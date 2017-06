Horrorgames zijn in principe niets voor mij, want bij het minste verschietachtige moment verschijnt er onmiddellijk een bruine streep in mijn onderbroek. De hartslag schiet in recordtempo omhoog en er parelen zweetdruppels op mijn voorhoofd. Gezellig is anders, maar soms is het van ‘moeten’. Dat de nieuwbakken studio die Perception ontwikkelde bestaat uit enkele ontwikkelaars die aan Dead Space hebben gewerkt, helpt ook niet echt…

Deze keer worden helden met sixpacks en babes opzijgeschoven, want in Perception loopt de blinde Cassie met de hoofdrol weg. Nog voor je je in het hoofdverhaal kan storten, kan je de keuze maken tussen twee opties. Ofwel wordt Cassie een tettergat en staat haar mond geen drie seconden stil, ofwel worden haar lippen enkel gebruikt om bepaalde belangrijke zaken in het verhaal aan te halen. Erg veel invloed heeft het niet, al leer je door de eerste optie je vrouwelijke hoofdpersonage wel een stuk beter kennen.

Niet helemaal blind

Om het spelen als blind hoofdpersonage mogelijk te maken, moeten de ontwikkelaars uiteraard iets verzinnen. Niemand heeft namelijk zin om continu naar een zwart scherm te staren. In Beyond Eyes, nog een game waarin er met een blind meisje gespeeld wordt, werd alles weergegeven in schilderachtige omgevingen met heel veel kleur. Bij Perception is dat niet het geval, want van kleur is er bijzonder weinig sprake. Doordat Cassie geen hand voor ogen ziet, maakt zij gebruik van geolocatie. Met haar blindengeleidestok maakt zij lawaai, waardoor de geluidsgolven weerkaatsen op de aanwezige objecten en zij door haar verbeterde zintuigen kan ‘zien’ waar zij zich bevindt en wat er allemaal in haar nabije omgeving aanwezig is. Dat resulteert in een eentonig kleurenpalet, waarin vooral groene, blauwe en zwarte tinten op je scherm te zien zijn. Dat doet wel het genre van de game ten goede, want een horrorgame met felle kleuren zou een ietwat rare bedoening zijn.

Omdat je telkens een actie moet uitvoeren om toch ook maar iets te zien, zit je constant diezelfde knop op je controller in te drukken waarmee Cassie haar stok gebruikt. Gelukkig is dit niet continu het geval, want de wind helpt in dat geval een ferme hand. Ook de wind maakt geluid dat weerkaatst op de omgevingen en verschillende objecten, waardoor getik met de blindengeleidestok niet nodig is. Dat beperkt zich echter enkel tot de sessies waarbij je buiten vertoeft, want binnen in het enge herenhuis is het windstil. Alhoewel, blijkbaar is er het een en ander aan de hand. Zo is er iemand aanwezig die je opjaagt en wordt weergegeven als The Presence.

Nachtmerries

Cassie wordt geplaagd door nachtmerries waarin een herenhuis telkens centraal staat. Omdat de dames en heren bij ontwikkelstudio The Deep End Games het normaal vinden dat je zomaar de plaatsen opzoekt waarover je nachtmerries hebt, begeeft Cassie zich naar dat vreemde huis. Erg veel is er dan nog niet bekend over het verhaal, maar door het luisteren naar audiotapes en bepaalde voorwerpen aan te raken, worden herinneringen opgehaald. Daardoor wordt telkens een groter deel van het verhaal prijsgegeven. Daarvoor moet je wel een heleboel verkennen en door de aanwezigheid van The Presence wordt dat aspect bemoeilijkt. Als je achterna wordt gezeten door dat geestachtig geval, moet je je verbergen. Dit kan onder het bed of in opbergkisten, maar ook simpelweg weglopen is een optie. Dat laatste is echter nog zo eenvoudig niet, want de kleur verandert van de groene en grijze tinten naar rood en dat maakt de omgeving een tikkeltje onduidelijker. Daarnaast moet je constant met je stok tikken wil je wat zien…

Helaas valt er het een en ander in het water door een opmerkelijke keuze van de ontwikkelstudio. Door een simpele druk op de knop kan je zien wat Cassie haar volgende opdracht is, waarna je er in een bijna rechte lijn naar toe kunt begeven. Daarmee ontloop je in de meeste gevallen ook The Presence die aangetrokken wordt door het getik van je stok. Het haalt een groot deel van de spanning weg, al kan je er uiteraard nog steeds voor kiezen om haar zesde zintuig links te laten liggen en te gaan voor de echte ervaring.