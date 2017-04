Bij grote kleppers draait de promotiemolen telkens op volle toeren, waardoor zij met alle aandacht gaan lopen. Het is dan ook bijzonder jammer te moeten vaststellen dat enkele verborgen pareltjes niet opgemerkt worden. Zo viel mijn lodderig oog toevallig op The Sexy Brutale. Na het bekijken van diverse trailers was mijn interesse gewekt en besloot ik de game digitaal aan te schaffen via mijn PlayStation 4. Hoog tijd om het mysterieuze herenhuis te betreden, een bizar gemaskerd bal bij te wonen en een geheimzinnige moordenaar een halt toe te roepen...

Zoals gezegd verscheen The Sexy Brutale eerder toevallig in mijn vizier. Wekelijks check ik de nieuwe PlayStation 4-releases en als er titels tussenzitten die me om de een of andere reden aanspreken, dan doe ik wat verdere research. Dat is ook wat gebeurde bij The Sexy Brutale. Reviews waren er nog niet te vinden, maar de video's die ik her en der aantrof konden me meer dan bekoren. Ik besloot de game zoals gezegd digitaal aan te schaffen, tegen de zachte prijs van 20 euro, zette mijn speurneus op en liet me meeslepen door het mysterieuze moordverhaal. Een meer dan terechte keuze zo bleek...

Zeven moorden in twaalf uur

Het verhaal van The Sexy Brutale nam me mee naar een gigantisch herenhuis waarbij ik de controle kreeg over een gemaskerde protagonist: de priester Lafcadio Boone. Ook alle andere personages gaan gemaskerd door het leven. Er dreigt echter één groot gevaar voor alle aanwezigen: ze staan allemaal op een lange dodenlijst om vermoord te worden. Alle gasten zullen dus het leven laten in de twaalf uur in-game tijd die één dag duurt. Het was aan mij, priester Lafcadio dus, om voor alle zeven moorden een stokje te steken. Op het eerste moment leek het me onmogelijk om dit allemaal te verwezenlijken, maar wat spelen met de tijd kon gelukkig soelaas brengen.

Een intrigerende aanrader van jewelste!

Het concept van The Sexy Brutale is eenvoudig, maar de uitwerking ervan briljant. Je weet niet wie wanneer vermoord zal worden, dus je moet op onderzoek gaan. Alles gebeurt in real-time, waardoor de kans groot is dat je het een en ander mist op het moment dat belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden. Om je een handje te helpen, kan je de tijd op eender welk moment terugdraaien naar het begin van de dag: twaalf uur 's middags. Nadien tikt de klok weer ongenadig verder, tot je ze opnieuw terugdraait of tot de twaalf uur verstreken zijn en de klok middernacht slaat. Door op onderzoek te trekken, vind je belangrijke voorwerpen en aanwijzingen, en kan je personages afluisteren. Op die manier kan je de eerste moord (die dienst doet als tutorial) verijdelen, waarna je door middel van een extra masker een nieuwe vaardigheid krijgt.

Maskers voor nieuwe vaardigheden

Na elke verijdelde moord op het gemaskerde bal krijg je het masker van de geredde persoon in kwestie. Het ene masker stelt je in staat om mozaïek glas te breken met je stem, terwijl andere maskers het mogelijk maken sloten te openen of beter gesprekken te kunnen afluisteren als je door een deuropening naar binnen loert. Al deze vaardigheden heb je nodig om alle acht de moorden niet te laten plaatsvinden en dat gebeurt in een oneindige loop tot alle zeven de moorden zijn opgelost. Alle kamers zijn in de mate van de vrijgespeelde vaardigheden vrij te verkennen, maar om elke hoek schuilt er mogelijk een gevaar. Je moet ten allen tijde verborgen blijven voor de andere NPC's, anders start je dag opnieuw.

De sfeer die The Sexy Brutale weet uit te ademen, is schitterend. Je wil zo snel mogelijk de ene na de andere gevarieerde moord oplossen, maar moet ook constant op je hoede zijn voor de gemaskerde personages die het herenhuis bevolken. Daarnaast zorgt de gepaste muziek net voor dat extraatje en ook de erg mooie graphics dragen bij aan het geheel. De structuur van de game is dan wel telkens hetzelfde, want je onderzoekt wie vermoord wordt, op welk tijdstip en op welke plek. Nadien moet je er telkens achter zien te komen hoe je die moord kan verijdelen, waarna het leuk gebrachte verhaal verder gaat. Ondanks die vaste structuur, gaat de game nooit vervelen. Kortom: een aanrader van jewelste!