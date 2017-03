Er zou en moest een topper komen om de magere launch line-up van de Nintendo Switch te compenseren en deze is ‘m geworden. The Legend of Zelda: Breath of the Wild is de natte droom die werkelijkheid is geworden voor longtime Zelda-spelers. Wat maakt deze Wii U- en Nintendo Switch-game zo goed?

The Good

Opbouw van wereld

The Legend of Zelda: Breath of the Wild begint met Link die ontwaakt in een hoogtechnologisch bad in de Shrine of Resurrection. Een stem vertelt je de wijde wereld in te trekken en die blijkt post-apocalyptisch te zijn, want bad guy Calamity Ganon heeft lelijk huisgehouden. Scifi in Zelda? Een beetje wel ja, want meteen bij aanvang krijg je de Sheikah Slate - een tablet, zeg maar - waarmee je onder andere de kaart kan raadplegen en aanvullen, kan fast-travellen en verder in de game zelfs foto’s mee kan nemen. Gaandeweg kom je bekende wezens tegen als Goron, Zora, Hylians en Gerudo tegen, voor fans een feest van herkenning.

Oude bekenden duiken meermaals op, zoals Beegle, de ietwat merkwaardige verkoper.

In essentie heeft het allemaal niet zoveel om het lijf, maar het is door de vele NPC’s die je ontmoet dat je een soort band opbouwt met het universum. Je komt te weten hoe de apocalyps de levens van deze personages heeft beïnvloed en het zijn die kleinere relaties die ervoor zorgen dat je medeleven voelt als speler. Er zitten een paar intensere cutscenes in de game die de tranen over je ogen laten rollen, maar het is toch echt vooral de dynamiek in de wereld die het verhaal naar een hoger niveau tilt.

Moeilijkheidsgraad

Je zal sterven in Breath of the Wild. Tientallen keren. Net als ik. De game houdt je niet bij het handje, enkel een quest marker geeft je enige richting. De rest is aan de speler. Je zal monsters tegenkomen die wat voorbereiding vergen, je zal te maken krijgen met barre weersomstandigheden en je zal zien dat zelfs normale vijanden meermaals driekwart van je leven in één slag van je opeisen. En dat is goed, want de vorige Zelda-delen waren naar mijn gevoel vaak te simpel.

Grafisch is Breath of the Wild een huzarenstuk, zeker als je weet dat het ook in mobiele Switch-vorm in 720p er fantastisch uitziet.

Alles is onderhevig aan physics

Breath of the Wild nodigt uit tot creativiteit dankzij de skills (Remote Bomb, Magnesis, Stasis, Cryonis) die je krijgt na de eerste vier minidungeons uit te spelen. Voorbeelden? Een stukje grasveld in de fik steken om dan de opstijgende lucht te gebruiken in combinatie met je Glider om snel op een platform te geraken. Zuilen van ijs creëren vanuit een waterval met Cryonis om zo een kunstmatige trap te vormen. Met een magnetische kracht (Magnesis) ijzeren kisten uit diep water halen. Een vlot besturen waarbij je wind in de zeilen moet waaien via een groot uitgevallen blad. Een zwaar stuk plaat katapulteren nadat je via Stasis (tijd stoppen) het een pak energie hebt laten absorberen door een reeks zwaardslagen. Leg een stuk vuursteen (flint) dicht naast wat hout en klop er met een stuk ijzer op en je hebt een kampvuur. Je kan op alles - behalve op natte rotsen - klimmen. En zo zijn er nog tientallen voorbeelden.

Altijd al op Praga willen rijden? Dat kan in Breath of the Wild.

Dungeons en bazen

Die physics zien we ook vaak terug in puzzels en baasgevechten in dungeons, zowel in de grote als de meer dan honderd kleine. Ook die laatste zijn trouwens memorabel en vaak herbergen ze extra loot in de vorm van een verborgen kist. Aan het eind van elke minidungeon krijg je een Spirit Orb. Handige dingen, want je kan er vier inruilen voor extra stamina of een levenshartje. Er zijn trouwens ook enkele optionele bazen te vinden in de wereld zelf. Ik herinner me bijvoorbeeld nog hoe ik met m’n Glider op de buik van een slapende reus landde om te ontdekken dat zijn halssnoer bestond uit zwaarden, speren en schilden die ik meteen kon looten. Hij schoot nadien meteen wakker, graaide een nabije boom uit de grond en mepte erop los.

Deze reus vormt een uitdaging, maar is wel enorm leuk om te bevechten. Hij rukt bomen uit de grond en gebruikt ze als wapen.

Ontdekken van recepten

Breath of the Wild, dat woordje "Wild" slaat dan weer op Moeder Natuur en alles wat daar onder valt. Insecten, bomen, everzwijnen, beren, herten, vogels, bloemen, stenen, etc... Praktisch alles kan je verzamelen, ontginnen, etc... Is het niet om je armour een nieuw kleurtje te geven, dan is het misschien om het te upgraden. Is het niet om een steak te bakken met wat paddestoelen, dan is het misschien om een elixir te brouwen die je de handigste en gekste buffs geven. Gewoon die trial & error om coole nieuwe zaken te craften is al enorm verslavend en geeft een game als Zelda een nieuwe dimensie.

Muziek & geluidseffecten

Geen muziekloops in Breath of the Wild, maar meer ambient sound effects, zoals dat heet. Omgevingsgeluiden dus, het geruis van gras, het geknetter van bliksem, het gezoem van bijen, het huilen van de wind, de hoeven en gehinnik van je paard en dan enkele zachte pianotoetsen, meer krijg je vaak niet te horen tijdens een rustig drafje over uitgestrekte grasvlaktes. Voor de “echte” muziekscores moet je in dorpjes zijn of het tegen een meedogenloze boss opnemen. Sommige scores zullen Zelda-veteranen trouwens bijzonder hard weten te appreciëren, want enkele all-time favorites schalden door m’n hoofdtelefoon en televisie-speakers.

Het loot-systeem is iets waar Zelda-fans al jaren om smeken.

Visuals

Nintendo weet met Breath of the Wild de lat hoger te leggen, zowel qua art style als op vlak van gebruikte technieken. Er is weinig pop-up te bekennen, gras wiegt mooi heen en weer door het machtige physics-systeem en als je het spel dan ziet draaien in mobiele Switch-vorm, dan kijk je je ogen uit. Straf wat een launch game er al uit weet te persen, zeker rekening houdend met de specificaties van de Switch. Het knapste van dit alles? Weinig en korte laadtijden.

Vrijheid

Maar laat me duidelijk zijn, ondanks alle bovenstaande positieve punten is het toch vooral de vrijheid die het meest indruk weet na te laten. Je kan in theorie meteen rechtstreeks naar de eindbaas gaan, maar daar doe je jezelf geen plezier mee. Toch niet voor een eerste playthrough. Deze Breath of the Wild is een game die je moet koesteren en waar je elke seconde van moet genieten. Gewoon het landschap intrekken en je ziet wel waar je uitkomt, je hebt zelfs na speelsessies van een kwartier het gevoel progressie gemaakt te hebben. En het handige save-systeem helpt daar ook bij. Fantastisch.

De combat - inclusief de slowmotion wanneer je op het juiste moment een parry of dodge uitvoert - zit goed in mekaar en laat weinig fouten toe.

The Bad

Geen duidelijke richting voor de voice-acting

Het nieuws dat er voice-acting in de game zou zitten, kwam aan als een Bombchu. Nu, de aanwezige Engelse stemmen zijn goed, maar verwacht je niet aan uren ingesproken dialoog. De meeste gesprekken zullen nog steeds bestaan uit het traditionele Zelda-gewauwel terwijl in de tussenfilmpjes dan weer wel vaak beroep werd gedaan op stemacteurs. Ik had liever gezien dat er een duidelijke richting werd gekozen, want nu hoor je bepaalde personages net te weinig om echt gewoon te worden aan een bepaalde stem.

Link praat (gelukkig) nog steeds niet en zal hoogstens enkel wat kreetjes slaken tijdens gevechten of zware inspanningen.

Wapens gaan te makkelijk stuk

Ik juich het nieuwe loot-systeem in deze Zelda toe - echt waar - maar het blijft kut dat ook de coolere en zeldzamere wapens zo snel stuk gaan. Dat ze een beperkte houdbaarheid hebben, daar kan ik mee leven, maar als zelfs een zeldzaam Flamesword beslist er na een twintigtal slagen al de brui aan te geven, daar kan ik me moeilijker mee vereenzelvigen. Je komt wel wat wapens tegen die beter tegen een stoot kunnen, maar Nintendo wil blijkbaar echt dat je om het kwartier van wapen verandert.

Framedrops

Ze zitten erin, jammer genoeg. In sommige dichtbegroeide bossen wil je hierdoor liever geen gevecht aangaan met enkele mobs. Let op, de game draait zowel mobiel als op televisie voor 95% soepel aan een stabiele 30fps - of zo voelt het toch aan - maar ik geloof wel dat de framerate met veel actie, ontploffingen, personages en begroeiing een duik neemt naar 15-20fps.