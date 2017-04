Telltale Games is in de wondere wereld der games een vaste waarde geworden. Ze ontwikkelden reeds games nog voor hun versie van The Walking Dead werd gelanceerd, maar werden pas door die topper de studio die ze nu zijn. Sindsdien passeerde nog een hele resem aan andere games, waaronder een tweede seizoen, een eigen Batman-verhaal, een game gebaseerd op het The Wolf Among Us-universum en sinds vorige week is ook de aftrap gegeven van hun Guardians of the Galaxy-iteratie. ’t Gaat alleszins goed vooruit.

Dat we een Guardians of the Galaxy-game mochten verwachten van de hand van Telltale Games, werd pas eind vorig jaar bekendgemaakt, waarna begin dit jaar de officiële aankondiging volgde. Op de eerste episode was het dus niet lang wachten, terwijl we wel wat anders gewoon zijn van de Amerikaanse ontwikkelingsstudio. De release van de eerste aflevering gebeurt ongeveer simultaan met de lancering van de tweede film op het witte doek, waardoor het eventueel mee kan profiteren van een eventueel succes. Qua verhaal hebben beide niets met elkaar gemeen, dus het spelen of het bekijken van het ene sluit het andere niet uit.

Krachtig relikwie is het onderwerp

Wie de ‘beschermers van het universum’ kent, weet dat het ganse boeltje zich afspeelt in de ruimte en je niet zomaar met astronauten aan de slag gaat. De hoofrollen zijn weggelegd voor een op het eerste zicht nogal vreemd vijfkoppig team. In Telltale’s game neem je meestal de rol van protagonist Star-Lord op je, terwijl je op bepaalde momenten ook de controle hebt over de individuen van een kwartet aan rare snuiters: Gamora, Drax, Rocket en Groot. Het team heeft één missie: een relikwie met onuitsprekelijke kracht in handen krijgen. Elk van hen heeft wel een reden om het zichzelf toe te eigenen, maar daar denken ook enkele tegenstanders aan… Het mag dan geen verrassing zijn dat je al snel kennismaakt met zo’n geval.

In de eerste aflevering van de vijfdelige reeks maak je kennis met Thanos. Deze gigant wil koste wat kost het relikwie in handen krijgen, maar dat is uiteraard niet naar de zin van het Guardians-team. Al vrij snel volgt een episch gevecht waarbij het voltallige team betrokken wordt. Zo ervaar je de fysieke kracht van Groot en Drax, terwijl Gamora haar snelheid aanwendt en Rocket zijn verdomde wapen pas op het ultieme moment in gang krijgt. In dit gevecht krijg je de controle over alle hoofdpersonages, terwijl de focus enkele ogenblikken later verlegd wordt en vooral Star-Lord in de schijnwerpers wordt geplaatst. De keuzes die je dient te maken, beslis je dan voornamelijk als de voortrekker van het groepje.

Topstukje

Marvel’s Guardians of the Galaxy voelt iets anders aan dan de gemiddelde game van Telltale die ik onder handen heb genomen. Zo kan je op een bepaald moment je gangetje gaan in een drie verdiepingen hoge omgeving en die ‘vrij’ verkennen. Ook krijg je de controle over meerdere personages en lijkt alles wel erg vloeiend te werken. Het een en ander kan te maken hebben met het feit dat de last-gen consoles opzij werden geschoven. Deze keer geen technische mankementjes, geen drops van de framerate en andere onkunde. Daarnaast ziet alles er grafisch erg mooi uit en dat is ook al anders geweest. Ook de humor komt aan en de stemacteurs, waaronder Nolan North, doen hun werk uitstekend.

Op één vlak blijft alles echter hetzelfde. De teamleden vliegen elkaar soms in de haren en jij moet als Star-Lord dan een kant kiezen, maar echt grote of moeilijke keuzes zijn er nog niet gemaakt. Vermoedelijk, en vooral de ervaring met de overige games van Telltale leert me dat, is het daarop nog een episode of twee wachten. Naar gewoonte neemt het verhaal dan een versnelling, vallen alle puzzelstukken in elkaar en krijgen de eerder gemaakte keuzes eindelijk echte gevolgen. Ik ben alvast benieuwd wat episode twee gaat brengen. Nu maar hopen dat we geen maanden moeten wachten.