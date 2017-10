Claim nu de Iron Throne in Game of Thrones: Conquest

Fan van de serie Game of Thrones? Heb je zin om zelf over Westeros te heersen? Dat kan!

Game of Thrones: Conquest is de nieuwste free-to-play mobile game van Warner Bros Interactive Entertainment, gebaseerd op de gelijknamige televisiereeks van HBO. En daarmee is eigenlijk alles gezegd over deze game. Laat je echter niet te snel van de wijs brengen! Deze game is inspiratieloos, zeker niet vernieuwend en werd volgens ons vooral gebouwd om via de in-game aankoopmogelijkheid zo veel mogelijk geld uit de zakken van de fans te kloppen.

Wil je een 'echte' Game of Thrones-game spelen, dan is er beter materiaal beschikbaar op de markt, zoals Telltale Games' serie.

Als je het toch zelf eens wil proberen, weet dan dat de game nu beschikbaar is. Maar een verwittigd man...