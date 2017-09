PlayerUnknown's Battlegrounds wordt mistig

Creative Director Brendan Greene teasede het al langer: de mistige weersomstandigheden die weldra hun opwachting maken in PlayerUnknown's Battlegrounds. De volgende patch brengt dat vervelend weertje normaal deze week richting de servers, hoog tijd om enkele afbeeldingen van naderbij te bekijken dus.

De beperkte zichtbaarheid moet een bepalende factor in het spannende spel worden. Sluipschutters zullen zich minder fouten kunnen permitteren, het campen op interessante locaties zou daarentegen weleens erg efficiënt kunnen worden. Hoe dan ook wordt spelen met een degelijke headset nog belangrijker, want zo kan je op vijandelijk voetstappen anticiperen om de strijd in jouw voordeel te laten kantelen.

Een exacte release hiervan is onbekend, maar we verwachten deze nieuwigheid dus eerstdaags op de testserver om vervolgens live te gaan.