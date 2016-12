Kleine, luidruchtige mannen met lange baarden, veel te grote kroezen bier en korte, stompige ledematen. Ondanks dat ik met mijn 1 meter 90 relatief ver -of eerder: hoog- van de leefwereld der dwergen af sta, moet ik zeggen dat het mythische fantasy-ras me steeds sterk aanspreekt. Gelukkig is er nu The Dwarves om mijn voorliefde voor de korte mannetjes tegemoet te komen.

Liefhebbers van dikke fantasy boeken en ellenlange reeksen vergezochte verhalen, kennen The Dwarves misschien al. Ontsproten uit het fantasierijke brein van Markus Heitz, kent de dwergenreeks al een langlopende voorgeschiedenis op papier. Aan de hand van een geslaagde Kickstarter-campagne brengt King Art Games de serie nu ook naar de huiskamer met een eerste videogame. Een game die zich niet zomaar baseert op de boeiende wereld waarin Heitz zijn verhalen zich afspelen, maar die zich zeer trouw houdt aan de plot van het bronmateriaal.

Geen echte keuzes

En dat is meteen ook één van de voornaamste problemen van The Dwarves. King Art wil je als speler het gevoel geven in een rijk universum terecht te komen waarin je alle kanten uit kan. Dat doet de ontwikkelaar vooral door je tijdens het spelen voor een reeks kleine keuzes te zetten, zoals bepalen welke actie je onderneemt wanneer je een verlaten kampplaats tegenkomt in een groot bos of door te bepalen of je een dorp al dan niet tracht binnen te geraken. Zulke keuzes beperken zich tot enkele text-based schermpjes met een drietal opties, zonder verdere visuele ondersteuning. Doordat de game zich echter te sterk tracht vast te klampen aan het oorspronkelijke verhaal, blijven zulke keuzes eerder arbitrair en zonder enige echte impact op het verloop van de game.

The Dwarves komt tot leven

Gelukkig blijft het verhaal van Heitz wel sterk in zijn schoenen staan in dit alternatieve medium. De personages die je op jouw pad tegenkomt voelen als een representatieve weergave aan van de karakters die de auteur in zijn boek opvoert en ook de verschillende keerpunten in het verhaal houden de nodige impact om je als speler verder te laten gaan. Ook is een eervolle vermelding voor het stemmenwerk zeker op zijn plaats. Wanneer je sleutelpersonages als Tungdil Goldhand of companion Boëndal onderling hoort praten, komen de karakters echt tot leven. Over het geheel gieten de makers een sausje van sterke narrator die je passages uit het feitelijke boek lijkt voor te lezen. Ondersteund door de bombastische, epische soundtrack, klinkt deze game in ieder geval als een topper.

Vreemde visuele keuzes

Jammer genoeg krijgt het spel ook een pak visuele en inhoudelijke kenmerken mee waar ik alvast geen grote fan van ben. Wanneer het op graphics aankomt, staat het spel wel zijn mannetje met enkele knappe, locatie-gebonden visuele effecten zoals de mistige donkere bossen rond een onheilspellende berg of de warme gloed van vele toortsen en haardvuren in de ruime hallen van protagonist Goldhand zijn thuisbasis. Hier en daar wat ruwe kantjes zoals vage textures of gekantelde aflijningen rond sommige voorwerpen zijn dan snel weg te denken. Waar minder over naar huis te schrijven valt zijn de willekeurige momenten waarop het spel een echte cutscene begint af te spelen en de stukken waarin het spel een conversatie in statische isometrische view houdt. Zo kijk je vaak naar een uitgebreide conversatie vanuit vogelvlucht en switcht het beeld dan plots voor de laatste seconden van het gesprek alsnog naar een meer filmisch beeld. Zulke fragmenten voelen dan een beetje vreemd aan.

Geen bevredigende gameplay

Ook qua gameplay schiet deze RPG tekort. Een noemenswaardig deel van het spel speelt zich af op een soort oude landkaart waarop je als in een bordspel van locatie naar locatie reist. Bij iedere locatie word je voor een event, keuze of cutscene gezet die amper tot geen bijdrage bieden aan het geheel. Zo kwam ik al snel op een verlaten kampplaats aan waar ik de keuze kreeg om gewoon een kampvuur te maken en daarbij te slapen, of om in een boom te klimmen een daar de nacht door te brengen. Ik zag geen onheil in het slapen bij een kampvuur, dus verkoos die optie. De eerstvolgende melding op het scherm was dat een orc mijn slaapplek had gevonden en mij de keel had overgesneden. Geen kans om me te verdedigen, geen korte cutscene, gewoon een beetje droge tekst. Game over. Tot dusver de interactiviteit en keuzevrijheid. Aan het einde van de rit is er steeds maar één goed antwoord tussen de keuzes die je keer op keer voorgeschoteld krijgt. Veel te weinig, dus.

Adventure game in een RPG

Wanneer de game je dan eindelijk uit de weinig boeiende wereldmap in een fysieke setting dropt, wordt de boel een pak interessanter. The Dwarves komt het sterkste uit de hoek eens je puzzels moet onderzoeken en de spelwereld naar believen kan verkennen. Omgevingen werden met een oog voor detail en de nodige kennis van indeling geconstrueerd. Hierin voel je sterk de adventure game-roots van de makers bovendrijven. Wanneer je een reeks als The Book of Unwritten Tales op jouw palmares hebt staan, mag je hier niet in tekort schieten en dat doet de game gelukkig ook niet.Vaak vind je leuke geheimen die de spelwereld wat meer kleur geven in de vorm van oude teksten of vergane standbeelden. Ook de occasionele item stash die je her en der tegenkomt maakt de spelwereld interessant. Soms worden verschillende omgevingen wat kaler ingekleed dan andere wanneer het op relevante details aankomt, maar je kan dan ook niet van ieder bos verwachten dat er achter iedere boom iets boeiends ligt te wachten.

Onoverzichtelijke combat

Waar de makers zeker trots op zijn, en waar ik persoonlijk toch wat gemengde gevoelens bij heb, is de combat. The Dwarves schrikt niet terug om werkelijk hordes vijanden op je af te sturen. Zoveel zelf, dat de boel vanuit het isometrische vogelperspectief waar het spel je in plaatst onoverzichtelijk wordt. Meer dan eens geraak je de speelbare personages uit het oog. Lastig, gezien de gevechten in deze game vaak een strak management van de levensbalken en skills vereist. Net als in games als in titels als Dragon Age kun je combat pauzeren om voor je hele party netjes aanvallen te orchestreren. Da’s een welkome functie die je vaak zal nodig hebben. Verder moet je zo efficiënt mogelijk de verschillende personages blijven herpositioneren, gezien ze sneller damage incasseren dan je lief is.

Het vreemde aan de combat is dat standaard aanvallen gelockt staan in een soort auto-attack-functie. De personages beginnen standaard alle monsters in de buurt aan te vallen wanneer die binnen range zijn. Vooral daardoor ontbreekt het gevoel dat je echt impact hebt tijdens gevechten en krijg je een eerder zweverig gevoel opgezadeld. Doorheen die onophoudelijke stroom van standaard aanvallen, plaats jij dan verschillende skilled attacks. Die hebben gelukkig wel impact en onderscheiden ieder personage van elkaar. Wanneer je personages in level stijgen, kun je hun skill trees upgraden om verdere aanvallen te unlocken. Jammer genoeg zijn het eerder skill twijgjes dan skill trees, gezien je zeer weinig keuze krijgt in het ontwikkelen van verschillende aanvallen en je vaak voor zeer rechtlijnige opties wordt gesteld. Daarnaast kun je ook de basic attack niet upgraden en blijft wapens looten uit den boze, waardoor je enkel door een overdaad aan special skills gevechten in jouw voordeel kunt beslechten.

Fanservice

En ook in combat blijft het belang van het verhaal een domper op de vreugde zetten. Sterft één personage tijdens de strijd, dan is het game over. Dat komt dan weer doordat ieder personage dat met je meereist belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van het verhaal. En dat blijft al bij al het grootste pijnpunt van de game. Wat je ook doet, waar je ook heen gaat of wat jouw tactiek net is in het aangaan van een gevecht: alles blijft in functie van het verhaal. Een verhaal waar je op een dikke tien uur speeltijd trouwens doorheen bent. Niet bijster lang dus, voor een RPG. The Dwarves kent zeker zijn momenten. Wanneer je een groot leger orcs moeiteloos een kopje kleiner maakt, bijvoorbeeld. Of tijdens enkele cutscenes waarin de rijke waaier aan personages in de verf worden gezet. Al die momenten maken van the Dwarves een aangenaam spel dat weegt onder enkele problemen met speldesign en de afhankelijkheid van het bronmateriaal. Al bij al voelt deze game aan als een light versie van een degelijke RPG die gemaakt werd door ervaren adventure game-designers. Sfeer en presentatie staat op punt, maar als rollenspel is dit toch eerder ondermaats.