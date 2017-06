In Argo kruipen spelers in de huid van huurlingen die vechten voor twee rivaliserende facties, en uitgezonden worden naar een eiland genaamd Malden. Malden is een herwerkte versie van een klassieke map uit Bohemia Interactive’s allereerste Arma-game, die bekend werd als Operation Flashpoint: Cold War Crisis.

Op deze map moeten spelers strijden om de overblijfselen van een neergestort ruimtestation, en dit in pittige 5-vs-5 potjes. Op het einde van de match worden spelers beloond met ervaringspunten, afhankelijk van hun prestaties op het slagveld. Hiermee kunnen ze dan nieuwe wapens, upgrades en gear vrijspelen.

Naast de competitieve spelmodi bevat Argo ook een nieuwe cooperatieve game modus genaamd Combat Patrol. Hier vechten tien spelers samen tegen de AI in een open wereld-setting. Door de random gegenereerde opdrachten en procedurele generatie van vijandige troepen zal geen enkel potje hetzelfde zijn in deze spelmodus. Zeker als je ook nog eens rekening gaat houden met Malden’s 62 km² sandbox terrein.

Als kers op de taart bevat Argo ook nog een ingekorte versie van de 3D Scenario Editor uit Arma 3. Zo kan je in een paar eenvoudige stappen zelf je scenario's in mekaar boksen en spelen met vrienden.

Argo verschijnt dus op 22 juni gratis op Steam en de Bohemia Store en zal geen enkele vorm van betaling of microtransacties aan boord hebben. Wel is het mogelijk, als je de ontwikkeling wil steunen, om een zogenaamd, en volledig optioneel, Argo Supporter’s Pack aan te schaffen. Dit bevat een aantal rewards zoals 14 exclusieve animaties voor het MVP-scherm van elke match, een bundel van 22 unieke items, de mogelijkheid om voertuigen te gebruiken in de 3D Scenario Editor, toegang tot premium Argo Supporter-servers en je naam zal gehighlight worden in de leaderboards.