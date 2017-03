Een topper van formaat kon je Styx: Master of Shadows moeilijk noemen. Dat er meer in Cyanide Games’ stealth concept zat, beaamde menig criticus, maar drie jaar geleden kwam het er met gebrekkige controls en een oliedomme AI gewoonweg niet uit. Opvolger Shards of Darkness voelt voornamelijk aan als het resultaat van urenlang schaafwerk aan het originele concept. Maar is dat genoeg om van dit vervolg een topgame te maken?

Laten we eerlijk zijn: Styx: Master of Shadows was een lelijk kind. Qua sfeer raakte de grauwe fantasy titel wel de juiste snaren, maar wanneer het instrument niet gestemd staat, ben je daar niet veel mee. Shards of Darkness trekt op dat vlak zevenmijlslaarzen aan en zet serieuze passen vooruit. Objecten zoals armours en kisten krijgen meer details, schaduwen bieden meer contrast en gelaatstrekken voelen natuurlijker aan.

Mooi met ruwe kantjes

Je komt in een geloofwaardige spelwereld terecht die een grijsgedraaide, maar sfeervolle donkere setting geniet. Leg deze titel naast de grote jongens (denk aan de Uncharteds of The Witchers van deze wereld), dan toont hij nog wat ruw aan de randjes. Met onnauwkeurige lip synchronisatie en de occasionele vage texturen op strooien daken, bijvoorbeeld, schiet de game tekort. Op dat vlak maakt het sounddesign veel goed. Vooral het stemmenwerk kan ik goed pruimen, met als kers op de taart de geslaagde Styx-vertolking door Saul Jephcott die de nodige sneer op het juiste moment laat ontsnappen.

Gniffel, gniffel

Het hoofdpersonage is dan ook de voornaamste reden om je verder te bewegen doorheen het verhaal. Net als het origineel is deze titel een prequel op Of Orcs and Men, waarin de mensheid zich superieur voelt tegenover zowat ieder ander ras. Styx als grofgebekte goblin lijkt de ideale antiheld om zijn mannetje te staan tegen die omhooggevallen rotzakken. Met steeds een snedig antwoord klaar op iedere situatie, doet de kleine klootzak me meermaals gniffelen. “Can you turn into a sandwich next? I’ve skipped lunch”, sneert hij bijvoorbeeld wanneer een elf voor zijn ogen van gedaante verandert. Zo fout. Zo heerlijk.

Povere combat

Het origineel kwam voornamelijk tekort op vlak van spelmechanismen. Zo beperkte de combat zich tot een soort minigame waarin je net als in Assassin’s Creed moet wachten om een aanval te blokkeren door op tijd op een actietoets te duwen. Daar is eigenlijk niets aan gewijzigd, behalve de camera die zich nu niet focust op de tegenstander, maar je toelaat vrij rond te lopen in de hoop te ontsnappen. Er is nog steeds geen mogelijkheid om zelf aan te vallen en ook wanneer twee vijanden je tegelijk aanvallen, is jouw overlevingskans nul. Niet echt een verbetering dus. Aan de hand van een skill tree, die ook nu weer zijn opwachting maakt, kun je wel jouw vaardigheden om vanuit schaduwen te vermoorden of beter te reageren op een aanval aanscherpen, maar echt ingrijpend voor de effectieve combat voelt dat niet aan.

Stealthen doe ik in ieder geval het liefste alleen, en daar is de gluiperige Styx het ideale personage voor.

Lichtjes betere platforming

Pathfinding tijdens het klimmen en klauteren, wat je echt wel veel zal doen in deze titel, is een pak beter dan in het originele spel. Gelukkig maar, want het merendeel van de routes in de vaak zeer uitgebreide knappe omgevingen steunt op platforming. Styx grijpt gemakkelijker de richels vast die je in gedachten had waardoor je voortaan sneller verticale paden zult verkiezen. Echt helemaal op punt staat de platforming jammer genoeg nog niet, want maar al te vaak heeft Styx moeite met het switchen tussen verschillende types houvast. Denk aan het springen van een houten richel naar een stenen gleuf in een wand. Ook kleine sprongetjes tussen bijvoorbeeld twee balken waar een pilaar tussen staat overschat de kleine groene rakker meer dan me lief is, wat voor milde frustraties zorgt.

Inconsistente AI

Een andere frustratie: inconsistente AI. In deel één waren bewakers al lomper dan een klomp opgedroogd slijk aan een afgedragen wandelschoen. Op dat vlak verandert niet bijster veel. De ene keer is een wachter zo opmerkzaam dat hij je van de andere kant van de ruimte opmerkt wanneer je aan een richel onder het plafond hangt, terwijl je de andere keer voor zijn neus hangt te bengelen en hij je helemaal niet opmerkt. Ook reageren wachters niet altijd wanneer je in hun nabijheid een andere bewaker uitschakelt, waar ze op andere momenten voor een krakend twijgje in grote getalen op je af komen stormen. Ook wanneer je tegenstanders in de gaten houdt valt op dat ze soms vastzitten in een gebugde loop, waardoor ze de hele tijd op een tweetal meter heen en weer lopen te ijsberen.

Herkenbare boel

Op zich verandert er verder ook niet veel meer aan het geheel. De makers voegen enkele challenges toe aan ieder level waardoor je een gouden, zilveren of bronzen medaille kunt verdienen voor zaken als snelheid of geruisloosheid. Styx steunt nog steeds op de mana-kracht van Amber waardoor hij even onzichtbaar kan worden of een kloon kan oproepen, wat de gameplay soms een tikje te gemakkelijk maakt naar mijn smaak. Gelukkig compenseren de makers die abilities met een shitload aan vijanden in ieder level. Die kloon kun je trouwens door een vriend of vriendin laten besturen in co-op, al geloof ik niet dat deze game met twee spelers zo een grote meerwaarde vormt. Stealthen doe ik in ieder geval het liefste alleen, en daar is de gluiperige Styx het ideale personage voor.