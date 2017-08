Iedereen herinnert zich Resogun wel. Het PlayStation Plus-spel vergezelde de PlayStation 4 op diens lanceerdag en hoewel het ‘maar’ een indiegame was, toch wierp het hoge ogen. Sony’s Finse maatjes van Housemarque brengen ons nu het al even chaotische Matterfall, een side-scrolling shooter die zich uiteraard in een futuristische setting afspeelt. Hoe dat avontuur verloopt, lees je in mijn review.

Het repertoire dat Housemarque ondertussen heeft opgebouwd, spreidt veelal chaos tentoon. Vergeet de negatieve connotatie die het woord ‘chaos’ met zich meebrengt, want de drukke omgeving waarin je een weg moet zoeken nodigt uit om te worden overmeesterd. Net zoals je in Resogun initieel door de bomen het bos niet meer zag, word je in Matterfall eventjes overrompeld met sneltoetsen die je onder de knie moet krijgen. Het woordje ‘moet’ mag gerust worden onderstreept. Eenmaal ik namelijk perfect wist hoe het personage zichzelf kon bewegen en welke mogelijkheden je als overlevingsarsenaal krijgt, vloei je vanzelf in een autopilootmodus over waardoor elke uitdaging een fijne ervaring wordt.

100 % focus

De vergelijkingen met Resogun gaan wellicht beginnen vervelen, maar nog één laatste om het af te leren: de omgeving waarbinnen je kan manoeuvreren is niet zo eentonig als weleer. Zoals het genre zichzelf heeft gedoopt kan je via 2D-bewegingen doorheen een spelwereld scrollen – naar opzij bewegen – die kleur krijgt door achtergronden te variëren. Dat bewegen eist de hoofdrol in ieders overlevingsavontuur op, want op het juiste ogenblik de juiste bewegingsmethode selecteren dringt zich op indien je geen repetitief game-over-scherm wilt zien verschijnen.

De leercurve is gelukkig mooi afgelijnd, zodat de introductielevels voldoende ruimte geven om de gameplay onder de knie te krijgen. Nu, tientallen seconden dode momenten zal je in dit spel nooit terugvinden, want ettelijke tellen nadat je een groepje vijanden hebt overhoop geknald, volgen er nieuwe slechteriken die je het leven zuur proberen te maken. Die intensiteit uit zich in verschillende voordelen die het spel ten goede komen. Allereerst vereist de game 100 % focus en dat continu, zonder excuses; je vingers op de juiste knoppen krijgen is daar hopelijk het resultaat van. Eenmaal je onder druk staat, loopt het anders gegarandeerd fout. Neen, de toetsencombinaties zijn niet moeilijk, reactiesnelheid des te meer. Daarnaast geeft het effectief een adrenalinerush als je die zoveelste wave aan tegenstanders onder de graszoden hebt gestopt. Niet nadenken, gewoon doen. Dit hele gebeuren zorgt voor een zeer vlot spelverloop, dat echter door ander minder efficiënt opgebouwde spelonderdelen onderuit wordt gehaald. Met name de bazen zorgen voor ergernissen, en dat is licht uitgedrukt.

Saaiere elementen

Waar de simpele één-tegen-allen-gevechten zoals hierboven uitgelegd spannend zijn, verliest het spel al die charme wanneer je het tegen een baas opneemt. Hun strijdmethode is voorspelbaar, makkelijk te doorzien en aangezien je maar één en geen verschillende vijanden op je scherm hebt, zakt die hevige gameplay als een kaartenhuis in elkaar. Ook het platformer-gedeelte van de game realiseert eenzelfde deprimerend effect; schrap die twee minder goed ontwikkelde componenten en Matterfall is een zeer krachtig videospel, maar nu spreken we over iets mediocre dat een pak beter had kunnen uitdraaien.

Qua uitdaging kan het spel wel tellen, en vooral de moeilijkere instellingen zijn uitnodigend voor de diehards onder ons. Audiovisueel hebben de Finnen dezelfde kast als bij hun vorige games opengetrokken, met blitse kleurenpaletten, veel ‘pewpew’-geluidjes en een globaal bekeken strak uiterlijk dat perfect bij de gameplay past. Eind goed al goed dus, al zijn de werkpuntjes zeker een doorn in het oog gebleken.