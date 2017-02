Hitman krijgt een ware reboot met deze nieuwe episodische aanpak. Maar goed ook, want de avonturen van Agent 47 konden in de laatste volwaardige titel, namelijk Absolution, maar moeilijk dezelfde memorabele gameplay presenteren die eerdere titels in de reeks zo kenmerkte.

Vrijheid

Ondanks de atypische episodische aanpak, grijpt IO Interactive resoluut terug naar de basis. Denk aan uitgestrekte missies met talloze mogelijkheden om jouw target neer te halen. Of je nu tijdens een drukbezochte modeshow in Parijs twee mode-iconen moet omleggen, of in het verre Marrakech een coup voorkomt door zowel een militaire leider als frauduleuze bankier te elimineren. Steeds ontluiken tientallen mogelijkheden om jouw missie tot een goed einde te brengen.

In steden als Marrakech is het niet gemakkelijk om ongezien te opereren.

Wereld vol opportuniteiten

Hitman simuleert als geen ander een zandbak vol moorddadig potentieel. Tijdens de missievoorbereidingen plan je zorgvuldig jouw plan van aanpak. Eens op locatie, draait alles rond ongezien bij jouw doelwit geraken, die neerleggen en probleemloos ontsnappen. Daarvoor vermom je jezelf in eender wie jouw pad kruist, kruid je voedsel af met rattengif en saboteer je zaken als lavabo’s, stekkerdozen en bromfietsen om omstanders af te leiden.

Hitman simuleert een zandbak vol moorddadig potentieel.

Eens je de omgeving verkent, onthullen verschillende opportuniteiten zich. Je overhoort interessante gesprekken en ontdekt nuttige informatie, zoals de aanwezigheid van een gerenommeerd model dat verbluffend sterk op Agent 47 lijkt. Daar kun je op inspelen om ongemerkt in de buurt van jouw doel te komen en die zelfs op unieke wijze om te leggen. Een leuke toevoeging die voornamelijk nieuwe Hitman-spelers op weg helpt.

Je eigen pad

Gezien je opportuniteiten kunt tracken, houden ze je bij het handje. Daarnaast kun je perfect ook jouw eigen weg zoeken. Met wat logisch denkwerk en het bestuderen van gedragspatronen van targets kom je een heel eind. Zo kun je een wijnglas vergiftigen waar jouw doelwit geregeld van drinkt, of een loshangende luchter neerhalen waar hij vaak onder gaat staan.

Met een beetje geluk, kun je je in een Agent 47-lookalike vermommen.

Leuk is hoe je ieder level kunt blijven herspelen en toch steeds op nieuwe zaken stoot. Bij afloop speel je telkens nieuwe zaken vrij, zoals sniper rifles en alternatieve outfits, om in jouw volgende playthrough te gebruiken. Uitgekeken op de standaard missies? Dan kun je aan de slag met door spelers gecreëerde contracts. Die genieten specifieke restrictions zoals een wapenverbod om de taak te bemoeilijken. IO Interactive voorziet ook geregeld een elusive target dat je in beperkte tijd in één poging moet proberen elimineren. Een bodemloze put aan herspeelbaarheid, dus.

De minpunten

De uitgebreide levels komen ook met een nadeel. Je moet namelijk een hoop gegevens inladen om aan de slag te kunnen, wat in lange laadtijden resulteert. Ook opslaan gaat relatief traag en omslachtig. Een handige quick save-functie is al helemaal onvindbaar. Lastig, want in een game waar jouw eindscore per missie afhangt van het aantal misstappen, wil je als perfectionist geregeld een stukje overdoen.

Je kunt perfect jouw eigen weg zoeken.

Ook de AI laat een tikje te wensen over. Ieder personage, hoe irrelevant ook, hangt vast aan een vast routine dat zich eindeloos herhaalt. Handig om als sluipmoordenaar in te gaan op specifieke opportuniteiten, maar ook immersie-brekend. Ook personages schaduwen wekt weinig reactie op. Pas wanneer je ernaast staat merkt die op dat je vreemd doet.

Bepaalde personages kunnen je herkennen wanneer je ze in vermomming passeert. Logisch op zich, maar soms kunnen wat veel willekeurig personages je herkennen. Hoe kan bijvoorbeeld een hotelbediende weten dat jij niet bij de lokale veiligheidsdienst werkt? Zonder dit gameplay-aspect valt een deel van de uitdaging helemaal weg, maar IO Interactive kon hier wat logischer te werk gaan. Een kleine frustratie die weerom inbreuk doet op immersie in een verder geweldige stealth game.