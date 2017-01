Telltale Games is niet meer weg te denken uit gamersmiddens. Enkele jaren geleden begon de ontwikkelstudio met het uitbrengen van episodische games en ondertussen mogen we gerust stellen dat ze daar heer en meester in geworden zijn. Nieuwe projecten schieten als paddenstoelen uit de grond en ook op de episodes zelf is het steeds minder lang wachten. Hun nieuwste game is er eentje dat we allemaal kennen: het vervolg op de eerste twee succesvolle seizoenen van Telltales The Walking Dead. Of seizoen 3 even memorabel wordt, is nog afwachten, maar er werd wel ijzersterk gestart.

Wie (een van) de eerste twee seizoenen van Telltales The Walking Dead heeft gespeeld of een andere game uit Telltales uitgebreide portfolio onder handen nam, weet waaraan hij zich mag verwachten bij het aanschaffen van The Walking Dead: A New Frontier. De formule van de reeks is nog geen haar veranderd, wat betekent dat je opnieuw een graphical novel voorgeschoteld krijgt waarin verhaal, emoties en moeilijke keuzes centraal staan. In tegenstelling tot de vorige releases krijg je nu wel direct de eerste twee episodes onder de neus geschoven, dus mag je al starten met dubbel zoveel plezier. Althans, dat is toch in theorie het geval. De praktijk leerde ons qua speelduur helaas iets anders...

Nieuwe gezichten

Wie de vorige seizoenen van The Walking Dead nooit een kans heeft gegeven, moet niet wanhopen. Zij kunnen in A New Frontier een compleet nieuw verhaal starten. Wie de vorige twee seizoenen, met eventueel de 400 Days-DLC, wél achter de kiezen heeft, kan zijn opgeslagen data gebruiken waardoor de game dan rekening houdt met de eerder gemaakte keuzes. In dat eerste seizoen maakte je kennis met protagonist Lee, terwijl het tweede seizoen vooral in het teken stond van de erg jonge, maar niet te onderschatten Clementine; het meisje dat Lee mee nam op zijn niet zo plezierige reis in erg moeilijke omstandigheden. In A New Frontier gaat Telltale iets anders te werk en mag je in de huid kruipen van zowel de 4 jaar ouder geworden Clementine als van nieuweling Javier.

Die eerste minuten van A New Frontier: Ties That Bind Part One introduceren je aan het nieuwe personage en tonen hoe hij en zijn familie verzeild zijn geraakt in de netelige situatie die veroorzaakt werd door de ondertussen bekende zombie-apocalyps van schrijver Robert Kirkman. Je maakt er onder andere kennis met de vrouw van zijn broer en haar stereotiepe kinderen die eropuit trekken, hopend op een betere toekomst. Door ongelukkige omstandigheden raakt Javier afgezonderd van zijn bende, waardoor hij de getekende Clementine tegen het lijf loopt. Zij is ondertussen vier jaar ouder en de situatie waarin ze al die jaren heeft doorgebracht, heeft haar gehard en gevormd tot wat ze nu is. Een meisje vol wantrouwen dat maar één ding wil: overleven.

Gekende boel

Javier en Clementine besluiten hun reis samen voort te zetten, maar komen al snel nog andere personages tegen. Dat zorgt ervoor dat je in de eerste twee episodes wel erg veel nieuwe gezichten op je scherm ziet verschijnen. Gelukkig slaagt Telltale Games wel in hun opzet om een soort band te creëren met Clem en Javi en daar is het hen natuurlijk om te doen. Zoals gewoonlijk zullen er gedurende het vijf episodes durende verhaal moeilijke keuzes gemaakt moeten worden en met een sterke band wordt dat nét een tikkeltje moeilijker. Helaas is er van die keuzemogelijkheden nog weinig sprake in de eerste twee episodes, maar de ontwikkelstudio heeft altijd wel iets achter de hand. Zo bewees ook het onlangs afgeronde Batman: The Telltale Series.

En daar waar die game met een pak technische mankementen te kampen had, mag je nu eigenlijk in je handen wrijven. Van framerate-problemen, vastlopers of grafische glitches is er deze keer geen sprake. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, zo blijkt. Voor de rest krijg je hetzelfde voorgeschoteld als anders. Je voert dialogen met de verschillende personages, voert enkele acties uit, verkent de lineaire boel een beetje en maakt op die manier snel progressie. Een beetje te snel eigenlijk, want in tegenstelling tot de vorige twee seizoenen met episodes van om en bij de twee uur, klokte ik nu af op zeventig minuten voor episode 1 en zestig voor episode 2. Véél te weinig dus, al maakt de ijzersterke gameplay een pak goed. Ik ben alvast klaar voor episode 3: Above the Law.