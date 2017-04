Square Enix bracht reeds enkele collecties uit met heruitgaves van z'n oude Kingdom Hearts-games, maar zorgde bij deze collectie voor een extra aantrekkelijk aanbod. Deze bundel verzamelt alle games uit de 1.5 en de 2.5 remix gebundeld om je in totaal zes verschillende titels voor te schotelen. Aangezien we deze games in het verleden al meermaals hebben besproken, zal ik voor iedere titel bondig de speelervaring samenvatten zoals je die de dag van vandaag op je PlayStation 4 zal beleven. Aan het eind leg ik de klemtoon op de verschillen die deze collectie met zich meebrengt, dus voornamelijk de grafische vooruitgang. Voel je dus vrij om naar het einde door te scrollen als je al wat bekend bent met de verschillende games.

Kingdom Hearts I

De game waar het allemaal mee begon en die voor het eerst het risico nam om een Final Fantasy-wereld te combineren met Disney-eigendommen blijft een unieke en onvergetelijke ervaring de dag van vandaag. In deze game ga je voor het eerst met Sora op zoektocht door verschillende Disney-werelden op zoek naar Kairi. Met maar liefst acht Disney-werelden zoals de Deep Jungle van Tarzan, Agrabah uit Alladin en een vijftal unieke werelden is dit één van de Kingdom Hearts- delen waar je het meeste tijd aan zal besteden.

Het is tevens de oudste game van de hoop, en dat is op bepaalde vlakken wel te merken. Voornamelijk de tegenstribbelende camera en de ongemakkelijke platformsecties voelen wat verouderd aan. De besturing van de platformsecties went wel na enige oefening, en de cameraperspectieven zijn enkel echt irritant in intense bossfights waarin één fout je einde kan betekenen. De moeilijkheidsgraad is op bepaalde momenten ook absurd met soms wel drie-vier fases voor eindbazen van werelden. Dat maakt de game echter verslavender en bevredigender om door te spelen, waardoor ik dit niet als een negatief iets ervaarde.

Qua verhaal is dit ook de ideale telg om met de franchise in aanraking te komen. De complexiteit is in het eerste deel nog goed te verduren en legt een goede basis voor een prachtig universum dat dankzij z'n duisternis en mysteriositeit gecombineerd met de magie van de Disney-werelden uniek overkomt. De hoofdverhaallijn zelf is niet ontzettend memorabel, maar het eindstuk biedt enkele interessante twists. Het zijn vooral de aparte verhaallijnen die je per Disney-wereld krijgt, die je bij zullen blijven en nostalgische gevoelens teweeg zullen brengen.

Kingdom Hearts Re: Chain of Memories

De tweede game in de collectie is een opgepoetste versie van een remake van een Game Boy Advance-game. In deze game krijg je dus ongeveer dezelfde visuals als in Kingdom Hearts I, maar de gameplay is radicaal anders. Chain of Memories maakt gebruik van een ander vechtsysteem op basis van kaarten, waardoor het vechten iets passiever en strategischer wordt. Dit, het feit dat je een gevecht pas initieert als je op een vijand loopt en de veel meer gestroomlijnde levels maken Chain of Memories één van de mindere delen in de collectie. Het tempo is soms wat te traag en kan een sleur gaan worden, en je bezoekt in deze game ook identiek dezelfde werelden als in de eerste Kingdom Hearts. Hierdoor zal dit waarschijnlijk de game in de collectie zijn waar je je het meest door zal moeten forceren.

Het verhaal is essentieel om Kingdom Hearts II te kunnen begrijpen.

Toch is dat het zeker waard, want vooral het verhaal is in deze game ijzersterk. Het duurt eventjes voor het op gang komt, maar uiteindelijk krijg je enkele ongelooflijk verrassende twists die het verhaal echt op gang helpen. Het verhaal is trouwens essentieel om Kingdom Hearts II te kunnen begrijpen, dus Chain of Memories is vooral narratief gezien onmisbaar in deze collectie.

Kingdom Hearts 358/2 Days

De volgende titel in de collectie is een verfilming van de Kingdom Hearts spin-off op de Nintendo DS. Dit zijverhaaltje biedt weinig essentiële elementen aan om het grote plaatje te vervolledigen, maar het is niettemin een vermakelijk zijverhaaltje dat in 3 uur cutscenes aan je wordt verteld. Het is alleen ontzettend jammer dat Square Enix de kern van de game, de gameplay, heeft verwijderd. Deze was in dit deel namelijk nog steeds behoorlijk vermakelijk, en zou voor een betere ervaring hebben gezorgd.

Kingdom Hearts II

Kingdom Hearts II is voor veel fans de favoriet in de franchise, en dat valt ook nu op. Dit tweede hoofddeel nam enkele van de minpuntjes aan het origineel en verfijnde die. De pieken in moeilijkheidsgraad werden verwijderd en enkele toevoegingen zoals de Drive Forms brachten de game werkelijk tot een nieuw niveau. Het tweede deel is duidelijk het deel waar de meeste gamers het meeste plezier uit zullen halen.

Kingdom Hearts: Birth By Sleep Final Mix

Vervolgens hebben we de heruitgave van Birth By Sleep, de Kingdom Hearts-game die op de PSP te spelen was. Birth By Sleep is nog een grote highlight aan de collectie, aangezien het ook veel dingen verbeterde en op een geslaagde manier van de traditionele formule afweek. Het vechtsysteem is in Birth By Sleep beter dan ooit dankzij de toevoeging van de Command Decks. Je verzamelt in je avontuur kaarten die je in je deck kan stoppen als speciale aanvallen tijdens gevechten. Het zorgt voor meer diversiteit, meer strategie intensere actie.

In Birth By Sleep speel je voor het eerst ook met drie verschillende personages: Aqua, Ventus en Terra. Ieder verhaal is op zichzelf uitgebreid en compleet, maar het is ook bijzonder hoe je de puzzelstukjes pas bij elkaar kan plaatsen eenmaal je de drie verhalen vervolledigd heb. In z'n geheel is Birth By Sleep hierdoor één van de sterkere delen van de franchise, en is bovendien veel aangenamer om op het grote scherm te spelen.

Kingdom Hearts: Re: Coded Final Mix

We sluiten de collectie af met nog een verfilming van een game, waarin de gameplay eruit werd gestript. Bij Re: Coded is dit veel minder jammer, aangezien dit qua gameplay een behoorlijk matig spel was waarin de magie van de franchise een beetje ontbrak en er meer cameraproblemen dan ooit voorkwamen. Het verhaal is wel aangenaam om te volgen, waardoor dit ook effectief de beste manier is om deze game te ervaren.

PS4-makeover

De grote (en enige) vernieuwing van deze collectie is dat elke game voor het eerst op de PlayStation 4 verschijnt. Over het algemeen zijn de graphics voor iedere game netjes opgepoetst en visueel zeker aangenaam genoeg om de dag van vandaag mee te gaan. Vooral de DS-titels 358/2 Days en Re: Coded hadden een oppoetsbeurt nodig. De framerate is bij iedere game bovendien heel stabiel, dus op technisch vlak heb ik helemaal niet te klagen.