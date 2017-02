Een misdaadepos dat even lekker smaakt als de derde beste sushitent van ’t Stad, daar zijn ze bij ontwikkelaar Sega overduidelijk voor gegaan. Van zodra het verhaal vaart neemt - en dat duurt wel heel eventjes - word je meegezogen in de puik neergezette Japanse onderwereld van eind jaren tachtig. Dat het spel soms ietwat verouderd en log aanvoelt, neem je er dan maar bij.

In een wereld waar neonlicht, obscure erotiek en rauw geweld de plak zwaaien, ontmoeten we Kazuma Kiryu en Goro Majima, de twee personages die je doorheen dit meeslepend verhaal loodsen. Wanneer Kiryu valselijk beschuldigd wordt en terechtkomt in een dispuut dat zowel eer, wraak en rechtvaardigheid huisvest, ontplooit zich een ongeziene strijd tussen machtsgeil gespuis. Dat Kiryu’s pleegvader, die hem in de Tojo-clan introduceerde - denk een beetje aan Al Pacino in Donnie Brasco, maar dan zonder het undercoverconcept - onterecht ten onder lijkt gaan, is voor jou het startschot van een gruwelijke tocht op zoek naar gerechtigheid.

Gruwelijk meeslepend

Yakuza 0 een echte open wereld-game noemen, is net iets te veel van het goede. In tegenstelling tot een titel als GTA word je te naarstig tussen de lijntjes gehouden, en zijn je opties toch beperkter. Ook de manier waarop het verhaal zich puur technisch ontplooit, werkt soms op de zenuwen. De dialogen duren vaak te lang en komen achterhaald over. Inhoudelijk is er dan weer niets op aan te merken. Het verhaal graaft lekker diep en schuwt geen baldadigheden, zonder ooit gratuit over te komen. De personages, zowel de hoofdrol- als zijspelers, voelen realistisch aan en baden in een sfeertje zoals alleen Aziatische ontwikkelaars ze kunnen neerzetten. De oosterse versie van een horrorfilm is ook altijd wat intenser, gruwelijker en meeslepender.

Hoe ruw het hoofdverhaal bij momenten ook mag zijn, Yakuza 0 laat genoeg plaats voor ontspanning en spitsvondige humor. Ook hier schemert weer die typisch Aziatische stijl door, wat maakt dat je als westerse gamer toch even uit je comfortzone dient te klauteren. Karaoke, een milde vorm van sadomasochisme of een dance-off met de betreurde King of Pop himself, voor ieder wat wils in de rosse buurt. De zijmissies zorgen voor een welgekomen afwisseling, want het verhaal duurt érg lang, zonder echter ooit te vervelen. De welgekozen en stevig uitgewerkte personages en de intrigerende reis doorheen het Japanse maffiabestaan zorgen voor wel dagen speelplezier. Yakuza0 speel je niet in twee-drie avondjes uit.

Allerminst oogverblindend

Hoe interessant het verhaal ook mag zijn, verwacht je niet aan een grafische prestatie die z’n weerga niet kent. Yakuza0 is allerminst oogverblindend, ook al schitteren de reclame- en neonlichten doorheen de ganse speelwereld. De omgeving komt soms ietwat te gemaakt over en hier en daar springt er wel eens een grove onvolmaaktheid tevoorschijn. Spijtig, want de setting leent zich écht voor een visueel meesterwerk.

Waar het spel eveneens een steek(je) laat vallen, is de gameplay. Op achterhaalde wijze storm je doorheen dit eerverhaal, wat het allemaal wat houterig en vaak ook enerverend doet aanvoelen. Sega laat je niet bijster veel vrijheid en bepaalt wie je ontmoet, wie je op z’n donder geeft en waar je een kijkje gaat nemen. Voor een modern spel, dat zich een open wereld noemt, schiet Yakuza 0 te kort, want de hedendaagse gamer wil op z’n eigen benen staan, zonder dat iemand z’n rake rechter vuist vasthoudt. Het spel probeert je echter wel dat gevoel van autonomie te geven, maar loopt algauw tegen de lamp. Yakuza0 voelt claustrofobisch aan. Niet qua setting of verhaallijn, maar qua bewegingsmogelijkheid. Een stad vol intriges en geweld wil je zonder restricties bewandelen, en daar vang je bot.

Vechtmachine

Yakuza 0 draait vooral om geweld. Veel en hard geweld. Sega weet een meeslepend verhaal te combineren met de basisbeginselen van een vechtgame. Overal in de stad loop je stelletjes nozems, bendeleden en ander crapuul tegen het lijf. Allemaal zijn ze even arrogant, tot je ze pandoering van hier tot in sjakamaka voorschotelt. Het ganse straatmeubilair dient als wapen en alles is toegestaan. Toch blijft die grimmigheid steeds stijlvol en vervalt het zoveelste gevecht niet in platte agressie.

De verschillende vechtstijlen houden het spel fris en afwisselend: van behendig bokser tot capoeira-achtige vechtmachine, aan jou de keuze. Het switchen tussen de diverse stijlen zorgt er niet enkel voor dat het spel blijft boeien, maar je kan er meteen ook de zwakke plekken van je tegenstander(s) mee uitbuiten. Reken daarbij de gruwelijke finishingmoves en je weet nu al dat je elke matpartij tot een goed einde wil brengen.

Om je personage steeds te verbeteren, werkt Yakuza0 met een typisch systeem. Deze keer echter geen skillpoints, maar tegen betaling te verkrijgen combo’s, bonussen of vernieuwingen. Zijmissies, waarbij je een hoop jak kunt verdienen, krijgen zo een extra meerwaarde. Wanneer was de laatste keer dat je karaoke zong alsof je leven ervan afhing? Juist, ja. Die keer dat je Yakuza 0 speelde.