Boys and their toys, het is een cliché dat wat mij en mijn zoontje betreft helemaal klopt. Vroeger heb ik uren gespendeerd met het uitdenken van verhalen, races en achtervolgingen met mijn tientallen speelgoedautootjes. Ik ben dan ook erg blij door het feit dat mijn zoon dit virus ook helemaal te pakken heeft en hij zich helemaal kan verliezen in de fantasiewereld die hij voor zichzelf creëert. Ik ben dan ook erg benieuwd of deze ‘Micro Machines: World Series’ de juiste snaren weet te raken en het plezier dat ik had met de real deal kan laten heropleven.

De ‘Micro Machines’ reeks gaat terug tot 1991 toen Codemasters de eerste telg uitbracht voor de NES. Daarna volgden er nog vele rondzwervingen langs onder andere de SNES, N64, Sega Mega Drive tot in 2006 de laatste mini autoracegame, Micro Machines V4’ verscheen voor de PC, PSP en PlayStation 2. Deze laatste was zeker niet de beste uit de reeks, maar we hebben toch zo’n 10 jaar moeten wachten tot we opnieuw om opnieuw aan de slag te gaan met de bekende miniatuur autootjes van Hasbro.

Door het struikgewas

Je hebt de keuze uit 12 voertuigen waarmee je de verschillende tracks onveilig kan maken. Gaande van een sneeuwruimer, een ambulance, een hovercraft tot een ‘G.I. Joe’ tank. Jawel, een licentie van Hasbro. Elke wagen heeft zo zijn eigen karakteristieken en oneliners. Door races te winnen speel je loot boxes vrij waarin je nieuwe skins en oneliners vrij speelt. Dit lijkt leuk, maar dit komt vrij geforceerd over, want het voegt weinig tot niets toe. Het geeft je eerder een vals doel om races te rijden op een van de 10 verschillende tracks. Zo maak je onder andere een werktafel, tuin, pokertafel en Toegegeven elk van deze tracks ziet er fantastisch uit. Ze zijn stuk voor stuk prachtig vormgegeven en hebben elk hun eigen shortcuts en leuke details. Zo liggen er naast elke track wel enkele kleine items die je de baan op kan kegelen. Op de keukentafel zijn dit suikerklontjes en ontbijtgranen. Terwijl op speeltafel dit balletjes zijn van het ‘Hungry Hippo’s’ gezelschapsspel, niet toevallig een spel uit de stal van… Hasbro.

Nerfd

Wanneer je het spel opstart heb je 4 verschillende keuzemogelijkheden. Hiervan is er eentje nog geblokkeerd, de Ranked Match. Deze wordt beschikbaar wanneer je level 10 hebt gehaald bij het racen van Special Events en Quick Play events bestaande uit Race, Battle en Elimination. De eerste spreekt voor zich, hier moet je met jouw mini auto als eerste over de finish zien te komen. Dit wordt je door de 11 andere spelers moeilijk gemaakt door gebruik te maken van ‘Mario Kart’-achtige power ups. Je kan met pistolen schieten, bommen gooien of met een hamer slaan. Uiteraard werd dit alles kindvriendelijk gehouden door gebruik te maken van ‘Nerf’-wapens, niet toevallig een licentie van Hasbro.

Deze wapens dienen ook gebruikt te worden in de ‘Battle’ mode. Deze mode staat garant voor pure chaos. In Bomb Delivery en Capture The Flag nemen twee teams van 6 spelers het tegen elkaar op. In de eerste mode moet je een random gespawnde bom oppikken en naar de vijandelijke basis rijden. In Capture The Flag moet je de omgekeerde beweging maken, eerst de vijandelijke vlag stelen en deze dan naar je eigen basis rijden. Tot slot is er ook nog een King of The Hill-mode waar het ieder voor zich is. Dit alles speelt zich online af en daar is op zich niks mis mee, ware het niet dat hier net de grote focus op gelegd wordt. De enige single player mogelijkheden zijn te vinden in de Skirmish modus. Hier kan je opnieuw de eerder genoemde speltypen spelen zonder dat je daar dan voor beloond wordt. Een groot pluspunt aan deze optie is dat je, net zoals vroeger, hier met maar liefst 4 spelers tegelijk in split screen kan spelen! En ja, ik word hier blij van, want er zijn tegenwoordig bitter weinig games die deze optie nog aanbieden.

Strijkijzers

En dan zijn we aangekomen bij het belangrijkste in een racegame, de besturing. En deze is jammer genoeg ondermaats. Hoewel de handling per auto iets scheelt, heb je bij elk voertuig het gevoel dat je de controle hebt over een strijkijzer in plaats van een monstertruck. Na wat zoeken bleek de tank het beste bij mijn stuurmanskunsten te passen omdat deze net iets minder de neiging had om door te glijden in bochten. Maar uiteindelijk was het allesbehalve plezierig om de autootjes over de verschillende tracks te sturen. En dat is natuurlijk de doodsteek voor een racegame. Dat ook de audio niet om over naar huis te schijven is, is niet meer dan een verplichtte kanttekening.