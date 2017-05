De zomer nadert, wat in de meeste gevallen betekent dat we steeds op wat extra zonlicht getrakteerd worden. Toch moest ik afgelopen dagen heel wat kou lijden, want ik werd voor Syberia 3 virtueel naar een ijskoud land gestuurd. Sneeuw, struisvogels en Kate Walker zijn de leukste ingrediënten van Microïds’ nieuwste. Helaas zijn er ook een aantal ingrediënten die het geheel een erg wrange nasmaak hebben gegeven. Wat die precies zijn, lees je in deze review.

Maar liefst dertien jaar hebben we op een vervolg moeten wachten. De allereerste game, simpelweg Syberia, verscheen in 2002, waarna in 2004 de opvolger uitgebracht werd. Nadien werd het belachelijk stil rond de reeks, op enkele re-releases op console na. Reeds in 2009 maakte Microïds bekend dat we Syberia 3 zouden mogen verwachten, al werd de game telkens uitgesteld. De release in 2010 bleek niet haalbaar, nadien zou de ontwikkeling ervan zelfs nog niet gestart zijn en ook de vooropgestelde releases in 2013 en 2015 bleken onmogelijk te realiseren. Soit, 20 april 2017 lukte wel, al had de game beter nog een jaartje extra op de ontwikkelingstafel gelegen.

Raar volk

In Syberia 3 speel je net als in de vorige twee delen met de New Yorkse advocate Kate Walker. Normaal gezien reist de protagoniste Siberië rond, maar in de inleiding ligt ze bewusteloos in een besneeuwd landschap. Gelukkig voor haar passeert er op dat moment een colonne Youkols die haar van de dood kunnen redden. Deze inheemse stam brengt haar naar de plaatselijke kliniek van een klein stadje. Alleen blijkt er iets niet pluis te zijn in de kliniek. De dokters doen uitschijnen dat de verwondingen ernstig zijn en Kate Walker het hospitaal onder geen beding mag verlaten. Ook Kurk, de gids van de Youkols, zit vast. Zijn been werd geamputeerd en hij blijft maar wachten op zijn prothese.

Achter deze hele schijnvertoning blijkt een Russische legercommandant te zitten. Hij wil met behulp van dokter Olga en doker Mangoling Kate koste wat kost gevangenhouden en ook voor de inheemse stam heeft hij het niet. Het kleine, rare volkje, inclusief hun gigantische sneeuwstruisvogels, moet verdreven worden. Kate laat het daar niet bij. Ze beslist al het nodige te zullen doen om het vriendelijk Youkol-volk te helpen als dank voor het redden van haar leven. De missie wordt stilaan duidelijk: ontsnap uit de kliniek en help de Youkols hun reis verder te zetten in dit erg interessante verhaal, maar dat lijkt eenvoudiger gezegd dan gedaan.

Technisch niet de sterkste

Syberia 3 is een action-adventure game waarin verkenning, conversaties voeren en puzzels oplossen centraal staan. Bij conversaties heb je de mogelijkheid om verschillende antwoorden te geven, maar erg veel invloed op het spel heeft dat niet. Afhankelijk van je keuzes, moet je al dan niet wat meer moeite doen om personages te overtuigen, maar het leuke narratieve gedeelte verandert niet. Het oplossen van puzzels en het verkennen van het Siberische landschap gaan dan weer hand in hand. Af en toe moeten er leuke, uitdagende puzzels opgelost worden. Daarvoor heb je soms wel de juiste voorwerpen nodig, wat erop neerkomt dat je eerst de omgeving moet verkennen. Helaas is dat niet altijd even eenvoudig, want de besturing is lomp en niet erg nauwkeurig. Rondlopen zorgde voor heel wat problemen en ongewenste acties.

Goed nieuws voor fans van laadschermen...

Daar blijft het helaas niet bij, want Syberia 3 kampt met een pak ongewenste elementen. Zo slaat de lipsync van alle personages nergens op: de lippen bewegen twee seconden vroeger of later dan het geluid start, zowel in cutscènes als tijdens gameplay. Ook grafisch schort er het een en ander. Syberia 3 lijkt op dat vlak erg wispelturig te zijn. In-game ziet het er allemaal relatief netjes uit, maar tijdens bepaalde tussenfilmpjes krijg je een troebel geheel te zien. Ik heb wel goed nieuws voor wie fan is van laadschermen. In Syberia 3 krijg je op heel wat momenten veel te lange laadschermen voorgeschoteld, zelfs op momenten dat je het totaal niet verwacht. En om het helemaal af te maken: het camerastandpunt heeft ook soms kuren. In principe zijn dit allemaal zaken die verholpen konden worden door nog enkele maandjes verder te werken aan de game. Hopelijk kan er het een en ander gefixt worden met patches, maar het kwaad is voor mij al geschied.

Derde en laatste?

Het moet echter allemaal niet zo negatief zijn, want ik prees het leuke verhaal en de interessante puzzels al aan. Ook de muziek is om duimen en vingers bij af te likken. Het draagt een pak bij aan het verhaal en de algemene sfeer die de game wil uitstralen. Ik heb met plezier het ongeveer vijftien uur durende verhaal uitgespeeld, maar het technische gezever ligt toch wat zwaar op mijn maag. Het is alleszins jammer te moeten constateren dat de reeks niet meer geweest is wat het ooit was. De eerste twee titels werden erg positief onthaald, de hoop op een derde klepper was er dan ook. Helaas werden de verwachtingen niet ingelost.