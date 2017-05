De VR-gekte die door de PlayStation VR-headset opgewekt werd, is al even gaan liggen. De grootste releases dateren al van bij de lancering enkele maanden geleden, waardoor we de laatste tijd niet veel plezier hebben kunnen beleven aan onze (dure) VR-headset. Toch is de goesting om het stukje hardware op mijn hoofd te zetten en van dat VR-lekkers te genieten nog steeds aanwezig. Ik was dan ook erg tevreden toen ik een downloadcode voor StarBlood Arena in mijn mailbox terugvond.

Een heleboel VR-games worden zowel voor PlayStation VR als Oculus Rift en HTC Vive uitgebracht, maar er blijven ook exclusieve games het levenslicht zien. Dat is het geval bij StarBlood Arena dat sinds vorige maand beschikbaar is. Aan de wieg van deze nieuwe creatie staat het Amerikaanse Whitemoon Dreams; een studio die voor StarBlood Arena nauw heeft samengewerkt met Sony's San Diego Studio. Die laatste kennen we vooral van de MLB: The Show-games, terwijl Whitemoon voor mij een nobele onbekende is. Hoog tijd dus om mijn PS VR-headset van onder het stof te halen en mij virtueel op het slagveld te begeven.

Ruimteknallen

Wie al enkele actievolle VR-games heeft gespeeld, weet ongetwijfeld dat je wat misselijk kan worden van al dat VR-gedoe. Snelle of bruuske bewegingen worden daarom in tal van games vermeden, maar dat is hoegenaamd niet het geval in StarBlood Arena. De reden daarvoor is erg eenvoudig: de shooter vereist razendsnelle reflexen, dus verwacht je maar aan RIGS: Mechanized Combat League-toestanden, inclusief een paar lichte opstootjes van hoofdpijn of draaiende maagjes. Ingrediënten daarvoor zijn een arena in de ruimte waar het gevaar in 360 graden om je heen op de loer ligt, terwijl je zelf de meest acrobatische stoten met je ruimteschip uithaalt om je tegenstanders een stap voor te zijn en als winnaar uit de bus te komen. Het concept is erg eenvoudig, maar geslaagd.

Net zoals in een hele resem andere online shooters, zoals bijvoorbeeld Overwatch, heb je de keuze uit een aantal personages. Elk hebben ze hun eigen unieke vaardigheden. Ik kan je dan ook aanraden ze allemaal minstens een keer te proberen zodat je ziet welk personage het meest bij je speelstijl aanleunt. Zo heb je bijvoorbeeld Dregg. Deze sluipschutter haalt zijn sniper tevoorschijn om vijanden over lange afstand af te knallen, terwijl Gundo een resem wapens heeft voor zowel lange, middellange als korte afstanden. Het blijft niet bij de standaarduitrusting van de verschillende personages, want er zijn mods vrij te spelen waarmee je iedere klasse nog wat kunt aanpassen.

Online kalmte

Wie denkt enkel in multiplayer aan de slag te kunnen met StarBlood Arena, heeft het bij het verkeerde eind. De game biedt je ook een single player-modus aan, al is die weinig interessant. In een soort van toernooi moet je acht wedstrijden spelen tegen diverse bots om uiteindelijk als winnaar op het podium te staan met een blinkende beker in je handen. Er is best weinig verschil met het online gedeelte, waardoor ik vooral dat laatste prefereer. Winnen van echte tegenstanders biedt namelijk meer voldoening dan winnen van wat computergestuurde vijanden. De Carnage- en Team Carnage-modi zijn de plezantste, deze twee kan je het beste vergelijken met Deathmatch en Team Deathmatch.

In de multiplayermodus is het nochtans ook niet allemaal perfect in orde. Vooral de lange matchmaking baart me nu al zorgen. Het duurt soms een hele poos eer er genoeg tegenstanders gevonden zijn en dat is vooral een euvel dat bij heel wat VR-games naar boven komt. De vijver spelers waaruit gevist moet worden, is namelijk een heel pak kleiner dan bij niet VR-games. Ook Werewolves Within, een game die ik ten zeerste aanraad, heeft met hetzelfde probleem te kampen. En dat dit probleem reeds zo kort na de release optreedt, is ook niet bepaald een goed teken.