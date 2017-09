Je kent het wel: je bent klein en wil later een specifiek beroep uitoefenen. In de meeste gevallen komt het nooit zover. Ik wou namelijk leraar in het basisonderwijs worden, maar zit ondertussen al tien jaar vastgeroest bij een koekjesfabrikant. In Robonauts heeft een kleine robot met een conciërgefunctie iets meer geluk. Hij droomde altijd van iets groter en voilà...

In Robonauts ga je aan de slag met een robotje dat in zijn dagdagelijkse leventje niet veel boeiende momenten meemaakt. Het is dan ook niet geheel onlogisch dat het uitkijkt naar wat leukere tijden om de dagen te slijten. In een mech suit kruipen bijvoorbeeld. Alleen duwt het lomperikje op een knopje waarop hij beter niet had gedrukt en wordt hij naar een planeet met buitenaards, vijandelijk leven gekatapulteerd. Geheel toevallig wacht er daar een ander robotpak op hem en kan z’n droom in vervulling gaan.

Hectische boel

Qua verhaal moet je dus niet al te veel verwachten, want veel meer dan bovenstaande vijf zinnen valt er niet over te vertellen. Gelukkig geldt dat niet voor de gameplay en dat is uiteraard een van de belangrijkste elementen van een game. Je bestuurt het robotje op diverse planeten naar links of rechts. Het robotje loopt en springt altijd bovenaan de planeet, wat ervoor zorgt dat de planeet en de planeten errond meedraaien als je je verplaatst. Een logische keuze, want op die manier behoud je een pak meer het overzicht. En dat is nodig ook, want door de variëteit aan vijanden en het aantal waarin ze opduiken zorgt dat alles er soms voor dat het een hectisch boeltje op je scherm wordt.

Op de eerste planeten krijg je een bescheiden tutorial voorgeschoteld. Erg uitgebreid is het niet, want de gameplay is op zich vrij basis. Veel meer dan het robotje wat voortbewegen en de schoudertoetsen gebruiken om munitie af te vuren moet je niet verwachten. Uiteraard dien je wel nog een poging te doen om te richten en daar schiet Robonauts wat te kort. Het gebeurt niet allemaal even nauwkeurig. In de eerste levels is dat niet zo’n drama omdat de vijanden weinig van je gezondheidsbalk afsnoepen, maar later in de game kan je door dat gegeven wel op wat tegenkanting rekenen. In veel gevallen blijven de vijanden voor lange tijd op je afkomen en regelmatig worden er extra tegenstanders via pods op je planeet gedropt.

Funky!

Elk level bestaat uit een serie planeten dewelke je kan bezoeken door tussen twee planeten te staan. Door simpelweg op een toets te drukken, spring je naar de andere planeet waar nieuw gevaar op je staat te wachten. In veel gevallen moet je van de ene naar de andere planeet springen om grote kuis te houden en al het buitenaardse leven te vernietigen. Er zijn echter ook andere missies, waaronder het beschermen van gereedschap van je opdrachtgever CORPO. Die tegenstanders ga je te lijf met een beperkt wapenarsenaal. Bij de standaardwapens beschik je over een ongelimiteerd aantal kogels, terwijl de munitie van de ‘speciallekes’ beperkt is.

Door de aantrekkingskracht van de planeten is het ook mogelijk om bijvoorbeeld bommen te droppen van de ene naar de andere planeet. Ideaal als je een nieuwe planeet wil bezoeken maar die nogal overbevolkt is door buitenaards gespuis. Al die actie gebeurt met een leuke soundtrack op de achtergrond. De 80’s electro funk gaat op geen moment vervelen, al moet je geen uitgebreid aanbod aan muziek verwachten. Daarnaast ook een dikke pluim voor de graphics. Kleurrijke omgevingen sieren je scherm en van het droppen van de framerate is er geen sprake. Het leukst van al is de mogelijkheid om de game in co-op te spelen, al blijft dit helaas beperkt tot een offline split-screen gebeuren.