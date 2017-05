"Het spijt ons moest deze vertraging teleurstelling losweken, maar we geloven hard in het principe van een game af te leveren wanneer die volledig klaar is. We kijken er wel naar uit om jullie meer details rond Red Dead Redemption 2 mee te geven in de loop van deze zomer," zo klinkt het bij Rockstar. Het nieuws hoeft niet als een verrassing te komen - hey, it's Rockstar - maar stiekem was er toch altijd dat klein sprankeltje hoop dat we dit jaar nog aan de slag zouden kunnen gaan met deze titel. Bij deze dus: volgend voorjaar weer de cowboylaarzen aan! Yihaa!