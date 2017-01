Het internet ontplofte op vrijdag de dertiende. Nintendo had 's morgens al - lokale tijd - de nieuwste console voorgesteld en enkele uren later zat ik op de trein richting Parijs met een delegatie collega's om er de Switch zelf aan de tand te voelen. De knelpunten zijn al breed uitgesmeerd over het web, voorzichtige en minder voorzichtige opinies zijn gevormd, moord en brand is geschreeuwd en toch kan ik me niet van de indruk ontdoen dat deze console wel eens zwaar de moeite zou kunnen worden. Waarom zouden we in de loop van dit jaar zo'n Switch in huis moeten halen? Acht redenen!

De meest iconische figuur van Nintendo zet in op een schijnbaar open wereld in een semi-realistische stijl waar taxi’s rondrijden, mensen kuieren en verkeerslichten en wolkenkrabbers het toneel vormen voor platforming. In eerste instantie was het gewoon vreemd om Mario te zien rondlopen in een New Yorkse setting en beelden van Sonic ’06 flitsten mentaal moeiteloos langs. Maar stel nu - stél nu - dat dat weer één van die geniale ingevingen is waar de creatievelingen bij EAD Tokyo, het team achter Super Mario Galaxy, Super Mario 3D Land, Super Mario 3D World en Captain Toad: Treasure Tracker, zo bekend om staan? Hoe lang is het al niet geleden dat een pure mainline Mario-platformer heeft teleurgesteld? Super Mario Odyssey gaat nu al de geschiedenis in als de vreemde eend in de bijt in de Mario-franchise en eigenlijk is dat alleen al iets waar fans al jaren om schreeuwen. Een Mario-titel die anders durft te zijn. U vraagt, Nintendo draait.

Spectaculair uitpakken deed Nintendo niet met de reveal. Tot je het ding zelf vasthebt of een bepaalde titel uitprobeert en beseft dat fun nog belangrijker geworden is voor de consolegrootmacht. Neem een game als ARMS. Niets speciaals - we hebben Mike Tyson’s Boxing en Punch-Out!! al achter de kiezen - maar na de speelsessie in Parijs besefte ik wel dat nauwkeurige motion controls het verschil kunnen maken. Ik ben nog niet helemaal gewonnen voor de stijl en de versie die op het event te spelen was, miste toch nog wat diepgang, in tegenstelling tot wat vele van mijn collega’s beweren, maar je mag er donder op zeggen dat dit de boksgame is met de leukste besturing ooit. Van 1-2-Switch loopt bijna niemand warm, maar als mini-titels als Quick Draw, Milk, Ball Count en Safe Crack me iets duidelijk hebben gemaakt, dan is het dat motion controls eindelijk écht eens een meerwaarde zouden kunnen zijn in volwaardige AAA-games.

Met de Switch zegt Nintendo ook meteen: jongens, we hebben het zo lang mogelijk proberen te negeren, maar vanaf 3 maart schenken we er ook uitgebreide aandacht aan: online gaming. In het verleden bleef de Japanse consolegigant voet bij stuk houden door te blijven inzetten op local multiplayer en couch gaming, maar nu kan het niet anders dan ook zwikken voor de (logische) evolutie binnen de gamingindustrie. Nintendo komt met een online service, in eerste instantie gratis voor de early adopters, tegen het einde van dit jaar moeten we er maandelijks centen voor neerleggen. Haal de hooivorken uit de schuur en schreeuw moord en brand! Of niet, want van een betalende dienst mogen we ook een premium service verwachten. Kan Nintendo het wel waarmaken in tegenstelling tot Microsoft en Sony die het in het verleden op dit vlak al meer dan eens hebben laten hangen?

Mario Kart 8 Deluxe? Splatoon 2? Ultra Street Fighter 2? FIFA? Skylanders Imaginators? Sonic Mania? Syberia 3? Just Dance? Skyrim? Inkoppertjes voor kwatongen. “Allemaal oude games. Wie wacht hierop? Waarom brengen ze dit opnieuw aan de man?” Wel, welke van voorgaande titels heb jij al gespeeld? Niet veel, he? Mario Kart 8 Deluxe speelde als een droom en is ongetwijfeld een succes op familiefeestjes, (dronken) avonden met vrienden en op de achterbank van je wagen. Splatoon 2 is alles wat het eerste deel is en meer en wordt vaak vermeld in lijstjes met ondergewaardeerde titels. En Raf en ik vonden het in Parijs ook enorm plezant om te spelen. We zouden ook niet durven uitsluiten dat een game als Xenoblade Chronicles een Switch-versie krijgt om de sequel in een deftige context te kunnen plaatsen. De oude rotten en mensen die de ‘goeien ouwen tijd’ nog steeds waarderen komen aan hun trekken met de Street Fighter-game en Sonic Mania. En eigenlijk mag er ook best uitgekeken worden naar de nog onbekende line-up van titels uit de bibliotheken van vroegere Nintendo-consoles. De NES Mini en zelfs een Raspberry Pi zijn niet voor niets zo populair.

Had het iemand verwacht? Dat de nieuwe Zelda bij de launch verkrijgbaar zou zijn? Eerlijk? Ik niet. En dat is speciaal te noemen, want Nintendo gaat er prat op dat dit de meest diepgaande en grootste Zelda ooit wordt. Er wordt teruggegrepen naar eerdere delen, niet in het minst naar de allereerste game in de franchise, en ik kan met een gerust hart zeggen dat de Switch-versie enorm goed speelt. Technisch niet de meest verfijnde game op Switch - die eer gaat naar Mario Kart 8 Deluxe - maar wel een stijl die door vriend en vijand bestempeld wordt als mooi. Het was exact hetzelfde stukje dat ik gespeeld heb op E3 - en nu begin ik echt wel veel goesting te krijgen om verder te geraken dan die eerste twintig minuten - maar het speelde zowel op groot als klein scherm vlot. Dat de voice-acting ook nog eens goed zat en de cutscenes in de trailer doen blijken dat deze Zelda volop voor emotie gaat, maakt het des te beter.

Met een volledig opgeladen batterij zou je de nieuwe Zelda zo’n drietal uur kunnen spelen. Dat zijn enkele nationale trein- of busritten. Dat zijn meer dan 200 kilometers - files zijn nog steeds een ding - dat de kinderen op de achterbank hun bezigheid hebben. Dat zijn bijna twee langspeelfilms op VIJF of CAZ die je niet mee hoeft te zien met je vriendin of vriend in de zetel. Andere games zouden zelfs tot 6 uur te spelen zijn en laat ons eerlijk zijn: op moderne treinen, in luchthavens en in de auto is er altijd wel één of andere stroombron te vinden om de Switch van jus te voorzien. Het ding is even mobiel als een iPad of een eReader en ligt ook nog eens goed in de hand. Officieel zal Nintendo nooit beweren dat het de opvolger is van de Nintendo 3DS, maar ’t is naïef om dat niet te geloven.

Grafisch is de Nintendo Switch geen krachtpatser, daar is iedereen het over eens. Op televisie ondersteunt het apparaat een output van maximaal 1080p (Full HD dus), op het tablet-scherm zien we de games vaker terug in 720p (HD). Opvallend: de kwaliteit van het scherm is geweldig en eigenlijk heeft het hele toestel die ‘premium’ uitstraling, zeker wanneer een Mario Kart 8 Deluxe er in volle glorie op draait. Volle kleuren, weinig tot geen aliasing, stabiele framerate, De Xbox One, pc en PlayStation 4 beginnen het al iets lastiger te krijgen op vlak van diminishing returns - de sprong in grafische kwaliteit wordt elke generatie een pak kleiner - en zoals de meesten wel weten (en enkelen weigeren te geloven) draait een videospelletje nog steeds om fun. Een Nintendo weet dat als geen ander. Samen met m’n collega’s liepen we niet meteen warm voor de visuals die we in Parijs te zien kregen, maar éénmaal we tegen elkaar moesten boksen in ARMS of elkaar hielpen in Snipperclips werd het vrij duidelijk dat de entertainmentwaarde van dergelijke titels behoorlijk hoog ligt. Afhankelijk van de doelgroep waartoe je behoort, heb je eigenlijk niet meer nodig. En voor de rest is een PlayStation 4, Xbox One of pc nog steeds een uitstekende keuze.

Nintendo heeft niet al z’n kruit verschoten afgelopen vrijdag. Misschien zelfs wat te weinig, toegegeven, maar je hoeft geen genie te zijn om te weten dat er nog een pak usual suspects hun opwachting maken. Een nieuwe Smash Bros., Animal Crossing, Pikmin, Star Fox en Metroid zijn vanzelfsprekend. Yooka-Laylee, Xenoblade Chronicles 2, Shin Megami Tensei en Minecraft staan ook sowieso al op de planning en die nieuwe van de makers van Bravely Default, Project Octopath Traveler, hoe vet zag die er niet uit? Ubisoft zou met Nintendo nog bezig zijn met een Mario x Rabbids RPG en stiekem was ik ook wel blij om Bomberman in volle glorie te zien terugkeren, na die wansmakelijke poging getiteld Bomberman: Act Zero uit 2006. Ah ja, en de namen ‘Pokémon Stars’ en ‘Mother’ rollen ook nog regelmatig over de tongen. Het wordt weer een interessante E3.