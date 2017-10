Dragon Ball Xenoverse 2

Een iteratie op de Switch van de razend populaire anime kan natuurlijk niet ontbreken, zij het in de vorm van een port. Benieuwd of Bandai het deze keer wel bij het rechte eind heeft.

Voor lezers die Xenoverse niet kennen, deze DB-franchise is niet louter een beat 'em-up. In Xenoverse komen daar MMO-elementen aan te pas. Je maakt een eigen personage aan in plaats van dat je in de huid kruipt van één van de protagonisten. In Xenoverse 2 ben jij de uitverkorene om de verhaallijn in orde te brengen.

Juist, jij bent de Neo van Xenoverse 2, waarbij je als tijdsreiziger ervoor moet zorgen dat Towa en Mira niet kunnen knoeien met het verleden. In de Story Mode zal je daardoor in de tijd terugvliegen om het geknoei tegen te gaan. Fans van Dragon Ball, een eerste voorwaarde om uberhaupt deze game te willen spelen, zullen het graag horen: je komt terecht in bekende passages van de anime die dreigen te wijzigen. Het is best wel leuk om letterlijk in die verhaallijn te komen.

Persoonlijke toets

De insteek is origineel en valt goed te pruimen. Bij aanvang van de game, kan je je eigen personage een persoonlijke toets meegeven. Je kan kiezen uit onder andere ras, de kledij, geslacht, stemtoon,... Zoals verwacht, kan je levellen door veel gevechten te doorstaan. Hoe hoger in rang, hoe meer je combo's, bewegingen en super powers kan vrijspelen. Dat kan in de standaard Story Mode, maar daarnaast heb je nog Parallel Quests. Dat zijn events uit de serie die je kan herspelen. Als je die missies kan voltooien, kan je allerlei items en krachten verkrijgen.

De centrale hub van de game, waar je personages, winkels, NPC's, enzovoort tegenkomt, heet Conton City. Van daaruit kan je in de verschillende modi gaan, zowel offline als online. Het idee is goed, maar in de onlinemodus merk je serieuze framedrops. Afhankelijk van het aantal spelers die op dat moment zijn aangemeld. Over online modus gesproken, je kan de Parallel Quests samen met andere spelers vervullen, net als vrije gevechten.

Fight on

De gevechten zelf zijn goed uitgewerkt. Nogmaals, je moet een echte fan zijn van het genre om de gevechten te appreciëren omdat heel veel zaken uit de serie terugkomen. En ze zelf uitvoeren voelt echt wel cool aan. De omgeving is volledig in 3D en manoeuvreren is soms een pain in the ass. Je kan heel ver van je personage vliegen, maar met de target mode wordt je tegenstander wel altijd in het vizier gehouden. Toch is de grote vrijheid in het speelveld niet altijd een goede zaak. Wanneer gevechten met meer dan twee personages plaatsvinden, kan het zelfs heel chaotisch worden.

Alles draait rond combo's. Die kan je snel onder de knie krijgen. Door gewoon veelvuldig op een button drukken start je de combo's. Deze kan je uiteraard ver uitbreiden want er zijn behoorlijk wat technieken en strategieën die je onder de knie moet krijgen. Zo heb je de onder andere cancels, de Ki-meter, stamina, teleporten tijdens een combo en de super powers waarmee je rekening moet houden. Gelukkig is er in Conton City een school waar je opleiding kunt krijgen. Daar leer je de diverse technieken stap voor stap onder de knie te krijgen. En geloof me maar: het zijn er heel wat!

Authentiek

Het stokpaardje van Dragon Ball, de super powers, mag uiteraard niet ontbreken. Deze zijn niet moeilijk uit te voeren en zijn zeer spectaculair. De bekende super powers van de anime komen uiteraard integraal terug en zijn een lust voor het oog. Doorheen de game kan je de gekende super powers je personage aanleren door van hen training te krijgen. En geloof me, het voelt enorm goed aan als je ze kunt afvuren als afsluiter van een combo!

De voice acting daarentegen is verschrikkelijk. En meer bepaald het feit dat het geluid niet synchroon loopt met de animaties. Bovendien is het ook best absurd dat de personages in vol gevecht en honderden meters van elkaar verwijderd, wat staan te converseren met elkaar. Terwijl ik mij dan aan het focussen ben op het gevecht, zijn er dialogen die over het scherm rollen die best wel essentieel kunnen zijn om de missie te voltooien. Ook dat is best irritant te noemen. Het is ook altijd vreemd dat mijn personage zelf heel weinig zegt, alsof hij stom is. Je zie hem dan simpelweg knikken en wat onwennig met zijn lichaam bewegen. Het lijkt alsof hij wil praten, maar er geen klanken over zijn tong rollen...

Tot slot nog een kort woordje over de motion controls. Ja, ze zijn mogelijk in deze game maar willen we dat eigenlijk wel? De bewegingen werden tijdens mijn test niet goed geregistreerd, tenzij het aan mij lag natuurlijk. Afgezien van het feit of het goed werkt of niet, deze feature is vooral een gimmick en niet aan te raden. Beste blijft nog altijd de game te spelen op de traditionele manier.