The LEGO Ninjago Movie Video Game

De game slaagt er zeker in uitmuntend promomateriaal te zijn voor die film, maar dat doet natuurlijk inbreuk op de authentieke spelervaring. Zo zijn cutscenes tussen missies door niets meer of niets minder dan fragmenten uit de film. Je herkent ze aan de duidelijke andere (lees: meer kwalitatieve) visuele stijl en lichtere kleurenfilter. Echte in-game filmpjes ogen een pak minder gedetailleerd en worstelen op de Switch-versie die ik testte met immense framerateproblemen.

Niet echt stabiel

Die framerateproblemen beperken zich gelukkig grotendeels tot die filmische stukjes die een nieuw level introduceren of een knappe stunt in-game in de kijker zetten. Tijdens het spelen blijf je meestal van framedrops gespaard, tenzij je in echt grote gevechten terechtkomt, of wanneer je nogal veel zaken tegelijkertijd aan gort ligt te meppen. Desondanks kreeg ik nooit het gevoel dat de game echt stabiel draait, niet in handheld-modus noch wanneer mijn Switch docked was.

De LEGO Ninjago Movie Video Game (laten we afspreken dat ik voortaan over de Ninjago-game spreek, oké?) kan je in twee grote delen opsplitsen: lineaire levels die je doorheen het verhaal loodsen, en freeroamingsequenties in hubwerelden waar je enkele randopdrachten voor je rekening neemt. Beide delen zijn niet bepaald hoogvliegers, als je het mij vraagt. De lineaire levels laten je weinig ruimte voor exploratie en creativiteit en dwingen je in datzelfde LEGO videogames keurslijf waar je gewoon alles aan gort mept om studs te verzamelen. Tegelijkertijd mep je je een weg doorheen hordes vijanden, waarin ook niet veel variatie op te merken is.

"Vernieuwing"

Als grote nieuwigheid schotelt deze titel je een combosysteem voor dat je jouw vergaarde studs laat vermeningvuldigen en je laat opwerken naar een soort van ultieme aanval die menig tegenstander in één uithaal neerhaalt. In de praktijk komt dat zoals steeds neer op het buttonmashen van die aanvalsknop. In hoop variatie toe te voegen zijn er enkele uiteenlopende aanvalsmoves die je kan vrijspelen en skilltreegewijs kan upgraden. Gevechten zijn echter nooit echt zo uitdagend dat je met aandacht voor enkele uiteenlopende aanvalsmoves de strijd aan moet gaan. Een leuke poging, maar qua toevoeging niet meteen een grote meerwaarde, als je het mij vraagt.

De openwereldsequenties zijn enkel voor completionists echt relevant, met een kleine selectie aan zijmissietjes, extra gevechten en voornamelijk collectibles. De kleine tussenomgevingen bieden echter niet veel vlees aan het been en voelen bijgevolg meer aan als filler.

Geen technisch hoogstandje

Ik wil niet enkel negatief zijn over deze game, want er hangt wel een zekere charme rond het geheel. De kinderlijke moppen zijn als vanouds weer heerlijk toungue-in-cheek en ook het stemmenwerk evenaart de standaard van andere game. Het spel oogt ook niet meteen lelijk, al kan je het moeilijk in de categorie echt knappe Switch-games plaatsen. Dat doet me ook vragen opwerpen bij de bedenkelijke stabiliteit van de framerate. Zelf werd ik gelukkig gespaard van terugkerende crashes of gamebreaking bugs als een camera die écht niet mee wil werken. Allemaal problemen die ik elders op het web wel al zag terugkeren. Enkel de co-op-sequenties maken het spel een ware hassle om af te ronden, met weeral die framedrops die gewoon beneden alle peil blijven. Kruid het geheel af met laadtijden die gemakkelijk twintig tot dertig seconden duren, en het is duidelijk dat deze game niet dezelfde afwerking genoot als andere, grotere LEGO-videogames.