Na je avonturen in Noord-Afrika uit Sniper Elite 3, wordt jij, dat is Karl Fairburn, Amerikaans sniper extraordinaire, naar Italië gestuurd. Daar legt den Duits namelijk de laatste hand aan een raketproject dat de oorlog alsnog in hun voordeel zou kunnen omkeren. Je krijgt wat hulp van het verzet om de boel terminaal te saboteren. Maar uiteindelijk mag je het helemaal alleen oplossen … tenzij je een coöp-partner vindt, maar daarover later meer. In ieder geval mag je weer bruggen opblazen, versterkte researchcomplexen in de as leggen, sleutel-nazi’s kogelsgewijs ventileren … en onderweg vijftig tot een paar honderd Duitsers om zeep helpen. Feest dus!

Karl Fairburn, Amerikaans sniper extraordinaire levert geen half werk af.

Benvenuto

Dat alles in 8 missies, 9 als je de Dag 1-editie met de onvermijdelijke ‘Neem-de-führer-te-grazen-expeditie erbij rekent. Missies die zich in het vaak zonovergoten mediterrane Zuid-Italië afspelen, hoewel er ook een handvol nachtelijke missies bij zitten. Elk level is opgetrokken uit een grote sandbox, bevolkt met honderd of meer vijanden en naast je hoofdobjectief nog een aantal zijmissies. We raden je aan die allemaal te doen. Kwestie van die hele sandbox te verkennen. We deden bijna twee uur over de eerste missie, half zo lang over de tweede en afhankelijk van je speelstijl, zit het gemiddelde ergens in het midden. De missies zijn stuk voor stuk groot en meestal ook groots. Of liever, hebben grootse momenten of brandpunten. Je hebt echter een nagenoeg totale bewegingsvrijheid in de volgorde waarin je je objectieven afwerkt, welke route je volgt en hoeveel dode Duitsers je daarbij achterlaat.

De missies zijn stuk voor stuk groot en meestal ook groots.

Er zitten heel wat binnen-locaties in en hoewel een heel deel daarvan groot genoeg zijn om je scherpschuttersgeweer niet onmiddellijk in te ruilen voor je secondaire machinegeweer – of vaker nog: je geluidloos pistool – zal je dat af en toe toch moeten doen. Iets vaker dan we gewend zijn of we dat graag doen. Net zoals we in sommige stukken van sommige levels te weinig van die lange zichtlijnen troffen voor sniper-shots van 300m en langer. Geen verkeerd woord over dat pittoreske en bloedmooi weergegeven semi-verticale havenstadje, maar het is niet echt interessant sniper-terrein. Wat echter niet wegneemt dat de single player-campagne een uitstekende en gevarieerde uitdaging biedt met een finale in Allagra Fortress, die zo in een WOII-versie van een James Bond-film kan. De checkpoints zijn onzichtbaar maar liggen zo dicht bij elkaar dat je zelf nooit aan saven hoeft te denken.

Je hebt echter een nagenoeg totale bewegingsvrijheid in de volgorde waarin je je objectieven afwerkt, welke route je volgt en hoeveel dode Duitsers je daarbij achterlaat.

Gratis proberen

Nieuwkomers kiezen best onmiddellijk voor de Marksman-moeilijkheidsgraad (Cadet is voor wie nog nooit een shooter bezigde). Veteranen van de voorganger gaan onmiddellijk voor Sniper Elite. Masochisten mogen het op Authentic proberen, maar hoeven daarna niet bij ons te komen uithuilen … of komen opscheppen. Voor je in de game stapt kies je je loadout. Die bestaat uit een upgradebaar geweer, machinegeweer, pistool en vier tot (later) zes slots voor medikits, booby traps, granaten, mijnen etc. Nieuwe wapens, items en upgrades speel je vrij of betaal je met credits die je in elke modus verdient. Ander spul is gereserveerd voor de Dag 1-DLC.

Het arsenaal is er groter op geworden, maar de opties om het te tweaken kleiner. Heb je nog geen geld om een ander wapen te kopen? In de meeste missies kan je ze gewoon van dode vijanden of wapenrekken plukken en tot het eind van die missie blijven gebruiken. Try before you buy. Voor de multiplayer moet je ze wel vrijspelen of kopen, maar na de helft van de missies heb je genoeg credits bij elkaar om even stevig te shoppen.

Haal die verrekijker boven jongens en gebruik ‘em!

Skill-tweaking

Nieuw is de skill tree. Bij elke vijf rangen die je stijgt (door xp opdoen in single, coöp of multiplayer) mag je tussen twee boosts kiezen. Bijvoorbeeld tussen een hartslag die sneller recupereert zodat je na een sprint een stabiel schot kan plaatsen of een hartslag die er langer over doet voor je tot recuperatie gedwongen wordt. Andere keuzes voor skills zijn minder subtiel: meer items of meer munitie mee kunnen dragen, minder schade oplopen door explosies of vallen, etc. Aardige, maar nooit gameplay-omgooiende extra’s. In de meeste gevallen zijn het tweaks die je stijl ondersteunen. Je mobiliteit is meer uitgebreid en je mag heel wat vaker klauteren en jumpen. Het fouilleren van gevallen vijanden op munitie en nadere loot gaat heel wat trager, traag genoeg om het in vele gevallen tot een tactische keuze te maken.

Die en zeker in de Sniper Elite-moeilijkheidsgraad, zullen ze je proberen te pinnen, flanken en een eventuele terugval-route proberen te blokkeren. Eenmaal je gezien bent, schieten de meeste van die Krauten er niet naast. Wel vervelend is dat sommige commando’s zoals het van wapen veranderen of het oprapen van een vijand om hem ergens weg te moffelen onder dezelfde toets zit en je dus wat moet schuifelen en draaien om het juiste resultaat te krijgen. Soms niet erg, soms wraakroepend frustrerend. Zo liggen het uitvoeren van een stealth kill en het oprapen van een tegenstander onder de driehoekstoets, best vervelend wanneer je dus twee tegenstanders meteen na mekaar wil stealth killen. Net zoals je soms vlot naar een richel springt om je daaraan op te hijsen, maar wel om een kniehoog hekje of struikje moet heenlopen. Oké, dat hebben de meeste games, maar we blijven er – naar onze mening volkomen terecht – op kankeren.

Nieuw is de skill tree.

Coöp en competitief

De game telt een coöp-luik dat voor heel wat spelers de versheidsdatum van deze game absurd ver naar achter kan schuiven. Er zijn drie modi. Zo kan je kiezen om samen met een andere speler door elk van de campagnemissies te gaan. Zo is er een surivival modus waarin je met vier spelers golf na golf van alsmaar sterkere vijanden moet overleven. En Zo is er de asymmetrische gameplaymodus Overwatch waarin een speler de rol van scherpschutter en zijn collega die van spotter op zich neemt (zagen we ooit al eens in een Call of Duty, maar hier toch net iets breder, dieper en beter)

Sniper Elite is een spel van geduld.

Tot een maand geleden kon je mij nog wekelijks een uurtje of twee op de multiplayerslagvelden van Sniper Elite 3 aantreffen. Voor vele ongeduldige schootergamers een frustrerend camper-fest. Voor de liefhebbers een pareltje van geduld, precisie en weten welke opportuniteiten je moet pakken en welke je liever voorbij laat gaan. Net zoals je in de single player vaak beter wacht op overvliegende bommenwerpers of het regelmatige gedonder van artillerie om je schoten te maskeren. Sniper Elite is een spel van geduld. Waar jongens die het niet begrijpen en gefrustreerd rondhossen op zoek naar machinegeweer-kills … en hier komen we bij mijn grootste kritiek op deze game: deze keer levert zo’n machinegeweer of shotgun-kill gewoon een punt op. Net zoveel als een sniperschot dus. En de speler of het team met de meeste punten wint een partij Deathmatch (nog steeds een ongepaste modus in Sniper Elite) of Team Deathmach. Een hoogst twijfelachtige designbeslissing die dat rondrennen alleen maar aanmoedigt en wat de score van een acht en een half naar een nipte acht terugschroeft.

Ik speel deze editie op PS4 onder de naam OldUnclePike. (Praga onder Pragga)

En toch …

Gelukkig zijn er nog genoeg andere multiplayermodi zoals Distance King en No Cross die wel in het teken van de sluipschutter staan. En net zo goed is het dat de game de host deze keer toestaat om heel makkelijk de regels en gameplay naar zijn hand te zetten. Denk aan inventory-restricties, geen mêlee kills, geen mijnen of boobytraps etc,. .Zo maak of zet je desnoods zelf dat accent weer op de core-beleving, ook in Team Deathmatches. Positief is dan weer dat de panzerschreks oftewel noob-tubes verdwenen zijn; dat er bij No Cross bij half-time van kant gewisseld wordt op de nooit symmetrische mappen waar die grenslijn tussen de twee partijen nu veel grilliger is, dat extra ammo niet langer op twee – vaak sufgecampte – plekken maar overal te vinden is; en dat wie vanuit de relatieve veiligheid van een donkere binnenlocatie vijanden buiten probeert te bespeuren, visueel gehandicapt wordt door te fel lichtcontrast. Haal die verrekijker boven jongens en gebruik ‘em! Ik speel deze editie op PS4 onder de naam OldUnclePike.