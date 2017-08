Het onderhoudspersoneel heeft het niet altijd eenvoudig. Niet enkel kruimels en stof moeten op tijd en stond verwijderd worden, ook toiletten en dergelijke moeten regelmatig een schoonmaakbeurt krijgen. Dat valt echter in het niets als je de jobinhoud vergelijkt met die van de protagonist uit Serial Cleaner. Op zijn CV zal ook wel ergens ‘floor manager‘ of ‘cleaning manager’ prijken, al gaat het er bij hem toch iets bloederiger aan toe…

Dat er in games af en toe wat bloed aan te pas komt, is niets nieuws. Denk maar aan de recente Wolfenstein-games waarbij er wel erg veel bloed vergoten wordt. Dat je instaat voor het opruimen van die zooi, is wel iets nieuw. In Serial Cleaner richtte je de bloedbaden namelijk niet zelf aan, maar word je opgetrommeld om het ganse boeltje op te ruimen. Dat wordt echter niet zo eenvoudig als je zou denken, want de politie is al op de hoogte en houdt dus reeds een oogje in het zeil.

Wat doe ik met dat lijk?

Bob Leaner, de man die niet vies is van een spatje bloed, wordt opgebeld. Er wacht werk op hem. Eens aangekomen op de plaats delict wordt al snel duidelijk wat er verwacht wordt. Er vond een moord plaats en de opdracht bestaat uit het wissen van de sporen en het laten verdwijnen van het lijk. Zo gezegd, zo gedaan. De eerste missie die dienstdoet als tutorial is zo gepiept, maar niet veel later wacht het meer uitdagende werk. Al snel moeten niet enkel het bewijsmateriaal en de lijken van de plaats delict verwijderd worden, ook de bloedsporen moeten gewist worden. Dat de politie patrouilleert op de plaats delict, maakt het er niet makkelijker op.

Je komt aan op de locatie en door een druk op de schouderknop van je controller, krijg je een overzicht van het volledige level te zien. Daarop staat aangeduid waar de lijken liggen, welk bewijsmateriaal je moet doen verdwijnen en waar je kan schuilen moest het te heet onder je voeten worden. Ook alle politieagenten staan erop aangegeven waardoor je eenvoudig hun wandelpatroon kunt bestuderen om ongezien langs hen heen te lopen. Daarbij helpt het feit dat je te allen tijde zicht hebt op het gezichtsveld van de agenten, wat je moet helpen om je plan foutloos uit te voeren.

De politie? Niet mijn vriend!

Alles start erg eenvoudig, want veel meer dan een lijk in je auto laden moet je niet doen. Maar … level per level stijgt de moeilijkheidsgraad. Er patrouilleren meer agenten, je moet meer lijken wegbrengen en er dient heel wat bloed opgekuist te worden. Dat zorgt ervoor dat je een pak langer bezig bent en dus ook meer kans hebt om gepakt te worden. Word je opgemerkt, dan verandert het oranje gezichtsveld in rood en loopt de agent in een sneller tempo dan het jouwe achter je aan om je te pakken. Lukt het hem, dan dien je dat level compleet opnieuw te spelen. Er worden trouwens ook nieuwe opties toegevoegd die het geheel nog wat uitdagender maken. Via muziek kan je agenten afleiden, of je kan voorwerpen gebruiken en verplaatsen. Die laatste optie kan ook gebruikt worden om agenten in een kamer op te sluiten.

Wie genoeg heeft van de single player-modus, waarin het verhaal helaas helemaal niets voorstelt, kan zijn gading vinden in de Challenge-modi. Daarin kan je onder andere aan de slag gaan met een dronken protagonist om het boeltje op te kuisen. Je wordt ook getrakteerd op bonuslevels die geïnspireerd zijn op films als Alien en Taxi Driver, al bieden die niet erg veel meerwaarde aan het geheel. Wat wel een meerwaarde is, is het audiovisuele aspect. Serial Cleaner speelt zich af in de vroege jaren zeventig en dat is te zien aan de grafische stijl en te horen aan de leuke muziek. Leuk gedaan, dit.