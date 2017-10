Pro Evolution Soccer 2018

Om heel eerlijk te zijn: het is al een hele tijd geleden dat ik Pro Evolution Soccer gespeeld heb. De reden? Vorige iteratie maakte niet de gehoopte vooruitgang zoals deze wél aanwezig was ten tijde van de overgang van versie 2015 naar 2016. Dit maakte PES 2017 absoluut niet slecht maar ik zag deze vooral als een jaarlijks overgangsspel in plaats van de volgende baanbrekende opvolger. En hoe zit het met PES 2018?

Elk jaar opnieuw staan de voetbalfans aan hun speciaalzaak te wachten om ofwel de nieuwe Pro Evolution Soccer – vanaf nu blijf ik PES hanteren – ofwel de nieuwe FIFA te kopen. Beide games komen elk met hun plus- en minpunten, en laat ons eerlijk zijn, FIFA heeft nog steeds een pak meer officiële licenties op zowel clubs, voetballers als stadions. Ook dit jaar blijft de onevenredige verhouding officiële licenties in FIFA 2018 ten opzichte van PES 2018 ongewijzigd, maar door middel van zogenaamde option files, kan je ook deze PES 2018 naar een meer officieel gelicentieerde FIFA-versie tillen. Voor wie dat nodig acht tenminste want zowel Club Brugge als Anderlecht en Gent zitten in PES 2018 gezien dit trio in de voorbije Champions League aan de aftrap kwam. Waar we wel over te spreken zijn, zijn clubs zoals FC Barcelona, Borussia Dortmund of Liverpool FC. Deze ploegen zijn tot in het kleinste detail nagemaakt, juist omdat Konami een partnership heeft met deze clubs. Het aantal topploegen die echter zo'n overeenkomst hebben afgesloten kan je echter op twee handen tellen.

Kiezen is verliezen

Het aantal spelmodi is in deze PES 2018 nog steeds karig vergeleken met de concurrentie maar wie graag officiële Champions- of Europa League wedstrijden speelt is met PES 2018 aan het goede adres. Gezien PES van de Aziatische uitgever Konami is, mag uiteraard ook de AFC Asian Cup niet ontbreken. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan meer officiële teams en spelers dan spelmodi aangezien ik PES 90% van de tijd met vrienden speel. Voor wie, net als ik, veel offline speelt heb ik goed nieuws; PES 2018 bevat de mogelijkheid om een willekeurige match te spelen. Oudgedienden zoals ikzelf herkennen deze spelmodi wellicht nog uit het PlayStation 2-tijdperk. Dit keer is de aanpak een beetje anders: PES 2018 kiest voor jou enkele teams en leagues waaruit jij spelers mag kiezen. Nadat je je keuze hebt kunnen bevestigen moet je aangeven welke speler je absoluut niet kwijt wil en welke je eventueel wel wil afstaan. Vervolgens mag je één speler van je concurrent kiezen. Het elftal – en reservespelers – die dan op je beeldscherm staan, is de ploeg waarmee je aan de slag kan. Leuke spelmodus maar je steekt eigenlijk teveel tijd in het kiezen van je spelers om het lang boeiend te houden.

Online spelplezier

Online vinden we de grootste verbetering vooral in het co-operatieve spel. De opzet is eenvoudig: je zoekt naar een online spel waarbij PES 2018 niet enkel twee tegenstanders maar ook een medespeler voor je zoekt. Op papier klinkt dit allemaal leuk maar ik kan je garanderen dat niet iedereen op hetzelfde niveau PES speelt als jezelf. Ikzelf heb al meermaals een rookie als medespeler voorgeschoteld gekregen terwijl de twee tegenstanders goed getrainde en vooral die hard PES-esporters – een groter superlatief ken ik niet - waren. Althans, zo voelde het alleszins aan. Het omgekeerde verhaal is uiteraard ook mogelijk en daarover hoor je me dan minder klagen, al was het gros van deze co-op-games eigenlijk nog wel leuk. Alles hangt dus af van je online mede- en tegenspeler(s). Ook de populaire Master League kreeg enkele kleine aanpassingen.

Ijzersterke gameplay

Kleine details, daar kick ik op. Wat ik vooral in deze PES 2018 opmerkte zijn de verbeteringen in de animaties. Hoewel deze geen immense impact hebben op de gameplay, ziet PES er dit jaar natuurlijker uit dan vroeger het geval was. Ook grafisch lijkt Konami nu helemaal z’n weg te hebben gevonden met de FOX-engine maar behalve die haast fotorealistische replays, vond ik deze PES 2018 er niet beter uitzien dan de versie van vorig jaar.

Waar ikzelf PES sinds versie 6 op de PlayStation 2 voor koop is de gameplay. Hierover kunnen we urenlang discussiëren maar PES blijft heer en meester als het op balcontrole – vooral op kleine ruimtes - aankomt. Vergeleken met PES 2017 kan je nu heel eenvoudig korter draaien en net dat zorgt ervoor dat je veel makkelijker een solo-run kan afwerken. Technische spelers als een Messi zijn in PES 2018 naar mijn gevoel efficiënter dan hun FIFA 18-tegenhanger. Alles is véél preciezer dan voorheen zonder dat het speltempo een duik naar beneden maakt. Verder zal je merken dat de bal door meer lichaamsdelen gecontroleerd wordt. De knie, de dij of het bovenbeen kunnen ook nu ingezet worden om de bal aan te nemen.

Dit alles zorgt ervoor dat PES 2018 een behoorlijk realistisch voetbalspel is geworden. Weet trouwens dat ook de doelmannen in deze editie behoorlijk beter presteren dan vorig jaar. Akkoord, keepers nemen soms nog steeds idiote beslissingen maar echte frustratie kunnen we het voorlopig niet meer noemen.