Toen de meesten onder ons, net als ik, nog iets meer haar of puisten op onze kop hadden, verscheen in 2006 Rogue Trooper in de rekken, een sci-fi shooter gebaseerd op de comic-reeks van 2000AD. Inmiddels is het meer dan 10 jaar geleden sinds Rebellion de game lanceerde: het ideale moment om er de laatste beetjes cash uit te zuig-... om een remaster uit te brengen.

Voor alle duidelijkheid, Rogue Trooper Redux is niet meer of niet minder dan een pure remastered edition van de versie uit 2006. De voornaamste feature van de game zijn de gemoderniseerde graphics. Toegegeven, er zijn enkele miniscule wijzigingen doorgevoerd naast het visuele (zoals bijvoorbeeld de aangepaste controls die nu iets responsiever aanvoelen), maar het leeuwendeel van het Redux-gedeelte voltrekt zich op grafisch vlak.

“Moderne” graphics...?

Het hoeft natuurlijk geen uitleg dat Redux er een pák beter uitziet dan zijn voorganger. Waar je vroeger nog de staalharde sixpack van Rogue (het hoofdpersonage) zag door vierkante blokken in zijn buikstreek te tellen, is nu alles veel smoother en realistischer – of toch inzoverre dat een blauwe bio-engineered supersoldaat realistisch genoemd kan worden. Jammer genoeg vond ik dat Redux qua visuele kwaliteit veel te wensen overliet. De graphics mogen dan wel gemoderniseerd zijn, toch kunnen ze in de verste verte niet opboksen tegen moderne games. Om nog maar te zwijgen over de artstyle: deze is in zijn oorspronkelijke staat behouden, met een kale, dorre wereld als gevolg.

Grijze muis

De game confronteert je keer op keer met grauwe, fletse slagvelden die er steeds hetzelfde uit zien. De omgevingen komen ongeïnspireerd over en bevatten nul de botten flair. Het lijkt wel alsof alles een aaneenschakeling is van een oneindige reeks lege, ongeïnspireerde arena’s, wat er voor zorgt dat de game geen blijvende indruk nalaat. Je merkt dat men geprobeerd heeft om Nu Earth (moeder Aarde in de toekomst) een verlaten, kapotte uitstraling aan te meten, maar de manier waarop men dat probeert, valt volledig in het water. Er zijn genoeg games (denk maar aan Dark Souls of zelfs bepaalde planeten in de Mass Effect reeks) die er wel in slagen om de spelwereld op een dystopische en donkere manier in te kleden en tegelijkertijd de omgeving interessant, boeiend en aantrekkelijk te houden voor de speler. Daar is Rebellion jammer genoeg niet in geslaagd, waardoor Redux nog even oersaai blijft op grafisch vlak als het origineel.

Blijven plakken in 2006

Alle andere aspecten zijn nagenoeg ongewijzigd gebleven. Het verhaal handelt nog steeds over Rogue, een genetisch gemanipuleerde supersoldaat wiens enige doel in het leven het afknallen van Norts is (aka het noordelijke halfrond van onze platgebombardeerde planeet). Hij verzamelt de bio-chips van zijn gesneuvelde kameraden en steekt ze in zijn gear, waardoor hun ziel gebonden wordt aan Rogue’s uitrusting. Als een blauwe Rambo met pratende helm, geweer en rugzak trek je op oorlogspad om alles dat beweegt neer te maaien. Op zich een leuk verhaal als je van dystopische settings houdt, maar voor het verhaal alleen kan je beter de comics lezen. Op vlak van gameplay was Rogue Trooper in 2006 misschien relevant, maar nu is het eenvoudigweg een verouderd spel met verouderde mechanics. In vergelijking met hedendaagse games voelt Rogue Trooper Redux aan als een bejaarde in een binnenspeeltuin.