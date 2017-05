Er zijn games die je reeds van bij het begin bij de hand nemen, en deze niet meer loslaten, maar er zijn ook games waar je alles zelf moet uitvogelen. Zo'n game is Statik. Je beide handen zitten vast in een soort box en je moet maar zien dat je een manier vindt om progressie te maken. In het begin heb je zoiets van 'WTF is dat hier?!', maar al snel krijg je telkens meer voldoening. Een positieve inleiding dus en daar blijft het niet bij.

Statik lanceerde eind vorige maand voor PlayStation VR en niemand minder dan de studio achter het schitterende Little Nightmares staat aan de wieg. Ze brachten op erg korte tijd dus twee games uit, maar mij hoor je niet klagen. Collega Ard was lovend over Little Nightmares en laat mij in deze review even lovend over Statik zijn. De Zweedse ontwikkelstudio startte echter klein: met downloadbare content voor LittleBigPlanet en de opvolger ervan, terwijl ze later ook meegeholpen hebben aan Tearaway Unfolded en LittleBigPlanet 3. Ze zijn geen onbekenden in het wereldje dus, en dat is te zien aan de kwaliteit die ze afgelopen maand twee keer hebben geleverd.

'Zoektetzelf!'

In Statik ontwaak je in een laboratoriumachtige omgeving met je handen die vastzitten in een of ander vreemd toestel. Op een paar meter van jou zit iemand met een onherkenbaar gemaakt gezicht in een witte labojas. Hij stelt jou vragen, terwijl je ondertussen dat vreemde ding aan je handen van naderbij bekijkt. Wat is de bedoeling? Al snel probeer je enkele knopjes op je controller uit en zie je op een desk een aantal dingen bewegen en lampjes oplichten. Eens alle lichtjes branden, worden er enkele luikjes van de box rond je handen geopend. De eerste puzzel is een feit. Opnieuw probeer je zowat alle knoppen uit en bekijk je op de box welke knop van je controller welke in-game functie activeert. Het doel wordt al snel duidelijk: alle drie de lichtjes op de box moeten branden. Dat lukt, waarna een ticket wordt afgedrukt dat gescand wordt door een robot. De eerste puzzel is geslaagd.

Enkele seconden later bevind je je onderwater, waar opnieuw wat acties voltooid moeten worden. Niet veel later word je opnieuw wakker. Laat het geen verrassing zijn: opnieuw met een box om je handen. Als je denkt dat je dezelfde handelingen uit moet voeren, ben je eraan voor de moeite. Elke box herbergt nieuwe geheimen, waardoor geen enkele puzzel hetzelfde is. Deze keer moet je ook gebruikmaken van je omgeving. Kijk goed om je heen naar hints en luister naar wat die vreemde dr. Ingen van het Institute of Retention te zeggen heeft. Opnieuw is zijn gezicht onherkenbaar, wat het mysterie des te groter maakt. Je weet nog steeds niet wie je bent, waar je bent en wat nu eigenlijk de bedoeling is van het ganse boeltje.

Staffe opmerkingen​

Dat 'onbekende' is net het plezante van Statik. Zonder dat de game je veel informatie geeft, kom je zelf tot oplossingen door zaken uit te proberen en je grijze hersenmassa aan het werk te zetten. Die periodes worden afgewisseld met 'levels' waarbij het allemaal iets luchtiger wordt. Zo dien je een aantal keer naar een projectie te kijken en aan de professor te laten weten of je blij of ongelukkig wordt van het getoonde beeld. Veel invloed hebben je keuzes niet, maar het zorgt ongetwijfeld voor een leuke afwisseling. Je blijft je echter elke keer opnieuw afvragen wat jouw functie precies in het geheel is, terwijl dr. Ingen je vertelt dat je een machine bent. Maar... Dat is een tractor ook, zo vervolgt hij. De dokter geeft wel zo meer van die spottende opmerkingen, wat het geheel alleen maar ten goede komt.

Waar ik eerlijk gezegd verrast door ben, zijn de mooie graphics. Tarsier Studios is geen AAA-studio met een torenhoog budget, maar toch ziet alles er erg scherp uit. Dat was bij Driveclub VR wel anders... Helaas zijn er ook enkele minpuntjes... De speelduur bijvoorbeeld. Statik is nogal kort en dat is het meest jammere. Je wordt negen keer wakker met een box aan je handen en eens je de oplossing weet, is er helaas geen herspeelbaarheid meer. Tussenin kom je terecht in tussenlevels, maar ook hier geldt hetzelfde. Laat dat echter geen dealbreaker zijn, want Statik is de aanschaf meer dan waard. Beloofd!