Van 12 tot en met 14 mei is het weer zover: dan vindt de Breakout lanparty plaats in de expo van Waregem en dit al voor de derde keer. Het gekende concept van fun, gezelligheid en kwaliteit blijft behouden en wordt hier en daar nog verbeterd.

Breakout blijft zich keer op keer verbeteren. Daarom worden ze opnieuw groter en voorziet de organisatie 336 plaatsen in de zaal. Nieuw dit jaar is de boardgame-area, met bijhorend Carcassonne-compo, die in samenwerking met spellenclub De Pionisten wordt uitgebaat.

Dankzij Telenet, thuisbasis van 9lives, kan iedereen vliegensvlug surfen en gamen op een supersnelle internetverbinding die reeds bekabeld is tot aan ieders zitplaats. Er is onder andere een ruime bar met lounge, er worden opnieuw comfortabele stoelen voorzien en er is een uitgebreide consolecorner met arcadekasten en VR. Na het succes van vorige editie, zal met Robo Recall opnieuw een echte VR-compo georganiseerd worden.

Een belangrijk onderdeel van een lanparty zijn de wedstrijden. Naast de eerder genoemde Carcassonne- en Robo Recall-compo, zal je op Breakout 3 alvast kunnen genieten van enkele spannende wedstrijden CS:GO, Hearthstone, Rocket League, Overwatch, FIFA 17 en Armagetron Advanced.

Dit alles maken nog steeds aan democratische prijzen. Zo kost een toegangsticket slechts €35. De catering wordt opnieuw voorzien door Ctrl Alt Delicious, reeds gekend van Viveslan en de eerdere edities van Breakout voor hun uitstekende service, kwalitatief aanbod en lage prijzen. Hou dus zeker je Brothers In Lan-membercard klaar.

Net als vorige editie zal ook iedereen een sms ontvangen als zijn/haar maaltijd bij Ctrl Alt Delicious beschikbaar is. Ook dit is powered by Telenet.

Wil je er nog bij zijn? Schrijf je dan snel in en blijf op de hoogte van het laatste Breakout-nieuws via de Facebook-pagina.