocktail werd met de nodige zorgen geserveerd waardoor effectief het beste in beide werelden boven komt drijven. En dan spreken we niet over die walgelijke overzoete bokaalkers.

5. Jouw persoonlijke game-antidepressiva

Hoewel het verhaal op zich enkele zware emotionele kwesties aanraakt, waait er doorheen de game een optimistische wind. Ook Gonzalez legt hier tijdens ons interview sterk de nadruk op: “In Fallout: New Vegas draaide het verhaal ook rond een post-apocalyptische setting, maar het verschil zit hem in de sfeer. Waar het in Fallout eerder over een zwarte komedie gaat, is er in Horizon Zero Dawn constant een positieve vibe die een hoopvolle toekomst ambieert. Alles is kleurrijk en de mensheid bouwde weer een levendige samenleving op.” Met andere woorden lijkt Horizon Zero Dawn de ideale remedie om van je winterblues af te raken.

Met andere woorden lijkt Horizon Zero Dawn de ideale remedie om van je winterblues af te raken

6. Naadloze combat

Een action-adventure spel valt of staat met zijn combat-systeem en de combinatie met een rpg verandert daar uiteraard niets aan. Na de korte speelsessie kunnen we niet anders dan concluderen dat Horizon Zero Dawn er combat-gewijs wel degelijk staat. Niet alleen voelen de controls bijzonder responsief en bevredigend aan, ook het hele systeem zit geniaal in elkaar. In Horizon kun je slechts vier wapens met je meedragen, waarbij ieder wapen maximaal van drie soorten munitie kan voorzien worden. Het hele arsenaal wordt opgedeeld in drie sub-secties: afstandswapens, vallen en mêlee-wapens. Hoe je een vijand uiteindelijk neerhaalt bepaal je helemaal zelf met behulp van je huidige wapenarsenaal. Katapulteer je gewoon al je munitie richting de target of knutsel je eerst een listige opstelling met tripwires in elkaar vooraleer de aanval in te zetten? The choice is yours!

Er ontstaat ongetwijfeld een emotionele band met Aloy

7. Streling voor het oor

Horizon klinkt even mooi als het er uitziet. Meteen van bij de start krijgen we de sublieme soundtrack te horen die op het lijf van de unieke setting geschreven staat. De muziek valt perfect samen met de uitgestrekte groene landschappen, mysterieuze grotten en de door natuur overgenomen ruïnes. Daarnaast nemen ook enkele ervaren rotten in het vak de voice-acting op zich. Hoofdpersonage Aloy werd de stem van Ashly Burch toegekend. De dame in kwestie kennen jullie ongetwijfeld van de schreeuwerige Tiny Tina uit Borderlands 2 of de tedere Chloe uit Life is Strange. Ook Lance Reddick, beter bekend als de stem van Commander Zavala uit Destiny, is van de partij.

8. All hail the Skill Tree

Nog zo’n voordeel van rpg-elementen in een action-adventure game is de integratie van een Skill Tree. Die "boom der vaardigheden" zorgt ervoor dat er een extra laag bovenop de action-adventure kern vormt waarin iedere speler zijn eigen unieke speelstijl kan ontwikkelen. Horizon Zero Dawn geeft ons een optie om drie verschillende vaardigheidstakken uit te proberen: Prowler voor de geniepige sluipers, Brave voor de hersendode Rambo’s en Forager voor de verzamelaars/druïden onder ons. Mijn favoriete optie is de Brave-tak waarin ik tijdens de speelsessie integraal voor de Concentration-eigenschap koos. Hiermee kun je tijdens het mikken tijd vertragen om zo zonder al te veel stress de zwakke plek van jouw tegenstander te doorboren.

9. Zoveel te verkennen

Een action-adventure game houdt verzamelgekke gamers gegijzeld met collectibles. Het rpg-gebeuren in de game introduceert daarbij het loot-concept waarin je voorwerpen kunt verzamelen met verschillende zeldzaamheidsgraden. Kortom, op materieel vlak valt er heel wat te doorspitten. Maar daar eindigt het niet bij. Zowel het hoofd- als zijverhaal introduceren verschillende mysteries die je ongetwijfeld wilt uitklaren. Bundel dit alles met een verkenningssysteem à la Skyrim en een zoneveroveringssysteem op zijn Far Cry’s, en je bent uren zoet met het verkennen van de Horizon Zero Dawn-wereld.

Voor een definitief oordeel over Horizon Zero Dawn is het momenteel nog wat vroeg. Daar hebben we nog wat meer speeluren voor nodig. Misschien zijn we verblind door de visuele pracht en praal van de wereld, maar de hype wist ons in ieder geval ook te vatten. Deze Horizon Zero Dawn verdient nog heel wat uren gameplay om het verhaal, de mechanics en alle onderliggende systemen te doorspitten. Hoe dan ook ziet het er momenteel behoorlijk goed uit voor deze Nederlandse parel. Ondertussen neem ik mijn speer weer in hand en trek ik weer de wondere wereld van Horizon in om jullie binnenkort een gegronde eindscore voor te schotelen.