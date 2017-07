De Pikmin-franchise is ondertussen een gevestigde waarde in het Nintendo-universum. Het verhaal van kapitein Olimar wist reeds menig Nintendo-platform te veroveren, al bleef een handheldversie voorlopig uit. Met Hey! PIKMIN brengt Nintendo daar nu verandering in. De kern van de franchise werd behouden, al werden hier en daar wat doorslaggevende veranderingen doorgevoerd.

In Hey! PIKMIN kruip je in de huid van kapitein Olimar. De klungelige astronaut strandde ergens ver weg van zijn thuisbasis en wil zo snel mogelijk terug naar het thuiskamp. Jammer genoeg belandde hij met een harde smak op begane grond, waardoor zijn ruimteschip beschadigd werd. Het is aan mij om als heldhaftige astronaut het schip te repareren. Er komt echter wat verbeelding bij kijken wanneer mij wordt medegedeeld dat het schip gerepareerd kan worden met enkel en alleen Sparklium Seeds. Zoals de naam doet vermoeden zijn Sparklium Seeds een materie die in alles zit vervat wat blinkt en schittert. Met dertigduizend eenheden ervan kan ik mijn schip terug aan de praat krijgen.

De Pikmin-kleuren zijn van groot belang!

Kleine Hulpjes

Tijdens één van mijn eerste verkenningstochten kom ik al snel in aanraking met een hevig schuddend bosje. Wanneer ik de levendige struik benader, ontdek ik dat er zich Pikmin schuilhouden in het stukje groen. De schattige en kleurrijke wezentjes lijken uiterst behulpzaam en vervoegen mij in mijn zoektocht naar Sparklium. Wat later blijkt dat de wezentjes extreem nuttig zijn bij het oplossen van puzzels, het verkennen van nieuwe routes en het dragen van zware Sparklium-objecten zoals een tandenborstel en een ‘ultra-sealed aquarium’ (lees: blikje tonijn).

De Pikmin komen daarbij voor in een genietbaar gamma aan verschillende kleuren. Deze tinten hebben, naast het feit dat ze bijzonder goed matchen met Olimars astronautenpak, ook een nuttige betekenis. Elke soort Pikmin draagt namelijk een eigen kleur waarmee ook een specifieke eigenschap komt. Rode Pikmin zijn de meest eenvoudige soort. Gele Pikmin zijn een tikkeltje lichter waardoor ze hoger gelegen regionen kunnen bereiken. Blauwe Pikmin zijn dan weer volleerde duikers die onder water het best tot hun recht komen.

De verticaliteit in de levels verraste mij.

Katapulteren maar

Concreet gebruik je het touchscreen om de Pikmin in het rond te gooien. Dit doe je enerzijds om vijanden te doden, maar ook om puzzels op te lossen, verborgen locaties vrij te spelen en moeilijk bereikbare Sparklium-objecten te bemachtigen. Dit alles gebeurt in een simpel side-scrolling format waarbij levels een vijftal minuten in beslag nemen en, naast de eenvoudige Sparklium Seeds, exact drie grote Sparklium-objecten (die elk goed zijn voor enkele honderden Sparklium Seeds) herbergen. Als absolute 3DS- én platformerleek liet ik mij verrassen door de verticaliteit in het leveldesign. Het effect dat van beide schermen één langwerpig stuk maakte, was een aangename en genietbare ervaring voor mij.

Het is vervolgens aan jou om dertigduizend Sparklium Seeds bijeen te sprokkelen en alle Sparklium-objecten op te halen. Het grote hoofddoel, de derigduizend Sparklium Seeds verzamelen, houdt de game boeiend en geeft de game naar mijn mening betekenis. Zonder deze Sparklium-vereiste zou de game een stuk minder interessant zijn. Ook zullen enkele amiibo compatibel zijn met de game. Het gebruik van een amiibo tijdens een expeditie zal er bijvoorbeeld voor zorgen dat je arsenaal Pikmin met vier stuks wordt geïncrementeerd.

Het Pikmin-amiibo-figuurtje.

Specialleke

Met de release van Hey! PIKMIN wordt overigens ook een nieuw Pikmin-amiibo-figuurtje gelanceerd. Deze amiibo verschilt echter van andere amiibo door de mogelijkheid te levelen. Wanneer je namelijk het einde van een avontuur bereikt, neem je ook de overlevende Pikmin met je mee. Deze parkeer je vervolgens in het Pikmin-park waar ze ijverig werken in regionen waar hun eigenschappen het best tot uiting komen. Al het werk in het Pikmin-park vertaalt zich vervolgens in extra levels voor het desbetreffende amiibo-figuurtje. Hoe hoger het level, hoe maar Pikmin zich vervoegen tijdens een expeditie bij het gebruik van de amiibo.