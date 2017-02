Tegenwoordig kijken we als reviewers niet meer op van het feit dat een game al dan niet dankzij Kickstarter het levenslicht ziet. Doorheen de voorbije jaren zagen we al meerdere succesverhalen vanuit crowdfundingsplatformen oprijzen: Divinity: Original Sin, The Banner Saga, SUPERHOT, om nog maar het tipje van de ijsberg te benoemen. Diluvion vervoegt die lange lijst crowdfunded projecten, maar mist dat wat die selectie eerder genoemde titels wel genieten: afwerking.

De basis voor Diluvion zit in ieder geval goed, ondanks de belachelijk brede lading die de game wil dekken. Het is een open wereld spel, overgoten met een grote soeplepel van exploratie, afgekruid met meer dan één rpg-element en daarna gesudderd in een bouillon van third-person shooter. De titel wordt (naar mijn mening toch een beetje ten onrechte) gedubd als de Dark Souls onder water. Een serieuze mondvol dus en best zwaar te verteren voor een kleine indiestudio van slechts vier medewerkers. Aan ambitie in ieder geval geen gebrek bij Arachnid Games, aan ervaring daarentegen toch wel een beetje.

Kopje onder

Voor ik inpik op enkele specifieke problemen in deze game, even een schets van het geheel: Diluvion speelt zich af in een grimmige (maar realistische?) toekomst waarin onze kapot geleefde aardkloot letterlijk een stevige duik neemt en nagenoeg volledig onder water loopt. Omdat we niet gelijk naar Donald Trump zijn ongeloof in het bestaan van globale opwarming willen wijzen, laten we het maar op het ongenoegen van de goden steken die ons op grootschalige wijze kopje onder duwen. Om de situatie al helemaal miserabel te maken, wordt het wateroppervlak ook nog eens hermetisch afgesloten met een dikke, ondoordringbare laag ijs. De mensheid moet zich - met andere woorden - aanpassen aan een leven onder water.

Diluvion verhult een vergane beschaving.

Een goed heldenverhaal zou uiteraard geen goed heldenverhaal zijn zonder een bovennatuurlijke oplossing voor al dat leed. Er zijn geruchten van een ‘godsgeschenk’ van één van de goden die wel in de mensheid gelooft, dat de situatie weer kan herstellen. Je kan het al raden: jij bent in deze game één van de vele avonturiers die er zijn levensdoel van maakt om de legende achterna te varen in een onderzeeër in de hoop de mensheid van zijn verdronken lot te redden. Innovatief kan je dat deel van de plot van deze game moeilijk noemen, maar het schetst wel een zinvolle situatie om in een sloep rond te dobberen van vestiging naar vestiging en stad naar stad.

Voor ieder wat wils

Zo kom je dus terecht in de duistere doch dromerige onderwaterwereld van Diluvion. Als één van veel ontdekkingsreizigers met een ontzettend vaag, maar nobel doel. Verkennen doe je met één van de negen onderzeeërs die het spel je voorschotelt, waarvan je bij aanvang uit een selectie van drie één mag kiezen. Iedere sloep werd ontworpen met een ander uitgangspunt in gedachten, waardoor ze allemaal een aparte speelstijl met zich meebrengen. Waar de ene inlevert in bepantsering voor snelheid en wendbaarheid, vind je bij de andere eerder een logge besturing, maar uitgebreid arsenaal aan belegeringsopties. Dan heb je nog de ‘tussenin’ gevalletjes die wat warm noch koud bieden en je acceptabele snelheid en weerbaarheid geven.

De game telt negen uiteenlopende schepen.

Bekijk de verschillende schepen in de game als de verschillende classes in een rpg, met als voornaamste verschil dat je hier nog kunt wisselen tussen class halverwege het spel. Wat je ook kiest, je schip en zijn bemanning vormen het centrale punt van je spelervaring. Hoe stevig je schip is, bepaalt of je ver kunt reizen met de beschikbare resources aan boord en of je al dan niet een gevecht met een andere ronddwalende sloep aan moet gaan. Door sterk in te zetten op uiteenlopende specificaties van de schepen, slaagt Arachnid Games erin om de ervaring van jouw playthrough doorheen het spel serieus te personaliseren.

RPG in de zee

Het rollenspel-gedeelte van deze titel is zonder twijfel de meest interessante brok aan het geheel. Door jouw schip gaandeweg in ruil voor zuurverdiende centen te upgraden, kun je onder andere dieper duiken, meer gevechten winnen en langer rondvaren zonder aan te meren bij één van de vele vestigingen op de map om de zuurstoftanks bij te vullen. Simultaan vind je in de spelwereld verschillende voorwerpen die de kenmerken (endurance, perception, strength en intelligence) van jouw bemanning tweaken zodat zij specifieke taken in de boot beter kunnen uitvoeren. Het valt me algauw op dat het voortdurend opwaarderen van mijn boot en het ontwikkelen van de bemanning de voornaamste reden is om verder te blijven spelen. Het geeft je een eerlijk en tastbaar gevoel van vooruitgang, wat je nodig zal hebben tijdens het urenlang ronddobberen in de donkere wateren van Diluvion.

Mysterieuze landmarks doemen knap op in de verte

Donker sfeertje

De exploratie van de spelwereld op zich is de kern van deze game. Gaandeweg stoot je wel op quests die je in de juiste richting trachten te sturen en het onderzoeken van de omgeving zingeven, maar het is toch vooral het ronddwalen in de relatief uitgestrekte spelwereld van Diluvion die dat de basis van de game tekent. Gelukkig deden de makers de moeite om de spelwereld er zo interessant mogelijk te laten uitzien met speciale, oplichtende planten, scholen vissen die je in de juiste richting willen sturen en reusachtige landmarks die opdoemen vanuit de duisternis die de zee verder is. Arachnid opteerde resoluut voor een steampunk sfeertje in de gebouwen en schepen die je tegenkomt, wat zeker past in het totaalplaatje en meermaals doet terugdenken aan de eerste Bioshock-games.

Gelukkig deden de makers de moeite om de spelwereld er zo interessant mogelijk te laten uitzien.

Slechte navigatie

Jammer genoeg staat een mooi vormgegeven spelwereld niet garant voor aangename exploratie. Tijdens de quests in de game wist ik bijvoorbeeld meer dan eens niet waar ik net heen moest. Dan helpt één van jouw personages je wel op weg door een plaatsnaam te noemen, maar doordat ik die plek nog nooit bezocht staat die niet op de kaart waar je als speler in theorie op zou moeten kunnen terugvallen. Die kaart, trouwens, is belachelijk ongedetailleerd en staat je niet toe in of uit te zoomen voor het uitstippelen van een helderdere route. Alsof dat nog niet erg genoeg is, staat de locatie van jouw boot ook nergens aangegeven, waardoor je steeds in de richting van een vestiging of landmark moet varen om van daaruit te bepalen welke richting je net uit kan. Nattevingerwerk dus. Gelukkig heeft het spel wel een kompas dat zich UI-gewijs rond jouw boot ontplooit met daarop de richting naar de reeds ontdekte delen aangegeven, wat een schamele, maar zekere troost biedt in de verder ondoordachte navigatievoorziening.

Een kompas is de meest betrouwbare navigatietool in deze game.

Het resultaat is dus dat je veel tijd verspilt aan het varen naar windrichtingen die vermoedelijk jouw gewenste bestemmingen verhullen. Met een sonar op jouw boot kun je wel in de nabije omgeving kijken waar het interessante spul zich net bevindt, maar voor grote afstanden heeft die weinig nut. Groot is de frustratie wanneer jouw doel toch niet daar ligt waar je het voorbije kwartier heen voer en de verveling slaat al snel toe wanneer je weer een andere zwarte vlek op de kaart op moet zoeken, zeker als je met een trage boot vaart. Varen op zich is ook niet evident, aangezien Arachnid voor een onverklaarbaar omslachtig camerastandpunt koos. Net zoals in Gears of War of Uncharted krijg je hier een over-the-shoulder (euhm, boot) perspectief voorgeschoteld dat jouw onderzeeër links van het scherm forceert. Niet alleen blokkeert jouw schip een deel van jouw nodige zicht, het vaart ook nog eens voortdurend in de richting van jouw cursor dat je constant ligt te verslepen om een beter overzicht te krijgen van jouw omgeving. Intussen patchten de makers de game al zodat je de FOV veel hoger kan zetten, en dat helpt een pak, maar een echte oplossing zou toch eerder schuilen in een klassiek third-person aanzicht achter de boot, of in een first-person view.

Facties

Tijdens de uren die je aan het verkennen van de drie grote delen in deze game spendeert, stoot je geregeld op een vijandig schip. Vaak zijn dat piraten, maar ook specifieke facties in de spelwereld van Diluvion zullen je zonder duidelijke reden willen belagen. Dat zijn dan de Icers, de Royals of de Dwellers, die ieder een ander kingdom in de game vertegenwoordigen en klaarblijkelijk niet met buitenstaanders om kunnen. Waarom net, wordt nergens duidelijk gemaakt, wat me persoonlijk toch wel stoort. Normaal gezien krijg je in een game bepaalde vijanden tegen je doordat je iets van hen gestolen hebt, een persoon vermoordde, of gewoon bij een vijandige factie hoort. Niets daarvan in Diluvion. Staat jouw aanwezigheid een willekeurige kapitein niet aan? Dan begint die maar meteen een salvo aan torpedo’s en kogels te lossen. No questions asked.

In Diluvion voel je je als een vis in het water ...

Ten strijde

Combat op zich is misschien wel één van mijn grootste frustraties in deze titel. Er zijn twee types van ammunitie in deze game. De eerste is gewoon scrap metal, dat je overal in de verschillende panden en gezonken boten van Diluvion tegenkomt. Daarmee een ander schip belagen, voelt een beetje als met een katapult naar een boom schieten. Je ziet er een beetje schors van af schieten hier en daar, maar echt een gevoel van schade aanbrengen krijg je niet. Dan heb je ook de torpedo, waar je een speciaal uitgerust schip en een specialist voor aan boord moet hebben voor je er gebruik van kunt maken. Dit wapen is helemaal het tegenovergestelde van scrap metal, want de impact van zo een torpedo is heerlijk groot en belachelijk explosief. Het irritante nadeel aan de onderwaterraketten is dan weer dat je ze in geen enkel scenario kunt ontwijken. Hoe snel of wendbaar je ook bent, een torpedo raakt altijd zijn doel, willen of niet. En dat voelt dan weer een tikje onfair aan, niet?

Schieten met scrap metal kun je vergelijken met het belagen van een boom met een katapult.

De lastige camera steekt ook hier weer de kop op trouwens. Je weet nooit echt vanuit welke hoek je aangevallen wordt tenzij de camera toevallig op de belager terechtkomt. Doordat de boot de helft van je zicht belemmert, is het al bijna puur toeval als je een vijand meteen in vizier hebt. Nergens op de UI wordt aangegeven waar het vijandig schip zich net bevindt en ook een gebrek aan de mogelijkheid om bepaalde schepen te locken ontbreekt, ondanks dat die er in oudere versies van de game wel was. Het resultaat is dat je steeds angstig rond je heen begint te zoeken naar mogelijke vijanden en vaak al de helft van je levensbalk verloren ziet gaan voor je in de tegenaanval kan gaan. Wanneer je dan verliest, is het spel al snel afgesloten uit pure frustratie.

Je schip coördineren brengt herinneringen aan FTL naar boven.

FTL

Wat ik dan wel weer kan smaken, en wat ook zeer belangrijk is in combat, is de interior view van jouw boot. Door op “V” te drukken schakelt de camera over op een 2D doorsnede van jouw boot waarin je net als in indie-topper Faster Than Light jouw bemanning over verschillende kamers in de boot kunt verdelen. Het principe is eenvoudig: hoe meer bemanning in de sonar-kamer, hoe meer de sonar ping op zal vangen, hoe meer bemanning in de wapenkamer, hoe sneller en doeltreffer je scrap metal kan afvuren. Ook de stats van jouw bemanning hebben invloed op de ruimte waar ze in geplaatst worden, wat vaak voor strategische keuzes zorgt die je middenin een gevecht snel zult moeten maken voor je het onderspit delft.

Maar om eerlijk te zijn is dat lichtpuntje in de verder gebrekkig afgewerkte gameplay de moeite niet echt waard. Om het plaatje af te maken zit de game nog vol glitches, bugs en vreemde design keuzes. Opslaan kan bijvoorbeeld enkel wanneer je bepaalde checkpoints passeert die vaak ver uit elkaar liggen en onlogisch opgebouwd zijn. En door zo een checkpoint varen, triggert niet altijd meteen de lijn code die ervoor zorgt dat het spel opslaat, waardoor je eerst nog wat moet ronddobberen voor je weer verder kunt. Ook het opnieuw inladen van een game kan voor vreemde verrassingen zorgen, wanneer er bijvoorbeeld plots een vijandig schip naast je dobbert dat er helemaal niet was toen je het spel opsloeg. Om dan nog maar te zwijgen over de vele gebouwen en heuvels die opeens onflatterend voor de camera inspringen. Diluvion is een game dat met een nobel en interessant idee opgebouwd werd, maar door het kleine en nog onervaren team bij Arachnid Games voelt de afwerking eerder pover aan. Mocht deze game van een triple-A developer komen, dan haalde hij de kaap van vijf op tien niet eens. Mochten de makers nog wat sleutelen aan wat ze nu hebben, kunnen ze voor mijn part nog een punt bijtellen aan deze score. Maar nu verdient de game slechts een zes op tien, en zelfs dat vind ik nog een best hoge score voor wat Diluvion op dit moment is.