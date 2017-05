De vorige drie episodes van het nieuwste The Walking Dead-seizoen waren telkens van een hoog niveau, dus was het nagelbijtend afwachten voor de vierde aflevering. Sinds vorige week is die aflevering, met als subtitel Thicker Than Water, beschikbaar. Helaas moet ik constateren dat ik met een teleurgesteld gevoel achtergebleven ben. Hoe dat komt, lees je in deze review.

Daar waar de ontwikkelstudio bij de release van de vorige aflevering in een coma gesukkeld leek te zijn, kon de vierde episode blijkbaar niet snel genoeg gelanceerd worden. Binnen een tijdspanne van één maand konden zowel Above the Law als Thicker Than Water gedownload worden. En zo hoort het normaal ook. Veel gamers hebben geen zin om maandenlang op een episode te wachten die slechts een goed uur duurt. Ook voor mij mag het een beetje vooruitgaan. Kwestie van niet te vergeten hoe het verhaal precies in elkaar zit.

Saaie bedoening

Zo goed als elke episode van een Telltale Games-game eindigt met een cliffhanger. Dat was ook het geval bij Episode 3: Above the Law, waardoor ik niet snel genoeg aan de vierde aflevering kon beginnen. Het verhaal kreeg met de komst van de derde aflevering eindelijk extra vorm, want onder andere enkele interessante flashbacks zorgden ervoor dat het een en ander iets duidelijker werd. Ook in Thicker Than Water krijg je enkele flashbacks voor de kiezen die de anders vrij saaie aflevering toch ietwat interessant houden. Voor de rest gebeurt er jammer genoeg bijzonder weinig in de voorlaatste aflevering. Het verhaal wordt wat verder uitgewerkt, maar actievolle momenten zijn een zeldzaamheid die dan nog bewaard werden voor het laatste kwartier van de episode.

David is nog steeds zijn macht kwijt over de New Frontier en daar heeft Joan voor gezorgd in aflevering drie. Uiteraard is dit niet naar de zin van het groepje protagonisten dat zich bij de zaak moest neerleggen. Javier en David worden opgesloten, maar David wordt even weggehaald om het een en ander te bespreken met de antagoniste van dienst. Op dat moment lukt het Javier te ontsnappen, al blijft de bende gevangen in Richmond. Wat je op dat uurtje gameplay te zien krijgt op je scherm zijn vooral sterke dialogen, al worden die gebracht in een veel te saai jasje. Op slechts een tweetal momenten krijg je zombies te zien, waardoor ik even vergeten was waarover The Walking Dead nu weer precies ging.

Vijftien minuten actie

Ook Clementine, het meisje dat we door de verschillende seizoenen heen zagen groeien tot de geharde dame die ze nu is, wordt naar de achtergrond verdreven. In enkele scènes verschijnt ze kort op het scherm, maar daar blijft het bij. Je kan haar wel gebruiken om een ‘vuil werkje’ op te knappen, maar slechts weinigen hebben dat gedaan, zo blijk volgens de statistieken die je na de aflevering te zien krijgt. Nog een teleurstelling: het enige actievolle moment, die de aflevering toch weet te redden, bevindt zich in het laatste kwartier van de episode. David wordt op een podium ter dood veroordeeld door Joan en alle inwoners zijn getuige van de preek die ze afsteekt om alles in zijn schoenen te schuiven. Op dat moment duikt Javier weer op, die de boel moet weten te redden. Hierbij staan enkele belangrijke keuzes op het menu die het verschil betekenen tussen leven en dood voor enkele personages. De toon is alvast gezet voor de seizoensfinale. Helaas werd de aftrap ervan net iets te laat gegeven. ’t Is geen slechte episode, maar wel eentje die veel beter had kunnen zijn.