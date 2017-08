Hoewel de VR-catalogus wekelijks wordt uitgebreid, is er nog steeds een gebrek aan echte toppers. Dat wil echter niet zeggen dat ik me niet vermaak met dat kostelijk stukje hardware. Met games als Star Trek: Bridge Crew, Statik en Batman: Arkham VR heb ik immers al heel wat uren spelplezier gehad. Zelfs het gratis te downloaden The Playroom VR kan voor enkele uurtjes pret zorgen. Maar het kan altijd beter en Superhot VR klonk alvast veelbelovend.

Hoewel ik mijn PlayStation VR regelmatig gebruik, plaats ik hem én alle kabels en toebehoren, elke keer weer na gebruik in de kast. Het was met andere woorden dus weer een gedoe met kabels voor ik met deze Superhot VR aan de slag kon. Niet enkel de headset zelf maar ook beide Move-controllers zijn een vereiste. Superhot VR met de DualShock 4-controller spelen is namelijk geen optie. En al snel werd duidelijk waarom ...

Asbakken als wapen

Voor alle duidelijkheid: Superhot en Superhot VR zijn niet dezelfde games. Ze zijn van dezelfde studio en lijken voor tachtig procent op elkaar, maar toch zijn er belangrijke verschillen. Een eerste verschil vind je terug in het narratieve gedeelte. Verhalend heeft Superhot VR - in tegenstelling tot Superhot - helemaal niets te bieden, dus moet de game het hebben van de gameplay. Gelukkig zit die ijzersterk in elkaar, al duiken er door de beperkingen van de VR-headset enkele probleempjes op, waarover later meer. Maar, hoe zit de VR-variant dan eigenlijk in elkaar? Ik leg het je graag uit.

Je wordt als speler in een witte omgeving geplaatst waarin je moet afrekenen met enkele rode vijanden door middel van zwarte objecten. Een weinig opvallend kleurenpalet, en dat is gezien de opzet van het spel geen verkeerde keuze. Vijanden vallen des te meer op en afleiding is er hierdoor nauwelijks. Op die manier kan je je voor de volle honderd procent concentreren op wat er van je wordt verwacht: elke tegenstander een kopje kleiner maken door het gebruik van je vuisten of door enkele van die strategisch geplaatste objecten te gebruiken. Niet enkel wijnflessen af asbakken doen dienst als wapen, ook pistolen, uzi's en zelfs afgezaagde shotguns behoren tot je beperkte wapenarsenaal.

Matrix-stijl

Het concept van Superhot VR is even eenvoudig als briljant. Sta je stil, dan staan niet alleen de tijd, maar ook al de uit te schakelen concurrentie stil. Beweeg je je hoofd of de handen waarmee je de Move-controllers vasthebt, dan gaat de tijd vooruit en komen de vijanden je richting uit. Niet enkel jij beschikt over wapentuig, want die rode mannetjes nemen je ook graag onder vuur. In zo'n geval kan je in ware Matrix-stijl alle afgevuurde kogels ontwijken door je te bukken of naar links en rechts te leunen. Ik weet niet welke manoeuvres ik allemaal uit mijn welgevormd lichaam heb geschud om die kogelregens te ontwijken, maar een Cirque du Soleil-artiest is er niets tegen. Hier komt de VR-immersie echt naar boven en zie je kogels op enkele millimeters van je lichaam passeren.

Het hele boeltje bestaat uit een aantal levels die elk bestaan uit sublevels. Die dien je volledig te doorlopen om het einde van het hoofdlevel te bereiken. Dat houdt in dat je bij het falen van een van sublevels terug aan het begin van dat bepaalde level start. Een ietwat vervelend progressiesysteem dat eigenlijk wat lijkt op het kunstmatig willen verlengen van de game die een beperkte levensduur van om en bij de twee uur heeft. Dat is wel een ideale tijdspanne om de game in één keer uit te spelen en dat is niet bij alle VR-games even eenvoudig. Vervelen doet het trouwens nooit, want de puzzels zijn net zoals het concept erg goed. Je denkt twee keer na vooraleer je dat ene wapen grijpt, je je wegsteekt achter een obstakel of een wapen afvuurt, want elke actie kan je laatste zijn. Dat de tijd voor even sneller vooruitgaat als je wapens afvuurt, is een leuk extraatje.

Struikelen

VR zou VR niet zijn zonder de nodige probleempjes. Dan heb ik het niet over een misselijkmakend gevoel, maar het feit dat de PlayStation-hardware niet alles even nauwkeurig registreert. Superhot VR is niet de eerste game die daarmee te kampen heeft. De camera verliest vooral de Move-controllers uit het oog als je wat vreemde bewegingen maakt. Superhot VR wordt trouwens het best al rechtstaand gespeeld en daarbij is het hoe dan ook oppassen voor de kabels. Leuk extraatje: afgelopen week speelde een vriend (een 9lives-lid dat liever anoniem wil blijven) Superhot VR bij mij en hij wou zich wegsteken achter een balustrade. Hij leunde er in-game tegen en ... niet veel later lag hij met zijn ganse hebben en houden tegen de tegels. Qua immersie zal het dus wel goed zitten in Superhot VR.