In een ver verleden, toen ik nog op de achterzetels van de wagen zat, werden talrijke saaie autoritten opgefleurd door de Patapon-stam. De ritmische game verscheen aanvankelijk in 2008 op de PlayStation Portable. In die tijd werd volop ingezet op de draagbare console en daarbij was Patapon één van de paradepaardjes; een simpele, goed ogende en ontzettend verslavende game. Een nostalgische bui leidde mij terug tot de game, maar ditmaal beleefde ik de gekke avonturen van voor mijn televisietoestel. Ik ging aan de slag met Patapon Remastered.

In Patapon Remastered krijg je als ‘The Almighty’ controle over de Patapon-stam. De kudde stokventjes beleefde zijn hoogdagen enkele honderden jaren geleden, maar ging uiteindelijk ten onder aan de tirannie van hun Zigoton-rijk. Vele jaren later kom jij op de proppen met een doodsimpele drum waarmee je de controle over de Patapon krijgt. Het is aan jou om weer leven in de stam te blazen en te veroveren wat ooit van hen was.

De Patapon-stam prijst The Almighty de hemel in.

Valse start

De Remastered-versie van de game zou ons volgens de gameomschrijving omverblazen met zijn prachtige graphics. Bij het bekijken van het inleidend filmpje, breekt het angstzweet mij uit. De introvideo ziet eruit alsof de originele PSP-assets werden gerecycleerd en gewoonweg werden uitgerokken in de horizontale en verticale richting. Ik blijf dapper verderturen naar mijn scherm en kan uiteindelijk opgelucht ademhalen wanneer ik in de game zélf beland. Daar ziet het geheel er gelekt uit met zijn 4K- en 1080p-ondersteuning.

Doorheen de game zul je voornamelijk de symbooltoetsen gebruiken die elk worden geassocieerd met een specifieke drumklank. De cirkeltoets krijgt bijvoorbeeld de ‘Pon’ klank toegewezen, terwijl de ‘Pata’ aan de vierkanttoets wordt gelinkt. Met de twee eerste klanken trek je de wijde Patapon-wereld in, waarbij je al snel de eerste combinaties in elkaar rijgt. Die combinaties moeten trouwens worden uitgevoerd op het ritme van de Patapon-drum. Slaag je erin de Pata-Pata-Pata-Pon combinatie op het ritme uit te voeren, dan marcheert je legertje Patapon-krijgers enkele stappen verder. Pon-Pon-Pata-Pon is dan weer Patapons voor ‘ten aanval!’. Het is een vreemde, toch bijzonder leuke manier om doorheen de wereld te navigeren.

Patapon Remastered ziet er super uit.

Solide basis

Tijdens het eerste level wordt de toon meteen gezet; al snel zing je de vreemde combinaties als een randdebiel luidkeels mee. Het mechanisme laat de ontwikkelaar toe een systeem op poten te zetten waarbij arcadegamers zeker hun hart kunnen ophalen door verschillende combinaties aan elkaar te rijgen. Anderzijds is het mechanisme zo simpel, dat er verschillende bewegingen en aanvallen aan de klanken kunnen worden toegewezen, zonder de game complex te maken. Patapon Remastered profileert zich kortom als een bijzonder toegankelijke game.

De makers introduceerden indertijd ook een grote variëteit aan levels waardoor baasgevechten worden afgewisseld met verkenningstochten en heuse jachten. De kernmechanismen van de game zitten degelijk in elkaar waardoor de game eigenlijk nooit gaat frustreren of vervelen. Daarnaast is er meer dan voldoende randanimatie voorzien onder de vorm van minigames, grappige dialogen en strategische aspecten zodat je je nooit zult vervelen.