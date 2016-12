Square Enix waagde zich met Hitman Go aan het mobiele geweld dat de constant evoluerende gamingmaatschappij anno 2014 stillaan veroverde. Het experiment sloeg aan, een vervolg kon niet uitblijven. Lara Croft Go overmeesterde alle mobiele platformen en sinds 4 december kunnen we de puzzelavonturen van ’s werelds heetste archeologe ook op de Vita en PlayStation 4 beleven. Of dat een even groot succes is geworden, kom je hieronder te weten. Ik kon namelijk niet wachten om deze game onder handen te nemen en walste zo doorheen de vijf hoofdstukken heen.

De basisgedachte achter de succesvolle Tomb Raider-franchise werd door Square Enix Montreal op spectaculaire wijze naar dit genre getransformeerd. Je moet op een strategische, turn-based-manier het spelbord zien te overwinnen, om zo puzzels op te lossen en vijanden onderuit te halen. Die sobere gameplay-elementen lijken zo uit Hitman Go te zijn gekopieerd, maar je hoeft niet meteen te panikeren. Copy/paste-werk is het zeker niet, extra diepgang en toevoegingen zorgen voor een unieke look ’n feel die geenszins een herhaling van beleefde avonturen oplevert. Dat potentiële déjà vu-gevoel wordt onmiddellijk de grond in geboord door het verticale terrein, waarin Lara op zoek moet naar oplossingen voor de puzzelelementen. Veilig ben je nooit, want je hebt niet noodzakelijk vaste grond onder je voeten. Afbrokkelende richels vormen een gevaar voor je gezondheid, dus tijdig naar veilige oorden manoeuvreren is een continue uitdaging waarmee je je nooit zal vervelen. Je krijgt, door de oorsprong van het spel, gelukkig voldoende nadenktijd. Elke beurt moet worden gespeeld en ook de tegenstand past zich aan jouw bewegingen aan, waardoor uitstekende schakers sowieso een stapje voor hebben.

Verzamelwoede

Een tweede reden waarom het authentieke Lara Croft-gevoel zoveel présence heeft, hebben we aan de collectibles te danken. Die zorgen voor regelmatige voldoening gevende tussendoortjes, al moet je een voldoende grote speurneus bezitten om ze probleemloos op te merken. Met de rechtse joystick kan je vervolgens je verzamelwoede bevredigen, want ze fysiek bereiken hoeft niet. Het uitroeien van alle vijanden verloopt een pak minder eentonig als gevreesd: de omgeving bevat legio vallen die ook tegen de AI kunnen worden ingeschakeld. De snoodaards moeten namelijk ook de wet van de sterkste ondergaan en een vlijmscherp zwaard is voor beide partijen een kans om de pijp aan Maarten te geven. Progressief verschijnen er ook nieuwe onderdelen in het spel, waardoor je altijd uitkijkt om het volgende hoofdstuk te bereiken. Dat mes snijdt ook – op een uiterst positieve manier – langs twee kanten, want ook het level waarin je momenteel ronddoolt zich boordevol aangenomen verrassingen.

Sober maar mooi

Audiovisueel gooit dit spel gigantisch hoge ooien, wetende dat Lara Croft GO voor mobiele apparaten werd ontwikkeld. Eenvoud is misschien een zeer typerend adjectief, want het is vooral de rustgevende muziek die zich als interessant onderdeel van het spel profileert. Wie voldoende inlevingsvermogen tentoonspreidt, belandt in een spannende rollercoaster waar elke stap van belang is. Contradictorisch is de kalme muziek, die rust uitademt, terwijl het hele spel zich op het scherp van de snee afspeelt. Grafisch mag je je aan de pure basis verwachten, al mag die negatieve connotatie van het woord meteen in de vuilbak worden gegooid. Enkele typische animaties uit voorgaande Lara Croft-games werden feilloos geGO’d, een gebaar dat Square Enix de nodige complimenten oplevert aangezien het alweer een extra reden is om deze spin-off met de nodige aandacht te doorkruisen.