Ik dacht even dat Telltale Games in een winterslaap gesukkeld was. Na de release van de eerste twee episodes van het nieuwe The Walking Dead-seizoen was het behoorlijk stil. Het zou trouwens de eerste keer niet zijn. Ook in het verleden moesten we soms maandenlang wachten op een nieuwe episode. Deze keer was dat dus niet anders. Daar waar de release van afleveringen een en twee in december plaatsvond, had de ontwikkelstudio maar liefst drie maanden nodig om nummer drie in de digitale winkelrekken te krijgen. Voor dat lange wachten werd ik wel beloond...

Tijd voor flashbacks

Uiteraard gaat episode 3 verder waar er geëindigd werd in de vorige. Als Javier reis je verder met je gewonde schoonzus en al snel blijkt dat het kamp waar je aankomt voor verzorging onder leiding staat van een wel erg bekend gezicht. Dat zorgt voor enerzijds nieuwe spanningen en anderzijds moeilijke keuzes die je krijgt voorgeschoteld. Deze zorgen ervoor dat je meer bij het spel betrokken wordt, want de eerste minuten zit je vooral inactief naar je scherm te staren. Daar komt wel verandering in, want al snel word je geconfronteerd met de gebeurtenissen uit de vorige episodes en dat maakt het ganse boeltje er niet eenvoudiger op.

Zo word je op een bepaald moment voor een moeilijke keuze geplaatst. Sla je iemand eigenhandig de schedel in, kies je voor een wat langzamere dood of laat je iemand anders het vuile werk opknappen? Uiteraard zorgt dit voor een pak wrijving binnen de groep. Aan de ene kant zijn er leden die je acties goedkeuren, maar er zijn er ook die het niet met je eens zijn. Daarnaast is het ook tof dat er af en toe wat flashbacks getoond worden. Je kruipt heel even weer in de huid van Clementine om te zien wat er met baby AJ gebeurde en dat gegeven zorgt voor een iets grotere binding met sommige personages, iets wat in de inleidende episodes een beetje gemist werd.

Geflikker en geglitch

Het tempo wordt in Above the Law wat verhoogd. Actievolle sequenties worden regelmatig afgewisseld met iets rustigere momenten of met tussenfilmpjes waar je helemaal niets hoeft te doen. Al moet er wel bij verteld worden dat je soms amper de tijd hebt om de net verkregen informatie een plaats te geven door je onmiddellijk een zombie-scène voor te schotelen waarin je zoals gewoonlijk op enkele knoppen dient te rammen.

Telltale Games is geen heer en meester als we het hebben over technisch sterke games en dat blijft elke keer opnieuw een kleine doorn in het oog. Bijna elke aflevering van eender welke game bevat wel enkele problemen, gaande van grafische glitches, wegvallend geluid tot vastlopers. In Episode 3: Above the Law kwamen er ook enkele problemen voor. Schaduwen flikkerden welig en halfweg de episode liep de ganse boel vast. Ook het 9lives-forum leert dat sommigen dat laatste probleem ondervonden. Uiteraard geldt dit niet voor iedereen, maar het blijft een vast gegeven in Telltale Games' bibliotheek, dit bij een grote groep mensen. Laat dat echter de pret niet bederven, want al bij al krijg je opnieuw een erg sterk geheel voorgeschoteld.