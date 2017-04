Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands is pas uit sinds begin maart, maar dat houdt ontwikkelaar Ubisoft niet tegen om nu al de eerste downloadbare content naar ons hoofd te smijten. De realistische setting in het drugs overgoten Bolivia moet plaats ruimen voor een wat luchtiger sfeertje waarin de erg in het oog springende kleuren van je scherm spatten. Of die aanpak werkt, lees je in deze review.

Wie Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands gespeeld heeft, weet dat het er hard aan toe gaat in Bolivia. Het land wordt geteisterd door drugsbendes en de Santa Blanca-organisatie zwaait er de plak. Als lid van een Amerikaanse elite-eenheid moet je wat orde op zaken stellen. Dit gebeurt door het uitschakelen van individuen die elk een link hebben met het zwaardere gespuis. Uiteindelijk kom je dan terecht bij de baas van het kartel en zou het boeltje opgelost moeten zijn. Blijkbaar is dat niet zo. Ondanks de gebeurtenissen uit de basisgame, groeit het Santa Blanca-kartel nog steeds verder, en is het bijna de meest succesvolle criminele organisatie ter wereld. Je wordt opnieuw op pad gestuurd om een einde te maken aan de exponentiële groei van het kartel.

Nieuwe bazen

Net zoals in de basisgame maak je eerst je personage aan, kies je de gewenste uiterlijke kenmerken en word je geïntroduceerd in het verhaal. Je mag opnieuw van de natuurlijke schoonheid genieten van het Boliviaanse landschap, want als Amerikaanse elitesoldaat moet je weer op pad in het drugsland. Deze keer niet als herkenbare strijder, maar undercover. De opdracht spreekt dan voor zich: infiltreer in de drie smokkelaarsbendes, verdien het vertrouwen van de baas, schakel het ganse goedje van binnenuit uit om uiteindelijk El Invisible te pakken te krijgen. Dat doe je in vijftien missies, inclusief veel te kleurrijke/flashy kledij, nieuwe wagens en extra wapens.

In de eerste uitbreiding voor het veel te plezante Ghost Recon Wildlands word je met flashy kleurtjes om de oren geslagen. Niet enkel de bendeleden dragen lelijke Hawaï-hemden, ook een aantal wagens en helikopters worden voorzien van de nodige kleuren. Dat geeft direct een veel speelser gevoel bij het geheel en dat is net wat Wildlands, volgens mij toch, kan missen. De basisgame is relatief realistisch en heeft een serieuze ondertoon waarbij strategie en serieus spelen beloond worden. Dat verandert volledig bij Narco Road. Met monstertrucks scheur je over de Boliviaanse landweggetjes, je kruipt in fluo racemachines en alsof dat niet genoeg is, worden deze voertuigen voorzien van nitro. Niemand zat daarop te wachten. Compleet overbodig en ongeloofwaardig als je het mij vraagt.

Wildlands-ervaring is zoek

De bedoeling van deze uitbreiding is om op te vallen bij de bazen van de verschillende smokkelbendes en dat doe je door wat stunts uit te halen. Punten scoren door te driften in scherpe bochten, wat onnozel doen met een stuntvliegtuig of met een nitro-gestuurde auto zo ver mogelijk van een ramp rijden behoren tot de mogelijkheden. Dit haalt de volwassen, serieuze en vooral geloofwaardigheid van de originale Wildlands-ervaring volledig onderuit, en dat is een bijzonder jammere zaak. Ook in de missies neem je plaats in monstertrucks en gaat het er allemaal wat luchtiger aan toe, al zijn de missies op zich best wel te smaken. Vooral het einde is een afsluiter die het een en ander goed heeft gemaakt.

Daarnaast is het ook erg jammer dat het in Narco Road niet mogelijk is om met AI-teamleden te spelen. Nochtans is het bevelenmenu nog beschikbaar. Gelukkig lukt het wel om online wat medespelers te vinden en zo de missies samen te voltooien. Het samenspelen in co-op was een van de sterktes van Ghost Recon Wildlands, dus is het eigenlijk evident dat dit onderdeel niet werd weggelaten. Ik hoop oprecht dat de Fallen Ghosts-uitbreiding het een en ander rechttrekt, ander zal Ubisofts game niet veel meer worden opgestart.