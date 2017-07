Tijdens de E3 kondigde Sony een nieuw concept aan voor PlayStation 4: PlayLink. Door mensen in staat te stellen, met hun tablet of smartphone in de aanslag, mee te spelen met andere games, zou de interactiviteit verhoogd worden. Erg lang wachten op de eerste game die deze nieuwe feature ondersteunt, hebben we niet moeten doen. Sinds deze week is That's You! beschikbaar en wat ik daarvan vond, lees je in deze review.

Steeds meer worden smartphones betrokken bij het consolegebeuren, want ook Ubisofts Just Dance en Sony's SingStar maken reeds gebruik van die kleine technologische hoogstandjes om je je ding te laten doen op het televisiescherm. Daar komt nu ook That's You! bij; een game die afgelopen E3 werd aangekondigd en nu de spits moet afbijten door PlayLink te introduceren bij het grote publiek. PlayStation Plus-leden mogen in hun handen wrijven, want voor hen is de quizgame gratis te downloaden gedurende de zomer. Wie dat betalende abonnement niet heeft, dient zo'n twintig euro uit de portefeuille te halen.

Offline en online quizzen

Wie That's You! in huis haalt, voegt een nieuwe quizgame aan zijn catalogus toe. Je krijgt echter geen droge vragen voorgeschoteld die je algemene kennis op de proef stellen of je grijze hersenmassa aan het werk zetten. In de plaats daarvan krijg je vragen gepresenteerd die te maken hebben met de deelnemers. Het is dus eigenlijk de bedoeling dat je samenspeelt met mensen die je iets of wat kent. Bij de offline modus is dat niet meer dan logisch, want met enkele vreemden in de zetel zitten, lijkt me een raar zicht. Het is echter ook mogelijk om de game met je PSN-vrienden te spelen, en daar ligt dat gegeven van 'elkaar kennen' in de meeste gevallen iets moeilijker.

Ik heb beide modi achter de rug, want zowel offline als online wou ik mijn kennis over de anderen tentoonspreiden. Starten deed ik met mijn vriendin en de quiz voor twee personen leek al snel een saaie bedoening. Je dient beiden dezelfde vragen te beantwoorden en afhankelijk van de gegeven antwoorden 'berekent' het spel hoe goed je elkaar kent. Het wordt een pak interessanter eens er meer deelnemers in de strijd worden gegooid, met als hoogtepunt uiteraard de modus voor zes participanten. Het saaie boeltje maakt al snel plaats voor een interessanter geheel waarbij meer dan eens gelachen wordt.

Op één iemands dak

Allereerst dient iedereen een al dan niet vervormde selfie te nemen, de naam in te vullen en de achtergrond van een antwoordkaart te kiezen. Dit beperkte aantal stappen zorgt ervoor dat je erg snel een spel hebt opgezet en dus direct aan de slag kunt gaan. De commentator geeft wel elke keer er een spel wordt gestart dezelfde inleiding, wat op den duur gaat vervelen. Een optie om dit over te slaan, is gewenst. De eerste vraag laat dan niet lang op zich wachten. Wie serieuze vragen verwacht, komt bedrogen uit. In That's You! gaat het er erg los aan toe en de commentaar pikt er, met de nodige onnozele praat, ook op in.

Starten wordt er altijd gedaan met een vraag waar iedereen één van de selfies van de deelnemers moet kiezen. Verwacht je aan vragen als "Wie bestelt er een afhaalmaaltijd en doet alsof hijzelf heeft gekookt?" en "Wie zou beroep doen op een escorte om mee te nemen naar een schoolreünie?" Als je bij zo'n vragen allemaal dezelfde persoon als antwoord geeft, duurt het niet lang eer er een glimlach op je gezicht verschijnt. Het blijft trouwens niet bij vragen waar je een foto van een ander moet aanduiden, want in elke ronde wordt er iemand anders in de spotlights geplaatst. Die rondes bestaan uit een aantal verschillende vragen die voor wat afwisseling zorgen.

Diversiteit

Zo dient er regelmatig een keuze gemaakt worden uit vier foto's die als antwoord dienen op een vraag over een bepaald persoon. Het leukste voorbeeld vond ik bovenstaande screenshot. De vraag luidde "Hoe ziet Joeri eruit tijdens het schoonmaken?" De antwoorden waren unaniem, waardoor ik mezelf toch stiekem vragen begin te stellen. Ook impressies passeren de revue. Daarbij krijgt iedereen dezelfde foto te zien met een gelaatsuitdrukking. Alle deelnemers moeten dan een selfie nemen en zo goed als mogelijk die gelaatsuitdrukking nadoen, waarna het stemmen weer kan beginnen. Ook voor wie graag met kleurtjes aan de slag gaat, is er goed nieuws. Meer dan eens passeert er een tekenronde waarbij je je kan laten gaan.

Bij de offline modus is het mogelijk om zelf vragen te bedenken of tekeningen toe te voegen in het thema van een aantal onderwerpen. Helaas kan dit niet als je online de strijd aangaat. Voorts heeft de game weinig om het lijf. En hoewel er meer dan duizend vragen, tekenopdrachten en berichtenspelletjes aanwezig zijn, heb ik sommige vragen al meermaals zien verschijnen. Ook de servers willen niet altijd mee, al kan het een en ander wel liggen aan de populariteit doordat de game in de Instant Game Collection te vinden is van PlayStation Plus.