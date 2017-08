Het is dezer dagen niet uitzonderlijk dat een typische pc-game na enige tijd ook voor consoles uitkomt. En met 'typische' bedoel ik games die onspeelbaar lijken op consoles, bijvoorbeeld door een erg uitgebreide besturing. Zo kregen we in het verleden al Tropico en Cities: Skylines; games die op het eerste zicht toetsenbord en muis nodig hebben. Die titels bewezen dat het ook anders kon. Hoort Shadow Tactics: Blades of the Shogun ook bij dat lijstje?

Shadow Tactics: Blades of the Shogun is zowat de heropleving van een genre dat de gamesindustrie veel te lang links heeft laten liggen. Na Commando's verschenen er niet veel games meer die je onder dezelfde noemer kan thuisbrengen. Ontwikkelstudio Mimimi Productions heeft onze gebeden na jarenlang gesmeek eindelijk aanhoord, want eind vorig jaar lanceerde het Shadow Tactics: Blades of the Shogun op pc. Na zo'n acht maanden geduld uit te hebben geoefend ben ook ik, voor 95 % een PlayStation 4-gamer, eindelijk aan de beurt. Of de strategische stealthgame me kon bekoren, lees je in deze review.

Japan uit de oudheid

Eerlijk is eerlijk; consolegamers worden op sommige vlakken een beetje achteruit geschoven. De nogal moeilijk over te brengen besturing waarover ik het eerder had, is een van die redenen. Toch slagen sommige studio's erin om de toetsencombinaties relatief eenvoudig te houden, zodat de hele game ook met een controller te spelen is. En dat is maar goed ook, want ik kan nu reeds verklappen dat Shadow Tactics: Blades of the Shogun een meerwaarde biedt aan de reeds uitgebreide PlayStation 4-bibliotheek. Wie houdt van stealth, komt aan zijn trekken. Wie het wel heeft voor enkele strategische zetten, ook. En kan je maar niet genoeg krijgen van een leuk gebracht verhaal met enkele interessante personages? Dan laat Shadow Tactics je ook op dit vlak niet in de steek.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun katapulteert je onmiddellijk terug naar het oude Japan uit de Edoperiode. De shogun heeft de vrede hersteld na een jarenlange oorlog, maar aan die vredevolle periode lijkt een eind te komen door de komst van Kage-sama. Deze warlord is een gevaar voor de stabiliteit van het land, waardoor de shogun aan samurai Mugen de opdracht geeft om Kage-sama's identiteit en allianties in beeld te brengen. Dit plot bindt de verschillende verhaalmissies aan elkaar waarbij telkens nieuwe personages worden geïntroduceerd. Al begint alles uiteraard bij de tutorial.

Gevarieerde bende

In de allereerste missie die dienst doet als tutorial krijg je direct de controle over Hayato. Deze krijger heeft een dodelijke shuriken in zijn bezit waarmee hij vijanden van hun leven kan beroven. Door middel van de eerste missie leer je dat wapen te gebruiken en de rest van de besturing kennen. Wegsteken kan je in struikgewas, terwijl ook de kijkhoek van de tegenstanders of het afleiden van vijanden aan bod komen. Niet veel later bots je op Mugen, de samurai van daarnet, en krijg je dus de controle over twee personages. Mugen heeft andere vaardigheden dan Hayato, want als samurai bezit hij uiteraard een vlijmscherp zwaard. Daarmee kan hij een erg dodelijke sword Wind-aanval uitvoeren om enkele vijanden tegelijkertijd te doden. Tegenstanders afleiden doet hij met een flesje saké, wat best een grappige insteek is.

Hayato en Mugen hebben we dus reeds gehad, wat betekent dat er nog drie anderen de revue moeten passeren. Doorheen de overige missies maken ze een voor een hun intrede en komen hun unieke vaardigheden aan bod. Oude rot Takuma heeft bijvoorbeeld een snipergeweer en granaten, maar kan door zijn gevorderde leeftijd niet deelnemen aan man-tegen-man gevechten. Krijgster Aiko kan zich verkleden eens ze de geschikte outfit heeft gevonden en kan daarmee vijandige personages voor lange tijd afleiden. Daarnaast heeft ze niespoeder in haar bezit waarmee ze het zicht van vijanden voor korte periode beperkt. Als laatste hebben we Yuki, een dapper meisje dat vallen kan zetten en personages kan afleiden door middel van haar fluit.

Samurai

Door de erg verschillende vaardigheden en afleidingstechnieken klinkt alles misschien erg eenvoudig, maar dat is Shadow Tactics: Blades of the Shogun hoegenaamd niet. De gewone tegenstanders zijn uit te schakelen of af te leiden met eerder vermelde vaardigheden, maar bij samurai lukt dat niet. Zij vereisen telkens een andere aanpak, wat de game op elk moment spannend houdt. Meer dan eens werd een van mijn personages opgemerkt en gedood, waardoor ik opnieuw moest beginnen. Maar hier komt dan wel een positief punt aan bod, want het save-systeem is extra pluspunten waard. Automatisch opslaan kennen ze bij Mimimi Productions niet, maar in de plaats daarvan werd gekozen voor een eenvoudig systeem waarmee je op elk moment kan opslaan. Bovenaan in beeld wordt altijd weergegeven hoe lang het is geleden dat je je progressie hebt opgeslagen en met een simpele druk op het touchpad van de PlayStation 4-controller wordt die tijd gereduceerd tot nul seconden.

Zoveel extra pluspunten is de camera dan weer niet waard. Die wist op sommige momenten roet in het eten te gooien. Met de linkerstick bedien je de personages, terwijl je met de rechterstick de camera bestuurt. Dit gebeurt telkens afzonderlijk van elkaar, waardoor je constant met beide sticks bezig bent. Wil je de camera draaien, dan zijn enkele extra toetsaanslagen vereist en daar gaat het tijdens snelle acties soms eens mis, helaas. Al snel durf je het overzicht verliezen met een dodelijke afloop tot gevolg.

Extra uitdagingen

Wie de verhaalmodus heeft doorlopen en op zoek is naar een extra uitdaging, kan zijn gading vinden in het verdienen van alle medailles. En dat zijn er een heel pak! Per level heb je een paar extra doelstellingen die je kan voltooien en waarvoor je een medaille krijgt. Die blijven echter allemaal verborgen tot je de missie eens hebt voltooid. Daarna wordt alles prijsgegeven en de vereisten zijn niet altijd mals. Zo moet je elke missie voltooien binnen een bepaalde tijd. Dat ik één uur en zes minuten deed over een missie waarbij je die al speed runnend moet voltooien in zo'n twaalf minuten, zegt wel genoeg. Er zijn gelukkig ook eenvoudiger te voltooien doelstellingen, al ben je een tijdje zoet en zal er heel wat gevloekt worden om alles legitiem te verdienen.

Waar ik ook nog een klein woordje over kwijt wil, is de knappe grafische stijl die gebruikt wordt in Shadow Tactics. De cell-shaded graphics passen mooi in het concept dat ontwikkelaar Mimimi ons wil voorschotelen. De uitgebreide mappen zijn een voor een erg gevarieerd en de missies vergen telkens een andere aanpak. In de sneeuw laat je een spoor achter, dat na verloop van tijd verdwijnt, terwijl je onder water onzichtbaar bent. Al die elementen worden erg knap in beeld gebracht en het auditieve gedeelte maakt het gehele plaatje compleet.