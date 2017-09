Old School RuneScape lanceert nieuw gebied: Fossiel Eiland

Bevaar de zeeën om een miljoenen jaren oud avontuur te beleven. Old School RuneScape heeft vandaag namelijk de kusten van het langverwachte Fossil Island onthuld, een nieuw gebied dat exclusief gemaakt is voor de nostalgische MMORPG. Fossil Island biedt een prehistorisch landschap vol oeroude wezens om te verkennen, geschikt voor avonturiers van alle levels.

Spelers zullen zelf een schuit moeten bouwen om de zee mee op te gaan op een nieuwe queeste naar het eiland. Daar zullen zij Wyvern-skeletten ontdekken, profiteren van nieuwe skilling-mogelijkheden en fossielen opgraven van wezens uit Gielinors prehistorie. Met de lancering van Fossil Island wordt tevens het museum in Varrock uitgebreid, zodat spelers de overblijfselen van de vele prehistorische monsters die ooit rondliepen op Fossil Island tentoon kunnen stellen.

“Fossil Island is al heel lang een soort mythe binnen RuneScape en de community,” zegt Mathew Kemp, senior product manager, Old School RuneScape. “De eerste ontwerpen zijn al meer dan tien jaar oud, dus we zijn erg blij dat de Old School RuneScape-community zo massaal van zich heeft laten horen en ons heeft gesteund bij de ontwikkeling en release van het eiland.”