Namco Museum

Ook op de Switch mogen retrofans opgelucht ademhalen. Namco brengt immers zijn gekende retrocompilatie uit op de Nintendo's laatste telg. Voor de Switch-versie, heeft Namco zijn oog laten vallen op volgende games: Dig Dug (1982), Galaga (1981), Galaga '88 (1987), Rolling Thunder (1986), Rolling Thunder 2 (1990), Sky Kid (1985), Splatterhouse (1988), Tank Force (1991), The Tower of Druaga (1984), Pac-Man (1980), Pac-Man Vs. (2003).

Retro-games moeten het niet van hun diepgang hebben. Desondanks waren ze verslavend omdat we elke keer onze vorige scores, of die van onze vrienden, wilden verslaan. Dat nostalgische gevoel wil Namco opnieuw bereiken met deze retrocompilatie. Deze keer niet enkel lokaal, maar wereldwijd want Namco houdt alle scores bij in een online rangschikking. Zo kan je je meten tegenover de rest van de wereld.

Daarnaast kan je in vrijwel elke game kiezen voor de 'Challenge Mode'. Dan moet je binnen een tijdslimiet van drie minuten een bepaald doel halen. Een doel is natuurlijk heel oppervlakkig. Zo moet je in de shooter Galaga zoveel mogelijk gevechtsvliegtuigen bevrijden van ruimtewezens. In de platformer Rolling Thunder moet je in de laatste missie zoveel mogelijk vijanden verslaan om dan de eindbaas een kopje kleiner te maken. In Tank Force moet je simpelweg zoveel mogelijk vijandelijke tanks neerhalen, maar bij een gelijke stand is accuraatheid doorslaggevend.

T-rating

De T-rating van de compilatie valt echter wel op. Dat komt omdat Splatterhouse een toch wat gewelddadige inhoud heeft. Splatterhouse is een beat 'em up platformer waarbij je monsters moet verslaan. Je basisbewegingen zijn springen, slaan en schoppen. Maar al snel kan je wapens oppikken en er gebruik van maken. Het verhaal in het kort: jij moet je vriendin redden door uit een gruwelijk herenhuis te ontsnappen. Gezien de tijdsgeest, zit de sfeer goed in deze game. Grafisch is het goed te pruimen en het spel is absoluut niet eentonig.

Sky Kid is nog zo'n game die, in die tijd dan toch, iets unieks was voor Namco: het was hun eerste game met echte multiplayer. Het is een platformer waarbij je in een Red Baron-gevechtsvliegtuig doelwitten te land, ter zee en in de lucht moet neerhalen om dan uiteindelijk zelf veilig te landen.

Bolletjesvreter

Pac-Man hoeft uiteraard geen verdere uitleg, maar Pac-Man Vs. dan weer wel. Deze multiplayergame verscheen voor het eerst op Gamecube en maakte gebruik van 'System Link', waarbij de game in combinatie met de Game Boy Advanced werd gespeeld. In deze 3D-variant is een speler Pac-Man zelf, terwijl de andere spelers de spoken besturen. Zoals iedereen het concept wel kent, moeten de spoken Pac-Man zien te vangen voor hij alle bolletjes opeet. De moeilijkheid is, dat de spoken slechts een deel van het labyrint krijgen te zien. Pac-Man kan het volledige speelveld zien. Als je slechts één Switch ter beschikking hebt, dan moet je tevreden zijn met de controle van één van de spoken. Maar met een tweede Switch kan iemand als Pac-Man spelen.

Monsters à go go

En over een doolhof gesproken, in The Tower of Druaga moet je de held Gilgamesh helpen Ki te redden uit de handen van Druaga. Daarvoor moet hij 60 verdiepingen doorspartelen en de monsters verslaan met zijn zwaard. Elke verdieping is een doolhof waarbij de uitgang naar de volgende level zich op een andere plaats bevindt.

Monsters verslaan doe je ook in Dig Dug, zij het wel op een andere manier: door ze letterlijk op te blazen. Dat doe je met een soort van luchtpomp van groot kaliber. Je moet tunnels graven om tot bij de monsters te komen. Maar zij blijven niet bij de pakken zitten en zoeken je ook op, meestal met enkele tegelijk. Naast je pomp, kan je ook stenen laten vallen op de monsters door strategische tunnels te graven.

Hoewel de games zo oud zijn en de AI niet veel voorstelde, moet ik wel zeggen dat in de compilatie de AI werd getweakt. Daardoor is de moeilijkheidsgraad niet van de poes. Met schaamrood op de wangen moet ik zelfs bekennen dat ik met veel moeite voorbij de vierde level geraak in een game als Pac-Man...